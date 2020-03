Los Diablos Rojos presentan álbum por sus 80 años de vida y Carmen Salinas lo amadrina

Estará a la venta a partir del 23 de marzo, tendrá un valor de 25 pesos y el costo de los sobres será de 12 pesos

Se convierte en el primer equipo de béisbol mexicano en tener sus propias estampas coleccionables y será la casa editorial Panini, quien distribuya en todo el país este bello material

Claudia Arellano

Los Diablos Rojos del México presentaron su álbum conmemorativo del 80 aniversario, para lo cual tuvieron como madrina de lujo a Carmen Salinas, quien dijo que “siempre he sido una diabla de corazón”, de este modo el equipo que ahora tiene como estadio oficial el recinto Alfredo Harp Helú, se convierte en el primer equipo de béisbol mexicano en tener sus propias estampas coleccionables.

Será la casa editorial Panini, quien distribuya en todo el país este bello material, para el cual se realizó un extenso trabajo de equipo, para seleccionar momentos memorables y por supuesto que la pandilla escarlata develó el primer álbum de estampas de béisbol en nuestro país, en el cual se recuerdan algunos hechos y momentos históricos, además de un apartado en honor al dueño Alfredo Harp Helú.

Othón Díaz Valenzuela, presidente ejecutivo de la organización, la actriz Carmen Salinas, Alfredo “Zurdo” Ortíz y Ramón “Abulón” Hernández, leyendas de esta institución fueron quienes develaron este álbum, en una ceremonia que se tornó divertida, gracias a los comentarios hilarantes de Carmelita, quien se dijo diabla de corazón. Por su parte Díaz Valenzuela señaló que fue un largo camino de nueve meses en el cual fue muy difícil elegir casi 200 imágenes del acervo histórico.

Por su parte Carmen Salinas recordó cuando asistía al estadio con su hijo Pedro, muy pequeño, por eso dice este deporte le trae mucha nostalgia pues compartía este momento con su hijo. “En una ocasión, cuando Pedrito era niño, vinimos a ver el béisbol, era un clásico Tigres-Diablos, desde ese entonces soy diabla de hueso colorado. Fui madrina de ellos varias ocasiones, incluso dirigí la porra, muchas gente me llego a ver dirigiendo la porra ahí con la raza”; aseguro.

Al finalizar la conferencia Carmen habló con los medios de otros temas, entre ellos, defendió a Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia ante las acusaciones de tener posesión de drogas. “Nunca he visto que fume, que tome. A lo mejor se toma una copita de vino con su madre, pero se sabe luego luego cuando un muchacho es adicto, y Juliancito para nada se ve de ese perfil”, dijo, tras informar que este 9 de marzo se suma al movimiento por Un día sin Mujeres.

Además Carmen opinó al ser cuestionada por la prensa que estaba sorprendida de que la hija de la cantante mexicana Lola Beltrán declara que fue abusada por su primo José Manuel. “Estoy muy contenta de que la cantante denunciará el hecho y que no se dejará sin castigo al familiar que abuso de su confianza y agrediera a una pequeña niña. No se debe dejar a las niñas pequeñas solas y me uno a cualquier movimiento que sea para beneficiar a la mujer”, dijo.

El álbum narra la historia de los Diablos Rojos a lo largo de 80 años, y los aficionados y coleccionistas tendrán la oportunidad de comprar sobres con cinco estampas para ir llenándolos, con las figuras que marcaron la historia de la organización más ganadora de la Liga Mexicana de Béisbol.