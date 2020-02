Ópera Prima Rock está de festejo

El show se presentará el 29 de febrero y 7 de marzo a las 21:30 horas en el Foro Total Play

Lo que inició como un sueño se convirtió en una realidad de éxitos que no han parado por una década

Claudia Arellano

Una propuesta única es la que hace el elenco de Ópera Prima Rock que se presentará el 29 de febrero y 7 de marzo a las 21:30 horas en el Foro Total Play, donde darán muestra una vez más de un espectáculo realizado con pulcritud y calidad escénica y musical; de ello nos habla en entrevista telefónica Diego Fainguersch, quien es productor de esta propuesta avalada con una década de éxito.

Ópera Prima Rock se presentará en el escenario donde inició esta aventura hace una década, allá en Antara, Polanco, hasta donde llegarán los temas ensamblados por un grupo de talentos que interpretarán la música de la legendaria banda Queen a través de este concepto que goza de una particular esencia que es reconocida por el respetable gracias al talento de once músicos y siete cantantes, quienes realizan una interpretación sumamente orgánica de los temas que cobrarán fuerza y popularidad gracias a la tesitura de voz de Freddie Mercury.

“Es un espectáculo que lleva los temas de la legendaria banda a otro plano, escuchar Bohemian Rhapsody a través de Opera Prima Rock te dará otro ángulo respetando las fascinantes versiones originales. El vestuario por otra parte es un ingrediente más para deleitarse; este hace reminiscencia a la época de Luis XV, visualmente también se brinda una propuesta distinta”, dijo Diego Fainguersch.

En palabras de Fainguersch comentó que el show se divide en dos partes: la primera de observancia, fase en la cual el respetable puede disfrutar de la majestuosidad del vestuario y ensambles musicales y una segunda en la que el público puede participar de manera activa con el elenco, lo que asegura una noche mágica, en la que se rememora a una de las bandas más memorables de la historia del rock mundial.

Algunos de los temas que podrás escuchar en esta gran propuesta son: “Killer Queen”, “Don’t Stop Me Now”, “Love of my Life”, “Somebody to Love”, “Play the Game”, “Fat Bottom Girls”, “Under Pressure”, “We Will Rock You”, “We are the Champions” y “Crazy Little Thing Called Love”, solo por mencionar algunos.

“Todos coincidimos en que Queen es la música clásica del siglo XX y siglo XXl, nos dimos cuenta que había muchas similitudes entre lo que hacía Queen operísticamente y lo que hacía Mozart, por ello el espectáculo arranca con un ‘La reina de la noche’ de la ‘flauta mágica’ de Mozart, donde nuestra soprano la interpreta hasta llegar a el primer tema con el que estalla la noche”, dijo el productor quien asegura que se trata de un grupo que ha unido generaciones.

En la ejecución de “Bohemian Rhapsody” para este show se podrá escuchar como en la versión original las seis secciones: una introducción a capela, una balada, un solo de guitarra, un segmento operístico, una sección de rock y una coda que retoma el tempo y la tonalidad de la balada introductoria, lo que te hará viajar musicalmente en el tiempo para dar por resultado un tema que eriza la piel.

