Efecto Pasillo regresa a México para celebrar 10 años de éxitos

Se presentarán este 13 de febrero en Foro Bajo Circuito de la Ciudad de México para posteriormente ir a Puebla, Guadalajara y finalmente regresar a España

Arturo Arellano

Regresa a México el grupo español Efecto Pasillo, dispuesto a celebrar su aniversario número 10, desde la edición de su primer trabajo discográfico. Ellos se presentarán el próximo jueves 13 de febrero en el Foro Bajo Circuito de la Ciudad de México, para luego llegar a Guadalajara el 14, a Puebla el 15 y finalmente regresar a España.

Iván Torres (vocalista), Javi Moreno (batería), Nau Barreto (guitarrista) y Arturo Sosa (bajista), en entrevista con DIARIOIMAGEN, coincidieron en que estaban ansiosos por regresar a México y presentar un concierto especial por su décimo aniversario. “Venimos a celebrar nuestro décimo aniversario, es una gira española que empezará en México (risas), son diez años de carrera y desde el primer disco. Queremos seguir sumando amigos y seguidores de este territorio desde la última vez que vinimos hemos sacado algunos sencillos nuevos, de modo que los vamos a tocar, además de los temas que se acumulan de todos los discos anteriores”.

Reconocen que “a veces nos cuesta un poco cambiar el repertorio, porque vamos incluyendo las nuevas canciones, más cuando hay nuevo disco ahora mismo llevamos dos años sin sacar disco, pero hemos sacado sencillos. Rodamos una canción y la vamos incluyendo, siempre la canciones nuevas nos dan aire fresco, es un reto nuevo presentarlas en vivo en los conciertos”.

Con 10 años de carrera, Iván reconoce que a sus propia versión de una década atrás, no le queda mucho que decirle, más que “gracias” por mantenerse firme en este sueño “Gracias por seguir ahí, por luchar. Me diría que siga creyendo, luchando, porque es posible, eso nos diría a todos y gracias por haber tenido la idea de formar este grupo”, mientras que coinciden en que no se arrepienten de nada, excepto de no haber visitado más veces México. “No nos arrepentimos de nada, los errores que se cometen cuando uno los ve en perspectiva, son aprendizajes, nos sirven de mucho, en esta carrera hay que equivocarse mucho y estando juntos es más llevadero”.

Arturo agregó: “Quizá si me arrepiento de no haber dormido un poco mas (risas)” a lo que Iván añade: “También de no haber venido más a México, más seguido, porque la ultima vez fue hace cuatro años, como una banda que se estaba afianzando en España nos costó bastante poder salir, siendo independientes, además, que no es cosa fácil, el tema de la economía, ahora regresamos con Warner y es un poco más fácil, tenemos el apoyo de ellos, no nos preocupamos mucho por los números en ese sentido”.

Con un estilo definido refieren que “cada disco nos preocupamos por encontrar un sonido actual que nos identifique, que no nos separe de lo que éramos al mismo tiempo, y que aporte algo diferente, es complejo, pero mas o menos lo conseguimos, hemos llegado a más personas, la gente continua siguiéndonos, sentimos esa calidez”.

Con el reggaetón en tendencia desde hace mucho tiempo señalan que “hay mucha oferta de este género, todos están interesados en escuchar eso, pero eso es una pequeña ventaja para las bandas que hacen cosas diferentes como nosotros, le ofrecemos a la gente algo diferentes que escuchar que no sea solo lo que está de moda. Nosotros somos de Islas Canarias, tenemos esa cercanía con Latinoamérica y en una escena donde se come tanto terreno la música urbana, siempre hay presencia del rock, del pop, de la música tradicional y nosotros venimos a aportar ese sabor caribeño sin ser caribeños”.