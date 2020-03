“Como antes”, Sebastián refresca el pasado con su talento

Lanza su versión de “Tú y yo somos uno mismo”

El cantante presenta un disco con covers de clásicos en español y un par de temas de su autoría; el próximo 21 y 22 de marzo dará vida a “Gastón”, en el musical “La Bella y La Bestia”, que se presentará en el Teatro Las Torres de Satélite

Arturo Arellano

Sebastián es un artista mexicano con un gran estilo de interpretación, una explosión de novedad, talento, autenticidad y esa elegancia que forma parte de su personalidad con la que ahora presenta su nuevo disco denominado “Como antes”, en el que incluye covers de clásicos temas en español y un par de canciones de su autoría, con los que pretende ganarse un lugar en el corazón de la gente, para quienes se presentará fuera de su carrera como intérprete, en la obra infantil “La Bella y la Bestia”, donde dará vida a Gastón los días 21 y 22 de marzo en el Teatro Las Torres.

En entrevista para DIARIOIMAGEN, Sebastián ahondó en su carrera musical. “El nuevo sencillo ‘Tú y yo somos uno mismo’ es un tema atemporal que no pasa de moda, trascendido y lo seguirá haciendo. Es una canción que no depende de épocas, porque todos nos vamos a identificar en algún momento y es una canción que nadie ha tocado, he tenido la oportunidad de desarmarla y hacerla a mi modo, siempre respetando el trabajo que ya se hizo, esto es un tributo”.

Celebra que “mucha gente que vivió el auge de esa canción en esa generación, cuando la hizo famosa Timbiriche, ya ha escuchado mi versión y me dicen que les gusta el tema, eso me tiene muy contento, aunque como en todo hay que reconocer que también hay gente a la que no le gusta, porque son muy puristas. No obstante, afortunadamente ha habido mucha apertura y les ha gustado el nuevo arreglo”. Al no ser el único cover en su disco dice: “Todas han sido desarmadas y hechas ahora con mi sello”.

Al haber incluido en su disco temas como “Lo que un día fue, no será”, de Napoleón, pero famosa en voz de José José, comentó: “tenía una lista de más de 25 canciones, pasaron por muchos filtros internos para llegar al resultado final. Desde que ensayaba en mi casa y mi papá me decía qué le gustaba y qué no, pasando después por el estudio, hasta elegir los clásicos que finalmente están en el disco, donde además pongo canciones de mi autoría como ‘Cada día’ y ‘Por favor’, sumadas a los duetos con Erandi Zacarías”.

Asimismo, reconoce que “los géneros musicales ya están dejando de existir , solo quedan fusiones de muchísimos estilos, entonces mi género musical lo definiría entre la balada y el pop, en general todo en torno al pop, un poquito de rock y hasta punk”.

Sobre sus shows en vivo adelanta que “e*s algo muy bonito, no dejo que la gente se siente, los mantengo muy arriba, no sé si sea mi vocación o un don, pero tengo la fortuna de caerle bien a la gente, de conectar muy bien con ellos. Vamos a tener una gira por toda la republica, pero iniciaremos por la zona del bajío el 24 de marzo”, concluyó.