En riesgo, la seguridad nacional

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

NI QUIÉN LO PARE, POR SUPUESTO QUE DONALD TRUMP, DESPUÉS DE SER EXONERADO POR EL SENADO EN EL JUICIO POLÍTICO, PUES NO TENDRÁ RIVAL QUE LO PUEDA DESMONTAR DE SU NECEDAD DE ANDAR JODIENDO A LOS MEXICANOS… sin duda, su reelección será una realidad y no hay forma en que podamos lograr mejores condiciones para evitar que las olas de migrantes alentadas por los grupos de la delincuencia organizada, vengan, desde varios países y lleguen al nuestro a pesar de los filtros que impongan las autoridades, los niveles de corrupción son tan elevados, a pesar de que AMLO diga que ya no existen, que miles de centro americanos, chinos y brasileños andan por las calles del país trabajando y desarrollando muchos grupos que compiten con los de la delincuencia real que tenemos en México, y muchos de ellos con su experiencia y control se ocupan como sicarios o vigilantes de los demás grupos delincuenciales.

En muchas ciudades de México se empiezan a generar acciones racistas y discriminatorias en contra de los migrantes, de tal suerte que se generan peleas y confrontaciones y, al faltarles solidaridad social y real en su migración, optan por delinquir, incluso si no era esa su intención o bien son acusados de actos y delitos que se producen en las ciudades sin ser ellos los responsables, si no cuidamos este proceso al rato podremos tener serias confrontaciones y acciones violentas que lastimen a muchos inocentes que solamente buscan mejores condiciones de vida y bienestar para ellos y sus familias.

Los grupos de la delincuencia organizada en la zona fronteriza utilizan y obligan a muchos migrantes a ser parte de su organización por métodos de alta violencia y así tienen que actuar a pesar de que no busquen delinquir porque en muchos casos, esos grupos, tienen secuestrados a sus parientes o familiares y amigos para que les obedezcan y los van enviciando para que sirvan de “mulas” o distribuidores en muchos sitios. Claro que las autoridades no andan en la acción porque dicen que no se puede actuar si no están en condiciones de agarrarles bajo denuncia o en el momento de los delitos y así siguen las cosas y la inseguridad en todas partes, de tal suerte que por, ejemplo, en el Estado de México grupos de delincuentes se dan el lujo de asaltar a los módulos de policía para robarse armas y vehículos y esto es ya una constante en muchas parte del país.

Se habla de que tendremos una nueva forma moral de educación pero vemos que en la UNAM, por vicios y conflictos, la violencia toma de sorpresa a las autoridades y lastima a maestros y alumnos, y con el cuento de que se tiene que respetar la autonomía no hay ni siquiera investigaciones sobre los grupos que atentan contra el patrimonio universitario y nadie habla de las bandas del tráfico de drogas y del tráfico de personas que abundan en todo el campus universitario, y hay que aclarar que esto no solamente se ve en las universidades públicas, también hay en las instituciones privadas de tal suerte que ya es un serio problema social. Muchos estudiantes llevan los vicios a su actividad profesional, y de esa forma, la sociedad se va destruyendo sin que nadie aplique acciones para evitarlo con el “cuenterete” de que no hay que usar la violencia porque estamos en los abrazos sin balazos y esto lo tendrá que valorar el presidente y sus funcionarios de seguridad.

Cuando vemos que los delincuentes pueden mostrar en los sitios e instituciones de publicidad sus formas de vida y sus excesos en riquezas y buena vida, pues es lógico que los jodidos del barrio busquen entrar en esas organizaciones, porque para muchos es mejor unos años de buena vida y lujos que toda una vida de “jodidez”, por ello, cuando “El Lunares” puede mostrar los lujos y la “buena vida” que les brinda a sus novias las cuales se muestran en programas de televisión son parte de la publicidad que les sirve a los grupos de la delincuencia.

Claro que no muestran las angustias de las madres o los familiares cercanos que no andan en esas andanzas, y es así que los llamados a que las madrecitas y las abuelitas busquen maneras de llamar a sus nietos e hijos al buen camino, solamente quedan en las declaraciones y las buenas intenciones, pero los problemas siguen, las matazones se provocan en cualquier sitio y a cualquier hora.

Hace apenas unos días aparecía en videos de las redes una gran cantidad de vehículos de alto valor, en un pueblito de Sinaloa, y parecía una exhibición de lujo y de ventas, pero no, eran los autos de los narcos que se pasean por todas las ciudades del país y es claro que mientras las autoridades dicen que buscan e investigan, el cinismo para mostrar esos videos en las redes nos demuestran que todo lo que nos comentan los cuerpos y funcionarios de seguridad solamente quedan en dichos pero no en actos que controlen o busque evitar la inseguridad que lastima a la población mexicana. Mientras los dichos no se comprueben con los actos todo queda en buenas intenciones, pero no más.

Hay partes de las zonas marginadas en donde ni siquiera aparecen los policías ni pueden andar con seguridad, porque las bandas de cholos o de pandilleros controlan muchas partes y ellos marcan los territorios de tal suerte que la gente que vive en la zona, está obligada a proporcionarles apoyos y brindarles seguridad porque de otra manera pueden ser lastimados en sus personas o bienes, los pocos bienes que miles de mexicanos del infelizaje nacional pueden tener, y esto es en verdad una gran tragedia porque cuando vemos la impunidad y la forma de atracos en las calles y los vehículos de transporte y las formas en que grupitos de hampones imponen sus condiciones y terror, pues la confianza se va desmoronando, y esto es un `peligro para el gobierno y una tragedia para el país…

