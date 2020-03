De la nada, Labastida ataca a mansalva a Alejandro Moreno

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Hace una semana, la periodista Martha Anaya conversó con Francisco Labastida en su espacio La Entrevista de TV El Heraldo y ahí, el sinaloense, hombre habitualmente prudente, cauto, se lanzó sin más, groseramente, contra Alejandro Moreno, actual presidente del PRI.

Al comentario de introducción de la periodista de: “vaya momentos que estamos viviendo… sobre todo para el PRI, ¿no es cierto?”, Labastida se desbocó:

“… para lo que queda del PRI diría yo (risas), el PRI como que son dos valores antagónicos… Yo creo que tiene una militancia de la cual yo podría decir, estupenda militancia, y tiene una dirigencia qué da pena y vergüenza… por lo menos la actual, y algunas que hemos tenido…

¿Y Por qué tan lamentable?

“Bueno, yo creo que el resultado de que tengamos una dirigencia tan mala en el partido, es, primero que en los tiempos de Peña, es que no supo escoger gente, digo… en la campaña presidencial, el candidato no había pasado por una campaña, el presidente del partido no había pasado por una campaña y el coordinador no había pasado por una campaña… ¿y esperaban así ganar?… 22 de los 32 presidentes estatales, acéfalos, sin encargados…”

¿Alejandro Moreno, como persona no es un buen dirigente?, repregunta Martha a un Labastida que se le estaba yendo a los tiempos de Peña Nieto…

“Es pésimo dirigente… me parece que tiene vicios personales, que si la mitad o el 10% de lo que dicen de él, de su propensión al dinero, éste, tiene un grave defecto y una gran debilidad… y luego no tiene la suficiente experiencia, hasta eso, sí ha pasado un tiempo en el partido, pero no le ha servido de mucho… le falta saber para qué quiere el partido… fíjese qué importante…”

Quiere ser Presidente de la República…

“… pero obviamente ni siquiera puede ser, puede ganar una senaduría… a menos que se vaya de pluri…”

En ese tono e idea el sinaloense afirma luego que hoy el PRI está en vías de extinción… dice que Moreno se equivocó al dejar la gubernatura de Campeche para ir a la presidencia del PRI, al suponer, que así lograría inmunidad, protección, y para relanzar su futuro político, “pero no le va a funcionar”, afirma.

Martha, con gran calidad y experiencia periodística no deja ir así nomás a Labastida y lo lleva al momento de su colaboración con Ernesto Zedillo, del cual fue primero secretario de Gobernación y luego candidato a la Presidencia de la Pepública apoyado por un PRI en peores condiciones que el que lanzó a José Antonio Meade.

Labastida confiesa que Zedillo prácticamente lo lanzó a perder ante Fox, con un PRI que estaba no sólo quebrado financieramente sino políticamente porque había sufrido 6 cambios de presidente del CEN durante ese sexenio, y porque él mismo Labastida no era el candidato que debía haber competido en aquella contienda. En fin, una declaración con afirmaciones temerarias sobre Alejandro Moreno a quien acusa de corrupto y políticamente incapaz de dirigir al éxito al PRI sin mostrar que lo sea.

Al lanzarse contra el actual dirigente tricolor, el sinaloense peca de cínico o de conveniente desmemoria, porque fue precisamente con su derrota en 2000 que el PRI entro en el declive del que no logra salir aún.

Luego de su derrota de 2000 ante Fox -quien en un juego de palabras dentro de un memorable debate lo calificó de lavestida, es decir de mari..-, el sinaloense sería en 2006 senador priísta bajo el liderazgo de Manlio Fabio Beltrones en la cámara alta, dentro del mismo sistema interno del dedazo que también lo hizo anteriormente gobernador de Sinaloa.

En todos esos años -del 2000 al día de hoy-, de vivir dentro del priísmo del viejo estilo, Labastida no hizo escarnio ni autocrítica o análisis del PRI, y su sistema.

¿Por qué ahora sí?, ¿Será qué no lo han invitado a partir lo que queda del pastel?, ¿querrá ser candidato a diputado federal pluri en el 2021?

Lo que sea que busque, creo que Labastida no es el mejor personaje dentro del PRI para calificar a nadie, fue el primer priísta en perder la Presidencia de la República, y es el más preclaro ejemplo del beneficiario del viejo sistema del dedazo.

Es decir…

Y “Alito” insiste en empoderarlo…

Comprensiblemente caliente por el bajo “descontón” callejero propinado por Labastida, Alejandro Moreno ha aprovechado los eventos de la semana para responderle al sinaloense.

Sin mencionarlo, Moreno dijo:

“… que tampoco se confunda el puñado de cínicos y derrotistas que nos auguran la extinción; que no se confundan y que no se equivoquen… entre ellos están los tecnócratas que perdieron la mayoría priista de diputados en el 97, para luego también perder en el año 2000 nada más y nada menos que la Presidencia de la República…

“Es verdad, dan vergüenza, mucha vergüenza, estos tecno-burócratas que le quedaron chicos al PRI y que todavía se atreven a lanzar críticas, en vez de trabajar por el partido. Estos cínicos, si no van a ayudar, que no estorben…”

Ayer desde Yucatán Moreno indicó que será la unidad lo que hará fuertes a los priístas “y nos llevará a la ruta del triunfo…(porque) con la fuerza, firmeza y coraje de la militancia, recuperaremos el gobierno…

“Debemos promover la unidad, única fórmula para ganar; tenemos que construir un frente común y sólido; ir juntos, organizados, al encuentro de los ciudadanos”.

Apenas comienza este pleito interno…

Fernandez asume la presidencia del foprel

En medio de la psicosis por el coronavirus que ya ha llegado a México, Mónica Fernández, presidenta del Senado asumió la dirigencia pro tempore del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centro América y la Cuenca del Caribe, para el periodo 2020-2021.

Al tomar posesión del cargo la tabasqueña se comprometió a impulsar el empoderamiento político de las mujeres y la defensa de sus derechos. Y pidió construir una agenda para de integración de las mujeres en la construcción del desarrollo sostenible de nuestra región.

Blindan sanitariamente al Senado

Sitio de encuentros y diálogo, el Senado fue desde fines de la semana anterior blindado por instrucciones de la presidenta Mónica Fernández, contra el contagio del coronavirus.

Así en todas las puertas de acceso se ha desplazado personal con equipos detectores de temperatura y con gel antibacterial y otros productos y equipos en previsión de contagios. Desde fines de la semana trabajadores y legisladores, visitantes y otros que ingresen al Senado deberán pasar por un riguroso sistema de revisión que busca evitar contagios del coronavirus dentro de estas instalaciones.

Por lo pronto han quedado suspendidos también todos los eventos y reuniones, con excepción de aquellas de carácter parlamentario, para así cumplir con la alerta sanitaria.

rvizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa