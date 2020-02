Torreblanca va a la Bohemia 60

Este jueves en El Centro Cultural Roberto Cantoral

El cantautor compartirá el escenario con Fer Casillas y Leonel García

Arturo Arellano

La Bohemia 60 presenta un trío de estrellas musicales: Fer Casillas, Leonel García y Juan Manuel Torreblanca, quienes además de ser amigos, son una generación muy especial de cantautores, que juntos se presentarán este jueves en El Centro Cultural Roberto Cantoral, donde interpretarán algunos de sus éxitos, pero sobre todo, donde compartirán historias detrás de cada una de sus obras musicales, que hasta ahora quizá, solo sus círculos más cercanos conocen, pero ahora el público que asista también las escuchará.

Juan Manuel Torreblanca, compositor, cantante, diseñador y actor, habló en entrevista con DIARIOIMAGEN. “Estaremos tres cantautores compartiendo nuestras canciones en el escenario, para mí, lo que es distinto de la bohemia en comparación a otros proyectos, es que de alguna manera aquí es más sencillo y en consecuencia es un reto para mí porque estamos acostumbrados a grandes arreglos y a vestir mucho las canciones, es algo que me gusta, la última vez éramos doce en el escenario, pero aquí no, aquí es mostrar la canción lo más simple posible, eso me reta”, comentó.

Adelantó que “es un concierto nada más, no son tres fechas, ni tienes tres horas, para tocar, no debe ser cansado. A Fer y a mí que nos toca ser los menos consagrados del cartel, nos pidieron pocas canciones, unas 6 a lo más. Entonces resumir 10 años de carrera en seis canciones es difícil, de modo que pensé cuáles me gustan en ese formato más acústico, que esté cómodo tocando yo solito, pero que además que representen las facetas de mi carrera, sigo malabareando en lo que finalmente voy a tocar”.

Sumado a lo anterior, dice “Lo padre de las bohemias y del formato acústico, que me gusta y que como fan he disfrutado mucho, es cuando la gente que admiro platica cómo nació su material. No me gustaría adelantar qué canciones voy a tocar porque es padre el factor sorpresa y si damos un programa de mano se contrarresta o le quita interés. Prefiero que sea muy sorpresa, aunque sí puedo adelantar que va a haber historias detrás de la inspiración de la canciones, son bonitas de contar”.

Y teniendo junto a él a otros dos grandes autores señaló que “estaría padrísimo hacer algún tema los tres juntos, tengo dos ideas, una canción que compuse con Leonel que no se ha estrenado y este sería un buen momento para foguearla y otras más con Fer, que en ese caso si ya hemos tocado, ojalá se pueda hacer, pero no lo hemos detallado, no hemos hablado al respecto sobre colaboraciones”.

Finalmente, al no escribir temas para otros intérpretes señala “a mí me gustaría saber cómo se hacen rolas para otras personas porque cuando he compartido con artistas grandes y consagrados es porque hemos tenido amistad ahí, nada planeado. Tengo coautorias con Natalia Laforucade, Ximena Sariñana, pero es de cuates, porque de pronto se nos ocurre o se les ocurre que puedes aportar algo a sus temas y lo hacemos, pero hasta ahora no le he dado uno de mis temas a alguien, siempre los canto yo”, finalizó.