“Loco por ti” llega a la pantalla grande con tema agudo

Llegará a las salas del país este 14 de febrero

Los protagonistas Sandra Echeverría, Mónica Huarte y Jaime Camil ofrecieron detalles en rueda de prensa, tras la presentación del filme a medios

Claudia Arellano

Con Sandra Echeverría, Mónica Huarte y Jaime Camil a la cabeza del elenco, la pieza cinematográfica “Loco por ti”, de Videocine, busca concientizar a la sociedad respecto a los problemas psicológicos que muchos ciudadanos enfrentan, y que durante años han sido tabú. Por medio de la comicidad, el filme que llegará a las salas del país este 14 de febrero brinda una perspectiva fresca sobre un problema muchas veces estigmatizado, así lo dijeron en rueda de prensa los actores.

La cinta en la que Sandra Echeverría da vida a Jess, muestra a una ejecutiva de marketing de una empresa de tequila que se enamora de Hank (Jaime Camil), un galán encantador, dueño de una tienda de colchones. El encanto, sonrisa seductora y buena apariencia de Hank convencen a Jess que es el “hombre de sus sueños”, pero lo que él no le ha dicho es que padece múltiples trastornos por los que toma una variedad infinita de ansiolíticos.

Bajo la dirección de Diego Kaplan, el guión de Randi Mayem Singer & Gary Marks, la cinta está realizada bajo la producción de Ben Silverman, Jay Weisleder y Jaime Camil se trata de una comedia al estilo americano en la que se muestra otro tipo de comicidad que será aceptada por el respetable, ya que aunque con frecuencia se puede encontrar en cartelera comedias románticas, esta habla del amor y la salud mental de una manera totalmente diferente, incluso mostrando de alguna manera el dolor que enfrenta la gente que padece ciertos trastornos.

“Para esta cinta tuve que prepararme hablando con gente que padece este tipo de enfermedades, creo que es momento de no juzgar y ser más empáticos, el personaje en la cinta padece el Síndrome de Tourette. El objetivo de esta película era darle un peso importante a la enfermedad, no a manera de burla, todo lo contrario. Obviamente hay momentos graciosos en los que la gente se ríe, si no, no sería una comedia romántica y sería un documental”, dijo Jaime Camil.

Asimismo Sandra Echeverría, quien da vida a la pareja de Camil en la cinta, dijo que este trabajo le provocó muchas emociones además que le hizo entender muchas situaciones que antes no eran tan claras para ella. “Lo bonito de la comedia es que es una herramienta muy eficaz para comunicar y tocar temas sensibles que de alguna manera nos atañen a todos en este tiempo en el que vemos a una persona pero no sabemos que este padeciendo”, dijo.

Finalmente Mónica Huarte en su turno dijo que se divirtió mucho con el personaje que le hizo llegar su amigo Jaime Camil, pues asegura que al leerlo hizo click de inmediato con el personaje, el cual se trata de una recepcionista.

Con “Loco por ti”, Videocine busca concientizar a la sociedad respecto a los problemas psicológicos que muchos ciudadanos enfrentan, y que durante años han sido tabú.