“Puentes” y fechas históricas

Desde el portal

Ángel Soriano

Tiene razón el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando señala que en la actualidad todo mundo habla de los puentes pero nadie recuerda las fechas históricas del país, por lo cual es importante la conmemoración de los acontecimientos trascendentales para la vida de la nación, en el mismo día en que se conmemoran.

Tal propuesta reactivó la inconformidad social pues la industria turística se verá afectada. Y la reacción viene en el mismo sentido: se privilegia la ganancia sobre los eventos históricos de la República. Se da preferencia a las utilidades que deja el turismo interno que aprovecha los fines de semana larga para pasear, pero nadie se acuerda de lo que ocurrió en esa fecha.

Para darle gusto a todos, lo conveniente es que las autoridades den énfasis en las celebraciones patrias e informen que por tal motivo hay suspensión de labores y puentes largos. Aunque lo mejor sería que fueran celebraciones escalonadas, pues cuando es “puente” largo muchos trámites y acciones productivas que ameritan atención son dejadas para los tres o cuatro días siguientes en que se reanudan actividades.

Si la costumbre se somete a consulta pública, se pueden conciliar intereses de los diferentes sectores de la población, pero lo importante es que se conserve la celebración histórica precisando de qué se trata, sin que esto simplemente se tome como “puente”. Lo mismo ocurre con las fiestas religiosas: se habla de vacaciones pero no del motivo, cual es el origen de la celebración. Hay que volver al origen de las celebraciones y reparar los puentes…

TURBULENCIAS

Irá AMLO a la Cámara de Diputados

Durante el desayuno de diputados federales, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió ser invitado a San Lázaro y se valora la agenda y fechas informó la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, en tanto que el diputado Mario Delgado, presidente de la JUCOPO, dijo que el Presidente reconoce que parte de la agenda legislativa ya ha sido abordada. En realidad quedan algunos temas qué resolver, por ejemplo la reforma al artículo 4º constitucional que a él le interesa mucho, que es plasmar en la Constitución estos nuevos derechos sociales; la iniciativa que nos va a enviar que es quitar el fuero al Presidente de la República, la reforma al artículo 108 constitucional y algunos otros que vendrán, reconoce que hemos abordado exitosamente la agenda del Ejecutivo y, por lo tanto, vendrán temas del propio Legislativo y de esos temas él se manifestó respetuoso de que el Legislativo pueda decidir. Sólo hizo una recomendación: que en estas iniciativas que tengan como origen la propia Cámara, no le carguemos la mano al gasto corriente; es decir, que no se creen estructuras burocráticas que pudieran representar presión para las finanzas públicas; no fuimos a escucharlo, fuimos a tener un diálogo, nosotros lo escuchamos también a él sobre cuáles son los temas que le preocupan y le interesan. Además, pues nos recibió con un chocolatito caliente de Tabasco que estaba muy bueno. Respecto a que si se abordó la renovación de consejeros del INE, el reconocimiento y el reconocimiento del líder de Morena, señaló: yo no me meto, no soy nadie para reconocer o no, que el INE haga su trabajo, resolver sobre los asuntos de los partidos…El Senado de la República ratificó su apoyo a las acciones de mesura y firmeza por parte de la Rectoría de la UNAM e hizo un atento llamado para el restablecimiento del orden y legalidad en la Máxima Casa de Estudios, al tiempo que se solicitó a la comunidad a no caer en provocaciones y realizar las denuncias correspondientes para dar continuidad a la aclaración de todos los casos conforme a lo establecido en la normatividad universitaria y la legislación correspondiente, leyó la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández…

