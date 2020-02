Comedy Fem Fest, puro “power woman”

Se presentará el 6, 7 y 8 de marzo en Boom Stand Up Bar

El primer festival en México hecho por mujeres para hombres y mujeres llegó para quedarse, una apuesta única que te hará reflexionar a través de la risa

Claudia Arellano

Empoderadas no es una palabra que sirva de adorno a estas mujeres, es una palabra que hacen suya día a día, y que ahora llevarán a escena a través del dialogo inquieto que cada una de ellas presente en Comedy Fem Fest, el primer festival en México hecho por mujeres para hombres y mujeres, con el cual pretenden dar una perspectiva diferente del género femenino. De ello hablaron en entrevista con DIARIO IMAGEN, Susana Heredia y Alejandra Ley, quienes son parte de este espectáculo que se presentará 6,7 y 8 de marzo.

“Se trata de un festival que quiere dar otra cara de lo que normalmente vemos en stand up, nos ha costado por ahí algunas batallas, pero sabemos que va a tener resultados porque estamos hablando de temas que a todas nos importan o por lo que todas hemos pasado, lo interesante de esto es que no es solo para mujeres pues a través de lo que presentamos no solo la mujer se va a divertir sino también los hombres porque van a ver muchas cosas de las cuales hablaremos reflejadas en sus chicas”, dijo Susana Heredia.

En su turno, Alejandra Ley comentó que Comedy Fem Fest reúne a grandes “standuperas”, quienes han desafiado sus propios miedos para lograr un excelente trabajo que se verá reflejado en escena cuando todas se presenten durante los tres días del festival que se llevará a cabo en Boom Stand Up Bar de Avenida Cuauhtémoc 19, de la colonia Roma norte. “Somos el primer festival de Stand Up femenino en México con tres días de comedia para todo tipo de humor con un elenco de primera como Gloria Rodríguez, y un largo etcétera”, dijo.

Los costos del festival por un día son de $350, dos días $550 y tres días es de $650 pesos mexicanos, días en los cuales también podrás ver comediantes como: Kikis, Adriana Chávez, Gaby Llanas, Bea, Kathia Yamanaka, Coral Echeverría, Eva María, Caro Campos, Jey Aderith, Julia Tello, Alexa Zuart, Marcela Lecuona, Grecia Castillo, Sara Silva e Isabel Fernández.

Susana Heredia comentó que es un momento en el que la mujer está ocupando los espacios que siempre le correspondieron por derecho y dijo no se trata de ser una comunidad segregativa sino que sepa trabajar en equipo ya que a diferencia de como se ha manejado el feminismo, este trata de todo lo contrario a lo que cree una persona.

“Están matando a mucha mujeres así que la única forma de ser observadas es pintando sus monumentos, lo sentimos mucho, pero seguirá pasando mientras no se den cuentas y soluciones claras. Nosotras buscamos además de hacer reír invitar a la reflexión de cómo estamos haciendo las cosas, todos tanto hombres como mujeres y esperamos que esto sea el inicio de una revolución a través del pensamiento, estamos felices y confiamos en nuestro proyecto”, dijo Susana.

Por su parte Alejandra Ley dijo que tienen la firme convicción de que el género masculino se dará la oportunidad de asistir a este show que está diseñado para todo público y únicamente lleva este nombre porque es hecho por puro talento “power woman”, aunque dentro del equipo de diseño y otras áreas hay hombres comprometidos con esta causa.