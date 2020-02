Rebecca Jones es realmente “Una mujer ¡extraordinaria!”

Estrena este sábado 22 de febrero, en el Teatro 11 de Julio

De la mano del prestigiado productor Rubén Lara, la primera actriz dará cátedra de su talento en este monólogo que ofrece un gran mensaje de vida“Quiero que el público sepa, que lo que siempre intento, es darles un trabajo de calidad en todo lo que hago”, señala la guapa Rebecca Jones

Aarón Avalos

La actriz mexicana Rebecca Jones estelarizará “Una mujer extraordinaria, atrapada en una vida ordinaria”, su nueva puesta en escena, la cual se presentará en el Teatro 11 de Julio cada sábado, a partir de este 22 de febrero, a las 20:00 horas.

“Esta obra habla sobre el amor propio, el amor a uno mismo. Habla de lo importante que es conocernos, de caernos bien, de saber que venimos solos al mundo y solos nos iremos. Somos la mejor compañía que podemos tener, el amor propio es el amor más puro que podemos conquistar y es lo que sucede con mi personaje en esta comedia, que habla de la soledad malentendida”, comentó Jones acerca de qué se puede esperar en su próximo proyecto.

El texto le llegó a Rebecca por medio de Rubén Lara. La obra original se llama “Shirley Valentine”, que en esta ocasión se apellidará Valentín, siendo un detalle que no quisieron omitir por la valentía que demuestra el personaje durante el transcurso de la historia.

“Un día se da cuenta que todo lo que le gustaba a ella ya no está, no sabe en qué momento se perdió, no sabe en qué momento todo lo que amaba se volvió él (su esposo) y no sabe cómo le pasaron estas cosas, pero pasaron. En la obra surgen, como en la vida, señales u oportunidades que le va dando el destino para que ella despierte de este letargo en el que no es feliz. Es extraordinario cómo cada momento de su vida lo convierte en algo positivo.”

Para Rebecca, de lo más destacable del texto es el tema de la soledad, el cual tiene gran relevancia en la actualidad porque pese a las redes sociales y todos los amigos o seguidores que una persona pueda tener, la soledad aparece cada vez más en la sociedad y lo que plantea la obra es, dentro del tema de la soledad, cómo conquistar a la soledad y a uno mismo.

También hizo comentarios sobre si plasmó en la obra experiencias personales, pero aseguró que hay diferencia entre su personaje y su vida personal. Tras haberse preparado para su personaje se cuestionó si para vencer a la soledad se necesita de otra persona o sí ella misma puede hacerlo.

“Quiero que el público sepa que lo que siempre intento es darle un trabajo de calidad en todo lo que hago, no nada más en el teatro. Pero en el teatro tengo un poco de más control de todo y me da mucho gusto y ojalá que el teatro se llene en esta temporada”.

“Una mujer extraordinaria, atrapada en una vida ordinaria” está basada en la obra Shirley Valentine de Willy Russell. Se presentará del 22 de febrero al 30 de mayo, en el Teatro 11 de Julio.

HABLA DE CUANDO SE ENFRENTÓ AL CÁNCER Rebecca Jones asegura que cuando se enfrentó al cáncer y vio la posibilidad de la muerte, no le dio miedo porque se ha asegurado de vivir con plenitud. “Si me llegara a llevar Dios, no me puedo quejar porque he sido muy feliz”. Para Rebecca Jones, de lo más destacable del texto es el tema de la soledad, el cual tiene gran relevancia en la actualidad porque pese a las redes sociales y todos los amigos o seguidores que una persona pueda tener, la soledad aparece cada vez más en la sociedad.