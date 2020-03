Hoy la recaudación no alcanza; programas sociales de AMLO urgen de una reforma fiscal: Delgado

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Sean incluidos o no en la Constitución General de la República, los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador requerirán de una nueva reforma fiscal orientada a aumentar la recaudación, afirmó Mario Delgado.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro y líder de la mayoría de diputados federales de Morena indicó que los programas sociales de AMLO no surgen del capricho, sino de que la mitad de la población no tiene acceso a estos beneficios.

A sí, al arrancar el parlamento abierto “Análisis sobre incorporación constitucional de garantías y derechos en materia de bienestar”, organizado por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, y la de Salud, Delgado advirtió que sin una reforma fiscal que aumente la recaudación fiscal en México, los apoyos a estos sectores de la población no tendrán futuro.

“Se tiene que hacer una reforma fiscal para aumentar la recaudación, no para financiar burocracias doradas, o el despilfarro de la corrupción, sino para financiar los nuevos derechos sociales que se plasmarán en esta Constitución”, explicó.

La de AMLO, agregó:

“Es la política social más ambiciosa desde la construcción de las instituciones de seguridad social a principios de los años cuarenta, porque es una pensión universal, para todos en un país que más de la mitad de la población no tiene acceso a la seguridad social”, insistió.

Delgado aseguró que hoy a 13 meses de iniciado este gobierno, existen ya 4 millones de estudiantes becados.

“Tenemos al año un millón de jóvenes que abandonan la primaria y la secundaria principalmente por razones económicas”.

Durante este ejercicio de Parlamento abierto participaron los diputados: Aleida Alavez, Miroslava Sánchez Galván, Dolores Padierna, Irma Juan Carlos, Éctor Jaime Ramírez, Dulce María Sauri, Martha Hortencia Garay, Reginaldo Sandoval, Martha Tagle Martínez, Iván Arturo Pérez y Verónica Juárez Piña.

390 aspirantes a 4 cargos del INE

¡Vaya tarea la que tienen los diputados federales!

Y es que en apenas una semana se registraron en San Lázaro 390 aspirantes a las cuatro sillas de consejeros electorales que dejarán vacantes a inicios de abril los consejeros Enrique Andrade, Marco Antonio Baños, Benito Nacif y Pamela San Martín.

Los cuatro concluyen en estos días sus encargos dentro del INE, y la Cámara de Diputados les tiene que encontrar rápido sustitutos porque ya está en puerta el inicio del proceso electoral más grande que haya habido nunca antes en México.

En el proceso electoral del domingo 6 de junio de 2021 se renovarán un total de 3 mil 300 cargos: 15 gobernadores, 300 diputados federales de mayoría, 200 federales plurinominales, 642 diputados locales y 2,344 cargos en alcaldías. Por lo pronto en San Lázaro el 28 de febrero se cerró el registro de aspirantes a esas 4 sillas con un total de 390 aspirantes, de los cuales 135 son mujeres y 255 hombres. La cantidad es inédita, un registro récord.

Ahora corresponde al Comité Técnico de Evaluación revisar los 390 expedientes y decidir cuales pasan a la siguiente etapa.

Mientras en el Senado avanza lo de la marihuana

Y como todo en la vida no hay plazo que no se cumpla, mañana miércoles las Comisiones unidas de Seguridad, Justicia y Estudios Legislativos del Senado discutirán si hay condiciones o no de sacar pronto el dictamen sobre el uso y producción de marihuana. Termómetro y gran negociador de todos los acuerdos parlamentarios en la cámara alta, el zacatecano Ricardo Monreal, colocó un tweet dando luz verde al debate en comisiones.

Para el presidente de la Junta de Coordinación Política, la intención es continuar con la consulta de todas las voces, y todas las opiniones… En este contexto trascendió que el punto álgido del predictamen, que causa desencuentros, es, por supuesto, el uso lúdico de la marihuana.

De ser aprobado su uso amplio entonces se tendría que aumentar el gramaje que podrían portar los consumidores de 5 a 28 gramos, lo que podría derivar en un mercado negro de amplia sobreventa.

Otro tema que causa encontronazos es que el predictamen prevé que la comercialización de la marihuana se realice por un Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis, descentralizado del Estado.

Y ese Instituto tendría:

Una Dirección General; un Consejo Consultivo; un representante de la Secretaria de Salud; otro de la Secretaria de Agricultura; uno más de la SEP; uno de Gobernación; otro de Hacienda; uno de Medio Ambiente y Recursos Naturales y un final de Relaciones Exteriores. Todo un equipo con intereses muy distintos entre sí.

Y por si no fuese todo un presagio de roces y conflictos, se propone además crear un Consejo Ciudadano, que vigilaría a todos los anteriores. Todo un margallate o follón de previsibles consecuencias.

Por encima de la prohibición de AMLO

Y mientras todo lo anterior ocurre en el Congreso, en Cancún se estrena el Casino Macao contra la voluntad de Andrés Manuel López Obrador, líder de la Cuarta Transformación.

Y es que el tabasqueño había prometido durante la conferencia mañanera del 7 de enero de este año que nadie abriría un nuevo casino bajo su mandato lo que fue ratificado por la exministra Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación.

Pero qué cree usted, pues que el viernes 28 de febrero se autorizó la apertura del Casino Macao, en la plaza La Isla, en Cancún, Quintana Roo. Un trámite rápido de menos de dos meses para que la empresa El Palacio de los Números S.A. de C.V., abriera su casino en este importante destino turístico.

Llama la atención que el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta; el director de Juegos y Sorteos de la Segob, Luis Calvo Reyes, y Mara Lezama, alcaldesa del Municipio de Benito Juárez, de Morena, hayan contravenido la promesa de AMLO, quien en aquella mañanera dijo:

“Si es facultad del gobierno federal nosotros no autorizamos casinos, tenemos muy presente como se empezaron a autorizarse estos casinos en la época del que se llamó Gobierno del Cambio y no vamos a caer en lo mismo, sería lamentable hacer lo mismo”.

López Obrador fue incluso más contundente, pues dijo que si los gobiernos locales legislan y afectan una facultad del gobierno federal acudirán a la autoridad competente, es decir la Suprema Corte, para impedir se autoricen nuevos casinos.

“Nada de casinos en todo el país… no somos lo mismo, la gente votó por un cambio”, indicó entonces.

Sánchez Cordero, dijo por su parte que la Ley federal de Juegos y Sorteos establece que es facultad de la secretaría a su cargo la reglamentación, autorización, control y vigilancia de los juegos

“Eso significa que solo a nivel federal se pueden dar esas autorizaciones y en este sexenio no ha habido ninguna autorización para abrir un solo casino”.

Peeero siempre hay un pero. Y hoy el subsecretario Ricardo Peralta junto con Luis Calvo Reyes, y la alcaldesa de Cancún Mara Lezama se los pasaron -a AMLO y a doña Olga– por sus respectivos arcos de su triunfo.

