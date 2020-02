Pedro Haces pensó que tenía asegurado el fuero

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Le sacaron “trapitos al sol”

Gómez Urrutia, pendiente Pasta de Conchos

Cuando Pedro Haces Barba llegó al Senado de la República para suplir al ex panista Germán Martínez Cázares en su escaño, tenía certeza en algunas cosas. La primera, que se quedaría en la Cámara Alta todo el sexenio, así que ya tenía asegurado el fuero y la segunda, que llegaría a enfrentarse ni más ni menos que a dos líderes sindicales, el priísta Carlos Aceves del Olmo, quien en el pasado supuestamente le había instrumentado una campaña para descalificarlo y con un compañero de partido, Napoleón Gómez Urrutia.

Sin embargo, a los pocos meses, como “balde de agua fría” le cayó al líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleadores de México (CATEM), las diferencias que tuvo Germán Martínez con el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS) y por las cuales renunció, entre ellas, por cierto, el desabasto de medicinas.

Un atisbo tuvo Haces cuando supuso que a lo mejor, el exdirigente del PAN terminaría por renunciar a Morena, pero no tuvo tanta suerte el joven líder sindical pues lo primero que anunció Martínez Cázares luego de renunciar al IMSS, fue anunciar que regresaría a su escaño y que no pensaba que sus correligionarios, le fueran a “hacer el feo”, sino que lo incluirían en el trabajo legislativo.

Haces Barba no se quería ir. En la última sesión en la que participó el líder sindical, eso sí, fue ampliamente “apapachado” por sus correligionarios, en una despedida en la que por lo menos él, llegó casi, casi, a las lágrimas.

Ahora, con la nota que publicó un conocido diario en la cual se “sacan al sol varios trapitos” de este individuo, obvio, los primeros en sonreír fueron el propio Aceves del Olmo y el senador Gómez Urrutia, que pudo aliviar el revés que le propinaron en días anteriores con su obsesiva propuesta para acabar con el otusourcing, y aseguró que Pedro Haces no de plano no encarna al nuevo sindicalismo, ya que lo único que busca, es el nacimiento de su partido político, Fuerza Social por México. ¿Será?

Hace unos días, el líder de la CATEM había protagonizado un evento con sus agremiados, al que asistió como invitado de honor el presidente López Obrador y que en muchos, recordó aquellos eventos del pasado (por si a alguien hay que echarle la culpa), de la entonces poderosa Central de Trabajadores de México, (CTM), encabezada por Fidel Velázquez. Se nota que el tabasqueño añora esas épocas desde una parte de su corazón. ¡Qué tal!

Y si de casualidades hablamos, luego de que se publicó la referida nota, Haces Barba canceló su participación en el Parlamento Abierto sobre subcontratación laboral (outsourcing), que se realiza en el Palacio Legislativo de San Lázaro, pues ya sabe lo que se le avecina.

Pero ayer fue un día de coincidencias para el senador Gómez Urrutia, pues la flamante secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luis María Alcalde, anunció que en junio se realizará la licitación para el rescate de restos de 63 mineros que aún permanecen en la mina de Pasta de Conchos, en Coahuila, y los trabajos iniciarán en el mes de octubre, hay cuestionamientos que le siguen haciendo al senador morenista.

Hay quienes opinan que precisamente este caso debe reabrirse para deslindar la responsabilidad del senador de Morena en el accidente que costó la vida a 65 trabajadores.

El rescate de los cuerpos que se iniciará después de que este 19 de febrero, se cumplieron 14 años de la tragedia, es una oportunidad para deslindar la responsabilidad de Gómez Urrutia en el accidente ocurrido en la comunidad de San Juan de Sabinas, Coahuila.

Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos, señaló que es necesario reabrir el expediente para fincar responsabilidades en contra de Gómez Urrutia, a quien se le deberá desaforar, pues él estuvo involucrado por negligencia en esa tragedia.

Recuerda que, como líder del Sindicato Minero Nacional, seis días antes de que se produjera el accidente, en su calidad de líder del Sindicato Minero Nacional, el senador Gómez Urrutia “avaló” las condiciones laborales de la mina, por lo cual es definitivamente corresponsable del accidente

Leija Escalante recordó que 40 de los mineros que fallecieron fueron contratados por la empresa de outsourcing General de Hulla y sólo 25 estaban sindicalizados en la agrupación que maneja el hoy senador morenista, lo que demuestra que el viejo líder y ahora senador controlaba ese mecanismo laboral.

Finalmente planteó que ante la magnitud de la tragedia y al saber que estaba implicado en la misma, quien también es conocido como “Napito”, huyó en 2006, después de producido el accidente, a Vancouver, Canadá, en donde vivió en un exilio dorado, recibiendo cantidades millonarias de su sindicato durante 12 años.

MUNICIONES

*** Ayer, en la Fundación Colosio, AC, arrancó el Foro Rumbo a la XIII Asamblea Nacional Ordinaria del PRI, en el que participan la senadora Beatriz Paredes, la diputada Dulce María Sauri; el exdirigente del Revolucionario Institucional, José Antonio González Fernández y Augusto Gómez Villanueva, exsecretario general del partido tricolor.

*** Sobre los feminicidios, tema que le sigue molestando al presidente que le toquen en las gustadísimas conferencias mañaneras, -sermones desde el púlpito populista-, el presidente se congratuló de que se hayan aumentado las penas para castigar este delito y dijo: “yo celebro que éstos asuntos se ventilen, se discutan que haya debate, que se conozcan las causas, que se profundice porque antes no se hablaba de esto; ahora hay una sociedad muy participativa. Estoy convencido de que (el feminicidio) no solo es una crisis por pérdida de valores y la familia es fundamental”. Volvió a decir el tabasqueño que solo con cariño se arreglará la inseguridad (el colmo de la aberración) y agregó que a izquierda cometió el grave error de no hacer caso a la familia, lo que habría aprovechado, “la derecha hipócrita”. En fin, se nota que el Ejecutivo le tiró “línea” ni más ni menos que a la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, quien, en una defensa de su presidente, hizo un llamado a las feministas para que sean más “creativas” en sus manifestaciones; que es en esta llamada cuarta transformación donde se le ha dado apertura a este terrible delito; que ahora ya no se maquillan cifras como en el pasado, pero que de ninguna manera, los feminicidios han aumentado. Lo dicho, el colmo del cinismo y la incapacidad.

