“Todos somos culpables…”

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Desde la tribuna del Congreso de la Ciudad de México se escucharon expresiones de indignación, de ira, de hartazgo y de reclamo a las autoridades por el crimen atroz de la pequeña Fátima de 7 años.

Pero si no se une la acción a la palabra, todo quedará en eso: palabras, solo palabras. Tampoco es suficiente lo que hace el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que vigila, monitorea, y sistematiza información sobre la falta de procuración e impartición de justicia para las víctimas de violencia feminicida o producto de discriminación de género.

Hay que ir más allá.

Tampoco un amplísimo sector de la sociedad está satisfecho con los pronunciamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo cuando insiste en que hay que ser bueno con los malos.

El diputado Jorge Gaviño Ambriz dijo que se deben tomar medidas urgentes ante la violencia y se refirió a las declaraciones de la Fiscal, quien señaló al padre de Fátima de demencia senil y a la madre de demente. ¿Acaso los estaba responsabilizando del crimen? En su intervención, la diputada Circe Camacho dijo: “el sentimiento de ira que me invade, me genera las ganas de destrozarlo todo y de quemarlo todo”.

Prosiguió: “Pero no se confundan, compañeros y compañeras, no siento solo ira hacia quienes resulten los culpables del asesinato de Fátima Cecilia; estoy llena de ira porque los mayores responsables de que esto siga sucediendo somos nosotros, todas y todos los que hemos integrado e integramos las instancias de poder en cualquiera de sus ámbitos: legislativo, ejecutivo y judicial, pues hemos tenido y tenemos herramientas para transformar las condiciones y no lo hemos hecho. Así que llegó el momento de hablar con claridad y de señalar a los responsables”.

La legisladora añadiría que a esa oposición nefasta e inhumana que el día de hoy se siente muy orgullosa de poder reclamarle la muerte de Fátima al actual gobierno, quiero decirles que quizá ustedes tengan amnesia, pero yo no. Yo sí me acuerdo de los 4 mil 112 feminicidios y las 7 mil desaparecidas, de las que tenemos registro en el sexenio de Felipe Calderón. O del aumento de la violencia en la Ciudad de México en aproximadamente 22.4% durante el sexenio de Miguel Mancera, que además, llama la atención la relación entre su gestión como Procurador General de Justicia del Distrito Federal y la entrega de la Ciudad a, por lo menos 4 cárteles del narcotráfico.

De manera significativa subrayó que es inaudito que se utilicen tragedias —como estas— como botín político para darse sus baños de pureza. “Tengan tantita vergüenza, ustedes fueron gobierno y son responsables de las condiciones en las que dejaron a esta Ciudad y este país. Ustedes tuvieron las herramientas para tratar y comenzar a erradicar problemáticas como la violencia de género y prefirieron hacer caso omiso mientras se enriquecían a costa de todas y todos”.

Y sí, los anteriores gobiernos tienen toda la culpa, pero en este momento, la Cuarta Transformación también es responsable, porque nosotros prometimos que las cosas iban a ser diferentes, prometimos resultados inmediatos y no, seguimos sin darlos. Seguimos sin ser aquello que 30 millones de personas siguen anhelando y esperando. Hay que reconocerlo con mucha responsabilidad, le fallamos a Fátima, Ingrid, Yaneth, Angélica, Anik, Ana, Abril, Areli y a muchísimas más.

Reconoció la diputada Circe que “fallamos al haber permitido y reproducido las dinámicas más rancias y corruptas de los gobiernos pasados y en las instituciones de seguridad que generan el desempeño actual de la policía en la Ciudad de México…

Si tuviera que relacionar con una palabra el desempeño de la policía sería: desconfianza. ¿Será que es momento de replantear la estrategia de seguridad en la Ciudad de México? ¿Por qué seguimos pensando que lo que funciona en la colonia Doctores funciona en Tulyehualco?”

También fallamos al no tener protocolos de búsqueda más eficientes, pues Fátima duró 5 días desaparecida y hasta el día de hoy, es decir, 7 días después, sabemos que la Fiscalía está buscando a una mujer responsable de habérsela llevado. Quizá si hubiéramos querido gastar 2 millones de pesos desde el 12 de febrero podríamos contar una historia menos trágica, pero les aseguro algo, si la estrategia para llevar a los criminales ante la justicia es a través del dinero, se nos acabarían los recursos antes de terminar esta sesión, destacó.

Fallamos, dijo, los y las diputadas porque somos representantes populares; la gente depositó su confianza en nosotros para llevar su voz y sus necesidades a las instancias que incidan en su realidad para que tengan una vida mejor. Así que no hay excusas, no hemos hecho lo suficiente porque nunca más escucharemos la voz de Fátima, una niña de 7 años.

FEMINICIDIOS EN 5 ESTADOS… De acuerdo con reportes del Observatorio Ciudadano del Feminicidio, Veracruz, Estado de México, Nuevo León, Puebla y Ciudad de México son los estados con el mayor número de feminicidios a nivel nacional.

Mientras que los municipios con mayor número de mujeres víctimas de feminicidio son: Monterrey, Culiacán, Ciudad Juárez, Xalapa y Guadalajara.

