PRI nacional y mexiquense

Espacio Electoral

Eleazar Flores

CUESTA ARRIBA.- Sin pesimismos seguramente justificados y mucho menos optimismos, si es que algunos aún guardan, el tiempo priista electoral está muy cuesta arriba por decir lo menos, luego de ver la entrevista que Adela Micha le hace al presidente nacional tricolor, Alejandro Moreno.

Se agudiza el panorama tras asistir al Consejo Político Estatal priista celebrado ayer en Toluca, con la asistencia de la legisladora tlaxcalteca Beatriz Paredes Rangel como muestra de renovación.

De entrada, nada en contra de la sólida cultura… hasta política, de Paredes Rangel, pues es uno de los pocos cuadros de lujo que pervive tras el tsunami político de 2018 y puede lucir el tricolor, solamente que como que no cuadra con el ritmo de cambio que anuncia y hasta presume la dirigencia actual, a escasos tres o cuatro meses de elecciones locales en tres entidades federativas.

PRI NACIONAL.- De la entrevista de Adela Micha a Alejandro Moreno Cárdenas realmente hay poco que rescatar y no por culpa de la periodista, -capaz de adaptarse a la persona entrevistada-, sino del ex gobernador campechano que por difuso e impreciso en sus respuestas, desaprovechó la oportunidad para posicionarse no solo como presidente sino como auténtico líder tricolor.

Cortez como lo es con el de enfrente, Adela se limitaba a sonreír cuando veía que “Alito” le daba vueltas a un simple si o no, como cuando evadió decir que era el candidato de López Obrador, como se lo insinuó el doctor José Narro, otro aspirante a la presidencia nacional priista, hecho sucedido en algún restaurante de la ciudad de México.

Una prueba más de la “renovación” priista fue incorporar al comité ejecutivo nacional al huixquiluquense Carlos Iriarte Mercado, ex alcalde, ex diputado federal, ex presidente estatal tricolor y ex miembro del gabinete montielista. Miembro de los desaparecidos “Golden boy”.

PRI MEXIQUENSE.- A nivel local las cosas no pintan mejor pues la actual presidenta del comité directivo estatal, -por segunda vez-, Alejandra del Moral, se la ha pasado con declaraciones ocasionales no obstante que presume haber recorrido no solo los comités directivos municipales sino hasta los más de seis mil seccionales integrados en todo el territorio mexiquense.

Ante la clase política tricolor, limitada a los pocos diputados federales, estatales y presidentes municipales, Alejandra del Moral aprovechó la oportunidad para tomar protesta a nuevos integrantes de varias carteras que trabajaban ya pero sin haber protestado. Le daré novedades.

Y como gran “novedad” para reposicionar al PRI, la presidenta Alejandra del Moral anunció la celebración de rifas, bailes y demás eventos masivos. Dentro del caudal de actos a lo mejor tropieza con algunos eventos deportivos y culturales, ¿será posible?

elefa44@gmail.com