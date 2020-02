El amor entre nosotros es más importante que las discusiones y diferencias: OV7

La agrupación anuncia documental y gira por tres décadas

No será BOBO quien maneje la logística de “OV7 30 años”, será Ocesa la empresa encargada

El próximo 30 de abril la agrupación iniciará el festejo de su exitosa trayectoria en el Auditorio Telmex de Guadalajara

con su gira “OV7 30 años”

Claudia Arellano y Aarón Ávalos

Aclarando rumores y visiblemente unidos, la agrupación pop OV7 comentó en rueda de prensa celebrada en el Auditorio Nacional que aunque sí tuvieron diferencias todo ha sido resuelto, y es que dicen son como una gran familia y las familias también tienen discusiones que pueden ser resueltas. Asimismo la agrupación confirmó que están ya trabajando en una serie de televisión que contará su trayectoria durante estos 30 años.

De igual modo y luego de la polémica surgida por las diferencias entre los miembros del grupo y BOBO Producciones, agencia que tiene a la cabeza a Ari Borovoy, este último dijo que todos los integrantes de la agencia ya arreglaron sus diferencias. “Siempre fueron rumores, nunca dejé de estar y tenía que estar. Para ser franco no es un tema sencillo. Soy muy perfeccionista, se lograron cosas buenas durante estos siete años, pero me estaba afectando. Esto es un festejo y hay que disfrutarlo, lo del pasado quedó ahí y estamos mejor que nunca”, aseguró.

Durante la charla se informó que a diferencia de los otros shows no será BOBO quien maneje la logística de este evento sino que Ocesa será la empresa encargada de manejar la gira conocida como “OV7 30 años”. Existían rumores de que no estarían los siete miembros en esta gira, sin embargo en rueda de prensa aparecieron todos juntos. “Estoy porque tengo que estar. Ser juez y parte no es un tema sencillo y aunque se lograron muchas cosas buenas para el grupo, soy tan perfeccionista que ya me estaba estresando un poco”, dijo Borovoy.

Por su parte, Óscar hizo comentarios acerca de los roces que en los últimos meses se han hecho públicos dentro de la banda.

“Tenemos que decir la verdad. Como en toda familia hay roces, discusiones, no siempre se está de acuerdo en los criterios y es igual aquí. A veces hay discusiones o diferencias, es normal. Creo que el amor que hay entre nosotros es más importante y cuando lo antepones es que sigue OV7”.

Kalimba aclaró que a pesar de ser realmente 31 años, por diferentes cuestiones de trabajo por parte de los integrantes no pudieron concretar previamente la gira, sin embargo, esperan con ansias compartir nuevamente el escenario y estar acompañados del público.

Asimismo, Kalimba y M’balia Marichal, comentaron que habría que enfocarse en los proyectos que la agrupación tiene este año, pero no en las situaciones negativas que han pasado. “Me encantaría pedirles que hablemos del festejo, sí hay muchas dudas pero es lo que se habla ahí fuera, nosotros estamos sentados los siete, felices los siete no los cuatro, estamos emocionados de esta gira que viene los rumores se quedan allá fuera”.

“La gira se llama ‘OV7 30 años’ y a lo largo de veinte años que somos OV7, desde el 2000, nunca hemos tenido ningún problema con el nombre, al contrario, está muy claro entre nosotros que somos creadores de la marca OV7 y tenemos claro que nos pertenece a todos.” Comentó Mariana Ochoa sobre si tendrían problemas legales con respecto al nombre de la agrupación y de la gira.

OV7 se presentará en Guadalajara el 30 de abril, fecha exacta del 30 aniversario. La gira incluirá un concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México aunque también adelantaron que habrá conciertos en Estados Unidos y Sudamérica, esto a la par de la realización de la serie de televisión que contará la vida de los integrantes durante estos 30 años de carrera.

La famosa banda inició en un grupo musical llamado Onda Vaselina en 1989, creado por Julissa. Ahora, 30 años después, Mariana Ochoa, Lidia Ávila, M’Balia Marichal, Erika Zaba, Kalimba, Ari Borovoy y Óscar Schwebel brillarán nuevamente con sus éxitos. No se descarta que dentro de las sorpresas por los festejos, se incorpore algún otro miembro que haya sido partícipe de Onda Vaselina, ya que pese a que llevan varios años siendo únicamente 7, hubo momentos en la historia de la banda que eran más elementos pero que por diferentes razones se apartaron.