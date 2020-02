Se buscan consejeros electorales apartidistas

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Los próximos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) no deben tener simpatías partidistas y ser conocedores de la materia, afirmó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

En declaraciones al término del Foro de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Municipales, la titular de Gobernación dijo que los futuros integrantes del INE deben ser sumamente honorables, apartidistas, trabajadores y con mucha capacidad. “Lo único más importante es cómo argumentan, cómo motivan y cómo fundamentan”, sentenció.

En esta especie de “retrato hablado” de los futuros consejeros electorales no hay falla. Nadie puede estar en desacuerdo; de hecho, se trata de un reclamo general.

Lo que no está definido es a quién va dirigido el mensaje de la funcionaria federal, si a los partidos de oposición o al interior del propio gobierno federal y de su partido, Morena.

Esta duda surge del hecho de que, hasta ahora, en las filas oficiales es donde han surgido los intentos de minar la autonomía del INE, al que se acusa de haber encubierto a los anteriores gobiernos, surgidos del PAN y del PRI, sobre todo para hacer posible el supuesto “fraude” electoral que impidió que el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, llegara antes al poder.

En particular, han sido frecuentes e intensas las críticas del primer mandatario, no sólo por el trabajo electoral en sí, también por los elevados salarios de muchos de los funcionarios de esa institución.

El malestar en las filas oficialistas se manifestó también en la Cámara de Diputados, donde la mayoría Morena impuso, un drástico recorte al presupuesto del INE. La reducción se justificó por el alto costo del sistema electoral mexicano y por la política de austeridad que pregona y aplica el Ejecutivo Federal.

Las acciones contra el INE no se quedan allí. Está pendiente de aprobarse una nueva reforma electoral surgida de las filas de Morena que en opinión de los enterados va dirigida a reducir la autonomía del Instituto y en particular contra su actual presidente, Lorenzo Córdova, a quien se pretende reducir su periodo al frente del organismo o de plano quitarlo de la posición.

Antagonismos personales aparte, la embestida contra el presidente del INE se debe a que tiene voto de calidad, con el cual decidiría eventuales empates que ya se avizoran porque ya hay por lo menos un consejero abiertamente partidario de la llamada Cuarta Transformación, Roberto Ruiz Saldaña, y se presume que los cuatro que llegarán este año harán bloque.

Si se integra ese bloque de cinco proclives a Morena, en caso de ausencia de uno solo de los consejeros es muy factible que se susciten empates que serían resueltos por el cada vez más importante voto de calidad del presidente.

Los antecedentes, como designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia y de integrantes de otros organismos autónomos, en especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) evidencian que la mayoría “Morena” no se limita para imponer a sus candidatos, en particular a los recomendados por el presidente López Obrador.

Por eso se tiene la seguridad, que en abril próximo serán elegidos consejeros los candidatos patrocinados por Morena, partido que junto con sus aliados del PT, PES y PVEM tiene el suficiente número para sumar la mayoría calificada que exige el artículo 41 constitucional. El llamado bloque opositor (PAN-PRI-PRD-MC) no parece tener la fuerza suficiente para oponerse a esa aplanadora.

Por lo pronto, el coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, se declaró partidario de la negociación y acuerdos democráticos.

Al comentar una reunión que tuvieron con Sánchez Cordero, en la que se trató por supuesto el tema de la elección de los consejeros electorales, Delgado Carrillo garantizó que el proceso será transparente y limpio, que dé confianza a la ciudadanía.

El legislador y aspirante a la presidencia de Morena aseguró que los integrantes del comité técnico que evaluará los perfiles de los candidatos a consejeros electorales, serán figuras de reconocido prestigio, experiencia e independencia, a fin de que garantice una elección ciudadana de los candidatos.

Delgado dijo que ya se tiene un borrador de la convocatoria, que se será revisada junto con los otros coordinadores de las fracciones parlamentarias y anticipó que la convocatoria podría hacerse pública el viernes venidero o, a más tardar, el lunes próximo.

Morena dispuesto a aceptar candidatos llegados de otros partidos

Aunque todavía está pendiente la decisión de las autoridades electorales acerca del reciente Congreso que eligió presidente de Morena a Alfonso Ramírez Cuéllar, la secretaria general que todavía reclama ser presidenta en funciones, Yeidckol Polevnsky, anunció que su partido tendrá la puerta para quien quiera ser candidato, ya sea ex militantes de otros partidos políticos, incluido el PRI, o candidatos externos.

La conflictiva dirigente “Morena” se refirió en concreto a las elecciones de este año en Hidalgo, donde se renovarán ayuntamientos, y en Coahuila, con votaciones para diputados locales, pero indicó que lo miso podría ocurrir en otras entidades federativas donde habrá elecciones el año venidero, que se consideran las más grandes en la historia de nuestro país.

Polevnsky – quien se escuda para mantenerse en el cargo en una declaración del INE que dijo la semana anterior no haber recibido comunicación oficial acerca del Congreso en donde se eligió a Ramírez Cuéllar – ofreció ayer una conferencia de prensa en la que insistió que el Comité Ejecutivo Nacional que encabeza es, por el momento, el único reconocido por el órgano electoral.

En cuanto a la posibilidad de apadrinar candidatos provenientes de otros partidos, Polevnsky aseguró que “son bienvenidos de otros partidos siempre y cuando abracen nuestros principios y los defiendan”, además de que se comprometan a respetar los estatutos.

En este punto, recordó que el reglamento de su instituto político prevé un porcentaje de candidaturas externas. Los abanderados, afirmó, no los definirá ella, sino que será por encuesta. Por cierto, con esto también ella defendió sus aspiraciones a permanecer al frente del Movimiento de Regeneración Nacional, pues se ha convertido en una de las principales defensoras de las encuestas como método de elección, procedimiento recomendado por el fundador y líder moral de ese instituto político, el presidente López Obrador.

Respecto a las elecciones en Hidalgo, la secretaria general “Morena” fue interrogada acerca de las posibilidades de hacer candidato de su organización para la presidencia municipal de Pachuca a Canek Vázquez, ex presidente del Frente Juvenil Revolucionario del PRI, quien fue cercano colaborador de Manlio Fabio Beltrones, ex dirigente nacional del tricolor y ex gobernador de Sonora, además de coordinador en las cámaras de Diputados y de Senadores.

Al respecto, Polevnsky reiteró que en los estatutos abren la puerta a cualquier persona.

“No se trata de que yo esté de acuerdo, éste es un partido político no el club de Yeidckol, aquí se hace lo que los estatutos dicen, no lo que a mí se me ocurra. El estatuto dice que está abierto y que pueden venir todos los que quieran”.

De hecho, admitió que el ex dirigente juvenil priista ya se “pasó” a Morena y llevó con él a otras personas. “De que sabe hacer política, sabe hacer política; de que seguramente le tendrán miedo quien quiera ser su contrincante, no me cabe la menor duda; de que le quisieron armar un numerito, también. Pero yo no voy a proponer candidatos”, añadió.

También sostuvo que en Morena no hay dedazos y dijo: “Nosotros tenemos mucha gente que ha venido de otros partidos y ha abrazado la 4T con mucho mayor compromiso y entrega que muchos que se supone venían de acá”.

También se refirió al caso de Clara Luz Flores, alcaldesa de Escobedo, Nuevo León, quien renunció al PRI y reconoció acercamientos con Morena con vista a las próximas elecciones de gobernador de su estado. Polevnsky dijo que ella sería bienvenida, pero no se ha formalizado nada, y recordó que “fue por mucho la candidata más votada” en los pasados comicios para una presidencia municipal.

