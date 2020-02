Pretenden reducir de 15 a 6 años cargo de Ministro

A fin de inhibir los actos de corrupción en el Poder Judicial de la Ciudad de México, la diputada Leticia Estrada Hernández propuso reducir de 15 a seis años el lapso en el que los magistrados de la Sala Superior podrán permanecer en dicho cargo, con la posibilidad de ser ratificados por un trienio más.

Al presentar una iniciativa para reformar el Artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, la legisladora explicó que el periodo adicional de tres años, se dará con previo procedimiento de evaluación del desempeño por parte del órgano legislativo local.

La diputada Leticia Estrada dijo además que los Magistrados de la Sala Superior y de la Sala Ordinaria ratificados no podrán en ningún caso volver a ocupar el cargo después de haber concluido su periodo, así como los magistrados que habiendo concluido el periodo de seis años, no hubiesen sido ratificados por el órgano legislativo de la Ciudad de México”.

Estrada Hernández sustentó su propuesta en una encuesta del INEGI en 2017, que arrojó que la corrupción se ubicó nuevamente en el segundo lugar de los problemas que preocupa más a los mexicanos.

En su calidad de integrante de la Comisión de Derechos Humanos, destacó que los trámites en donde se dan más actos de corrupción son: Contacto con autoridades de seguridad pública 59.5%. Permisos relacionados con la propiedad 30.7%. Trámites ante el Ministerio Público con 25.1%. Trámites municipales con 18.6%. Trámites en juzgados o tribunales con 18.4 por ciento.

“ENTRE LA IRA Y EL MIEDO…” Sobre la ira expresada por lo sucedido a la pequeña Fátima, como una reacción a la brutalidad de la que fue víctima, hubo diversas expresiones. Una de ellas es la de la abogada general de la UNAM, Mónica González Contró, en el programa Así el Weso de W Radio y que refleja el hartazgo de la gente que no descansará en su exigencia de “¡ni una más!”.

A groso modo, esto fue lo que le dijo a Enrique Hernández:

“No se puede pedir a las mujeres que no se manifiesten como lo están haciendo, es la manifestación de un hartazgo ancestral, de una violencia estructural que las mujeres hemos sufrido de una manera cotidiana y normalizada y de repente esto se manifiesta a través de esta ira que además yo leo como una gran expresión de miedo porque estamos hartas de salir con miedo; creo que esto es un grito de desesperación que manifiesta este hartazgo”.

Comentó además que como universidad deben ser sensibles a estas demandas y transformar desde la estructura a la sociedad para construir una estructura más igualitaria y respetuosa de la integridad de las mujeres “porque lo que hay en el fondo de la violencia es un profundo problema de desigualdad, hay violencia porque hay una búsqueda y el ejercicio de un control sobre el cuerpo de las mujeres”.

Todo ello conlleva “un mensaje muy importante de tolerancia cero a la violencia de género dentro de nuestra máxima casa de estudios”.

Hoy, la sociedad debe estar más unida que nunca para que hechos como este no se repitan ni aquí (en la CDMX) ni en ninguna otra parte. MULTAS ANTES QUE ARRESTO…Nazario Norberto Sánchez, diputado del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, busca que las autoridades impongan la mula preferentemente como primera medida de apercibimiento cuando las personas no cumplan con la ley. ¿A qué se refiere esta iniciativa?

“En pocas palabras, dice el legislador, nos referimos al hecho de que las autoridades no impongan como primera elección un arresto o el uso de la fuerza pública, cuando el incumplimiento que se llevó a cabo no amerite éstos, ya que es necesario que en pleno respeto de los derechos humanos consideren como primer medida la multa y no así alguna de las otras dos”.

TODO LE CARGAN AL CIUDADANO…Al hablar sobre los feminicidios en la Ciudad de México, la diputada América Rangel no se anduvo con rodeos y dijo que nada de “abrazos y no balazos”, que a los violadores, asesinos y secuestradores ningún abrazo y sí si es necesario, los balazos.

Ya estamos hartos de que los criminales tengan todas las consideraciones, mientras que le cargan todo al ciudadano y ejemplificó:

-A los empresarios les quieren acusar de crimen organizado

-Al contribuyente todo el peso de la ley si no coinciden los centavos que gastas en tu tarjeta de crédito.

-Al vecino, extinción de dominio.

-Pero si eres criminal, ahí sí te respetan tus derechos, te tratan bien y hasta te dejan en libertad.

PROTECCION A AMBIENTALISTAS…El vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso capitalino, José Luis Rodríguez Díaz de León, presentó una iniciativa que tiene como finalidad incorporar a las personas defensoras del medio ambiente a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Lo anterior, explicó, con la finalidad de brindar protección a las personas, organizaciones y grupos que promueven y defienden los derechos a un medio ambiente sano, Díaz de León dijo que en 2017, México se situó entre los países más peligrosos del mundo para quienes defienden el derecho al medio ambiente sano, por lo que estas personas se han vuelto víctimas de agresiones, intimidación, amenazas, criminalización y la comisión de homicidios dolosos.

