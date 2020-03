Angelo Diep se convierte en “Spellman”

El cantante de pop lanza el video de su más reciente sencillo con la colaboración de Sebastián Adame, hijo de Alfredo Adame

Arturo Arellano

Después de más de 6 años en la música Pop LGBT, el cantante Angelo Diep, primer mexicano invitado al PRIDE de Madrid, España junto a Gloria Trevi en 2019, lanzó su nuevo videoclip del sencillo “Spellman”, teniendo como participación especial y el debut actoral de Sebastián Adame Banquells, hijo de Alfredo Adame, con quien protagoniza un tremendo beso, enmarcado por un canción de empoderamiento.

Diep visitó la redacción de DIARIOIMAGEN y en entrevista comentó: “Estoy emocionado porque la canción va muy bien, ha tenido una respuesta impresionante de parte del público, es un tributo a la serie de Sabrina de Netflix, porque siempre me encanta todo lo que tenga que ver con magia con hechicería. Honestamente no pensaba lanzar sencillo este año, pero se dio muy de manera orgánica y con la presencia de Sebastián, que esta viviendo su transición en el ojo público, aunque ya nos conocíamos”.

Aclara que el video está dirigido a todo el público. “Aunque si defendemos el tema de la comunidad LGBT, ésta es una canción para todo el mundo. El video es muy mágico, con mucho baile, es una combinación de sonido electrónicos. Trabajé este año con muchos amigos europeos, entonces me traje este sello, no quise ir por el reggaetón, sino traer algo fresco, alternativo”. Y sobre la letra dijo: “Cuando vi la serie de Sabrina, me di cuenta de que ella debía elegir entre el cielo y el infierno, muchas veces los seres humanos debemos tomar decisiones importantes, para llegar a ser plenos y felices, esa felicidad cuesta a veces, perder gente que no te acepta”.

Reconoce que “mi carrera ha sido muy impulsada por la comunidad gay, todo se los debo a ellos, por eso era importante decirles que la felicidad cuesta, que a veces ser pleno querer brillar y ponerte las lentejuelas también cuesta. Por eso tengo personajes como afroditas en el video. Yo soy vulnerable a la comunidad trans y drag, porque ellos son más vulnerables allá afuera, porque están vestidas, con zapatillas, entonces la discriminación que sufren es mayor, por eso quería agregar ese tipo de guiños a ellos”. El video fue dirigido por Tommy Brandon.

Explica que “el productor es Esau Rojas y el video se grabó en cuatro sets, uno de ellos con un pentagrama gigante con fuego que evoca a la serie cuando Sabrina está en este lugar, tengo calderos, mis posiciones. Y hablamos del empoderamiento, es un decir ‘Me pisaste me humillaste, utilizaste, pero una vez que caí, me voy a empoderar y a salir adelante’, ese es el mensaje principal, por eso decimos ‘Spellman es mi nombre’, porque finalmente significa hombre hechicero, y para gritar ‘me llamo así perra’, que no nos vuelvan a lastimar”.

Siendo un amante de la música, comenta que “para mí no son importantes las visitas ni las descargas, sino sentirme a gusto y que la gente también se identifique. En este álbum decidí trabajar con sonidos europeos y sonidos del rock, porque ya hay mucho reggaetón. Quiero conservar mi esencia y decir que la música es popular, ese es mi sello”.

Finalmente, denunció que la comunidad gay también sufre de los feminicidios. “Me preocupo porque a mis shows los fans llegan en tacones, con mucho brillo y luego se tienen que regresar en Metro, por eso llevo un mensaje de, si bien, sufrimos, somos señalados, debemos salir adelante. Esta impresionante lo que estamos trabajando este año con el comité Orgullo y Dignidad, todo será en pro de la mujer, es algo super importante, porque no solo se trata de las mujeres de género, sino que también hay un alto índice de homicidios en la comunidad trans, gay, a diario me llegan mensajes para apoyar a gente que desapareció o que asesinaron y que sus familiares están buscando justicia”, concluyó.

“Spellman” tanto en audio como el video ya está disponible en todas las plataformas digitales.