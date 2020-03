IMSS beneficia a 220 pacientes con trasplantes multiorgánicos

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Operación Cuaresma cuida la calidad higiénica de pescados y mariscos

Especialistas del IMSS realizaron cinco procuraciones multiorgánicas de las que obtuvieron 10 córneas, ocho riñones, dos hígados, válvulas cardíacas y tejido músculo esquelético que será utilizado en trasplantes que mejorarán la salud de aproximadamente 220 personas. Las donaciones se concretaron en: la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 1, en Guanajuato, y en el Hospital General Regional (HGR) No. 1, en Querétaro, ambas el pasado 27 de febrero; así como en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 14, en Sonora, y en el HGZ No. 197, en el Estado de México, el 26 de febrero. En la primera, en León, Guanajuato, el donador fue un hombre de 23 años de edad, originario de Salamanca, quien sufrió traumatismo cráneo encefálico, derivado de un accidente en motocicleta. Gracias a la generosidad de su familia , se procuraron hígado, riñones, córneas, válvulas cardíacas y tejido músculo esquelético. Las córneas y los riñones serán trasplantados en dicha unidad médica. El tejido músculo esquelético fue trasladado al Banco de Tejidos del Estado de México. Del mismo modo, el hígado fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”; y las válvulas cardíacas al Hospital Infantil “Federico Gómez”, ambos en la Ciudad de México. La segunda procuración se realizó en Querétaro. Donde se obtuvieron riñones, córneas e hígado de un paciente que presentó muerte cerebral derivada de un traumatismo craneoencefálico. Con esta procuración cinco personas mejorarán su calidad de vida: los riñones fueron trasplantados en el CMN “La Raza”, el hígado fue enviado al Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE y las córneas a San Luis Potosí. Esta fue la cuarta procuración realizada en el HGR No. 1, en lo que va de febrero. En Texcoco, se realizaron dos procuraciones: una de ellas a un hombre de 38 años de edad, diagnosticado con muerte cerebral derivada de una hemorragia cerebral. Los especialistas del IMSS obtuvieron las córneas, que fueron enviadas al CMN “La Raza”, y los riñones, serán trasplantados a pacientes del CMN “Siglo XXI”. Durante enero y febrero de este año, en el HGZ No. 197 se han procurado 20 córneas. El coordinador de Donación y Procuración de Órganos y Tejidos del HGZ No. 197, Edgar Adrián Gutiérrez Olivares, detalló que una vez concluida esta procuración, ocurrió otra defunción por paro cardiaco, de un varón de 55 años de edad, por lo que el grupo de gestión obtuvo el consentimiento de su familia para la donación de sus córneas. Finalmente, en Hermosillo, Sonora, se realizó la quinta procuración a un niño de seis años 11 meses de edad, quien sufrió muerte encefálica debido a un tumor cerebral. Los especialistas obtuvieron riñones y córneas. Estas serán trasplantadas en la Unidad Médica de Alta Especialidad, en Ciudad Obregón, a dos menores, de 11 y 13 años de edad; mientras que los riñones serán para pacientes del Centro Médico Nacional (CMN) “La Raza”. El pequeño fue despedido con la ceremonia de “Pasillo de honor” y aplausos de familiares médicos, enfermeras y personal del IMSS.

*****

La Secretaría de Salud de Edomex a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México puso en marcha el Operativo Cuaresma, que se realizará del 26 de febrero al 19 de abril, a fin de promover la calidad higiénica de alimentos pesqueros. La dependencia informa que se llevarán a cabo más de 260 visitas de verificación en tianguis, mercados, restaurantes y marisquerías de los 125 municipios, además de capacitaciones a dueños y trabajadores de estos negocios. El Secretario de Salud, Gabriel O´Shea Cuevas, señaló que estas tareas obedecen al cumplimiento de la NOM 251, referente a las prácticas higiénicas en el proceso de alimentos, con la finalidad de garantizar la correcta elaboración, conservación, exhibición y resguardo de los productos del mar. Para prevenir enfermedades, durante las verificaciones se tomarán muestras de pescados y mariscos, así como de hielo y agua para el lavado de los mismos; se recomendará el uso de vestimenta, utensilios y temperaturas adecuadas para mantener frescos los comestibles y las formas de preparación correctas para evitar contaminación cruzada. Se aconseja a los consumidores durante esta época de Cuaresma, evitar consumir pescados y mariscos con olor desagradable, piel flácida, desprendimiento fácil de escamas, color verdoso y que estén expuestos a temperatura ambiente. La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios pone a disposición de la ciudadanía el teléfono 722 213 7000 y el correo electrónico denuncia.regulacionsanitaria@edomex.gob.mx para recibir quejas o denuncias, además de brindar orientación.

elros05.2000@gmail.com