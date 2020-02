Es necesario seguir apoyando a los que menos tienen: David Parra Sánchez

Llamado del líder social en Naucalpan

Naucalpan, Estado de México. – Como sociedad debemos de trabajar todos los días para garantizar paz, armonía y tranquilidad al pueblo de México y en ello tienen mucho que ver los empresarios, pues al garantizar empleo, habrá estabilidad económica en las familias no sólo del estado de México, si no del país entero.

Destacó lo anterior el líder social, David Parra Sánchez al asistir como invitado de honor a una reunión con diversos empresarios de la entidad mexiquense, en dónde hizo un llamado a seguir apoyando a los que menos tienen.

El también asesor del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y sus Municipios (SUTEyM), expresó que “trabajando juntos y en equipo vamos a construir el México de todos queremos”.

Por otra parte, el también asesor de la CONFEPIDER, afirmó que en el PRI “tenemos orgullo, tenemos carácter, pero también exigimos que se se regrese a ver a la militancia de verdad, pues son ellos la fortaleza qué nos llevará a recuperar lo perdido en los próximos procesos electorales del 2021”, dijo.

David Parra, recordó que el Revolucionario Institucional del Siglo 20 construyó las instituciones en México, y fortaleció el respeto a los derechos humanos, la división de poderes y la democracia. Por eso, convocó a trabajar juntos y en equipo para defender las instituciones de aquellos que las vulneran.

El político mexiquense, fue claro al destacar que “como siempre lo he mencionado, es necesario regresar el tejido social que tanto necesitamos. Hoy los tres órdenes de gobierno deben de voltear a ver a las familias más vulnerables no sólo del Estado de México, si no del país entero”.

Finalmente, Parra Sánchez, reiteró que “ si trabajamos todos juntos sociedad y gobiernos, no me queda la menor duda que saldremos adelante”, concluyó.