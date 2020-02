Un gobierno reaccionario

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Bogotá, Colombia.- La iniciativa de un día sin mujeres, para el próximo lunes 9 de marzo no tiene precedentes, se han sumado de distintos sectores y sobre todo, mujeres públicas se han pronunciado también por solidarizarse.

Es evidente que habrá grupos de interés que jamás han hecho nada a favor de las mujeres, que se sumarán por conveniencia, sin embargo, esto no es motivo para desvirtuar esta iniciativa que tiene como fundamento el hartazgo por la violencia desmedida contra las mujeres, no producto de este o el anterior sexenio, como consecuencia de un país que no ha sabido ni política ni socialmente promover el respeto y la equidad de género en los dos siglos que llevamos como nación independiente.

El colmo es que, el gobierno federal argumente que se trata de una protesta contra la administración del presidente López Obrador, como si todo en este país girara alrededor del presidente, esto me parece un gesto de egocentrismo cuando el problema que enfrentamos trasciende incluso el nombre del presidente.

Funcionarias como la secretaria de la función pública, tratan desvirtuar con sus comentarios, lo mismo que la primera dama, que si bien, no tiene cargo público, tiene una tribuna bastante amplia desde su trinchera. Pretender boicotear un movimiento de esta naturaleza con esos tibios argumentos, da muestra de un gobierno reaccionario que pretende contrarrestar la protesta social de la forma más pueril que existe en materia política:

Si haces una manifestación, yo convoco a otra antagónica el mismo día y a la misma hora. Si pretendes hacer un paro, yo convoco a que se haga lo contrario o a otro promovido por mi y no por tu movimiento. Vaya, la vieja receta de los gobiernos autoritarios.

Hay que tener cuidado con el otro lado de la moneda: personajes impresentables se han sumado e incluso difunden mensajes muy sentidos en plataformas y redes sociales, cuando mientras fueron gobierno actuaron con la misma omisión que el actual, en ese sentido son las propias mujeres quienes no deben permitir que nadie, ni de ahora ni de antes, se cuelgue de su protesta para obtener algún beneficio de imagen política.

Quien cree que sumarse (en apoyo, los hombres, en acción la mujeres) al paro del día 8 de marzo, es contra el gobierno de López Obrador, tiene una seria idea obtusa del sentido de protesta social.

Loable la lucha de las mujeres, admirable que lleven a cabo un paro para que el resto de la sociedad, reflexionemos por un día lo que significa la participación de las mujeres en nuestro entorno.

www.lopezsosa.com

joseantonio@lopezsosa.com

@joseantonio1977