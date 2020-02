Marta Fernanda luce en donde se pare

Se presentará el 19 de marzo en el Foro 1869

La cantante y actriz lanza su sencillo “Te reto a que me olvides”

Arturo Arellano

La bella y talentosa actriz, cantante y compositora Marta Fernanda, que participó 10 años ininterrumpidos en “Mentiras, el musical” haciendo los cinco papeles femeninos, regresa ahora a los escenarios presentando su sencillo “Te reto a que me olvides”, tema escrito especialmente para ella por Xerónimo Mansur, Marco Dettoni y Gabriel Ore y que da pie a su presentación el día 19 de marzo en el Foro 1869, precisamente de Avenida de los Insurgentes 1869, donde dejará claro que es capaz de brillar en donde se pare, ya sea en teatro musical o en un concierto íntimo como el que lo ofrecerá a sus seguidores.

Marta Fernanda platicó en entrevista para DIARIOIMAGEN: “Este es el primer sencillo de un disco en el que voy trabajando y que se irá construyendo a lo largo del año. Mientras tanto, daré mi primera presentación bajo este concepto el 19 de marzo en el Foro 1869 y el sencillo podría salir a la luz una semana antes”.

Para llegar a este punto la cantante reconoce que “tuve que pasar por un proceso muy largo, me ha tomado bastante tiempo a nivel de realización y a nivel personal. Decidí darme este tiempo para dedicarme a hacer mi propia música, por eso después de sesiones de estudio, de composición, va a ser un disco que me tiene muy contenta, es un sueño de toda la vida y que estoy viendo cumplirse después de muchísimo trabajo”.

No obstante a su exitoso paso por la comedia musical, en proyectos como “Mentiras el musical”, donde dio vida a los cinco papeles femeninos o como “Aldonza” en “El Hombre de la Mancha”, junto a Benny Ibarra y a Ernesto D’alessio, Marta Fernanda afirma que “la música siempre ha estado en mi vida como cantante y a pesar de haber hecho dos producciones antes, ésta será la primera que saldrá públicamente. Antes, las grandes empresas disqueras se encargaban de hacerlo todo, lo viví, pero ahora tengo la oportunidad de ser realizadora de mi proyecto y eso me tiene fascinada. Pase el tiempo de maduración necesario”.

Explica sobre lo anterior que “el teatro musical tiene la bendición y la maravilla de que te mantiene en un ejercicio vocal que nada más puede darte. La rutina, la disciplina, te prepara con pruebas de bala para cantar. Empecé en la música como cancionera y fue la circunstancia la que me fue llevando por el teatro musical, he entendido que son dos disciplinas diferentes, tanto vocalmente como escénicamente”.

Así, “me he permitido conectar con el público, con esta nueva faceta veo que al a gente le gustan las canciones que hablan de lo que te pasa, de lo que duele o lo que te hace feliz. La cercanía con el público es lo que me hizo voltear de nuevo a mi carrera musical en este otro contexto diferente al teatro. Para ello me metí a un laboratorio de producción con Jerónimo Manzur y lo que nos pusimos a hacer es basarnos en lo que a mí me gustaba escuchar, instrumentos, ritmos y lo que quedó es algo que tiene que ver conmigo, que es crear ambientes, que se vaya contando una historia, hicimos tratamientos con el sonido, la ingeniería de audio, hay instrumentos acústicos, medios tiempos, y cuando acabamos de escuchar notamos que es pop con tintes de urbano y acústico”.

Asevera: “disfruto mucho la relación con el público, me vuelvo más personal, pero abierta con la gente, hablo con ellos. La cuarta pared en el teatro permite que el público viva una fantasía o historia que no está ocurriendo, pero en un concierto estás compartiendo con la gente en ese momento y puedes retroalimentar lo que sientes en el momento”.

Finalmente, adelantó que tentativamente el nuevo sencillo será lanzado “un par de semanas antes del concierto. Me aventé a incluirme en el proceso de composición y de autoría del primer sencillo. Se trata de atreverte a ser tú y no alguien más, por eso admiro la labor de los compositores, me animé y lo he gozado, hay dos canciones mías en el disco y en cuanto a la música estoy integrada en el equipo, como en el sonido y la producción”, concluyó.