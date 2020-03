“Perfectos Desconocidos” reconoce a Alex de la Madrid

Alex de la Madrid recibió un emotivo reconocimiento por sus más de 25 años de trayectoria artística y su participación en “Perfectos desconocidos”, pieza que se presenta de jueves a domingo en el nuevo Teatro Libanés, donde se vio muy conmovido tras la presentación en la cual amigos y compañeros se sumaron al reconocimiento al histrión que aseguró ha dejado muchas emociones en escena.

Sin duda una pieza que muestra la insatisfacción evidenciada y que sale a la luz a través de un mensaje de texto, un audio o una foto que se expone en la pieza “Perfectos desconocidos”, la cual Alex de la Madrid, considera una oda a la forma de vida de la actualidad humana, lo que le hace realizar un trabajo único e irrepetible que sin duda al final de la puesta agradece el respetable.

“Estoy muy agradecido con este maravilloso elenco, no tengo forma de externar la gratitud de ser parte de un proyecto único que me llena de mucha experiencia no solo profesional sino humana. La anécdota sobre los amigos que se reúnen a cenar durante una noche de eclipse y juegan a poner su celular sobre la mesa para compartir frente a todos las llamadas, los whatsapps, es una realidad triste que vivimos ya la que nos hemos enfrentado”, dijo.

Respecto al elenco conformado por Ludwika Paleta, Michael Brown, Tiaré Scanda, Marcela Guirado, Juan Carlos Vives, Luis Arrieta y Michael Chauvet como alternante. Alex dijo que el equipo que han conformado sin duda es una mezcla de talento y unión que se agradece y que el espectador logra captar gracias al ensamble que se realiza en cada noche.

Por su parte Morris Gilbert, productor dijo que el talento y compromiso de Alex, hacen que la compañía sienta gratitud y orgullo de sus diferentes elencos ya que siempre trabajan con gente comprometida que normalmente saltan a grandes proyectos debido a sus trabajos como en este caso ocurre con Alex, quien al final de la puesta comentó acerca de su participación en una serie de Netflix.

Y es que los actores mexicanos Fernanda Castillo y Alex de la Madrid se han sumado al elenco de segunda temporada de la serie de Netflix “Monarca”, bajo la producción de Salma Hayek.

