Luisa Fernanda W, de las redes a la música con “Así soy yo”

Llegará a México el 13 de marzo

La creadora de contenido digital incursiona en la música con un primer sencillo y una gira de meet&greets por México

Arturo Arellano

La colombiana Luisa Fernanda W, conocida por ser una de las creadoras de contenido digital más importantes de su país, incursiona en la música con su primer corte promocional titulado “Así soy yo”, una canción que inicia con una campaña en contra del bullying y que se ha convertido en tendencia como uno de los videos más vistos en YouTube de toda Latinoamérica. Para celebrarlo, la influencer y ahora cantante visitará México, para ofrecer algunos showcases y meet&greets con sus fans.

Para ahondar en detalles, la cantante concedió una entrevista a DIARIOIMAGEN, en la que comentó “la verdad estoy muy feliz porque en México todas las personas me han abierto las puertas de manera muy bonita, el 13 de marzo inicia gira de meet&greets y ofreceré algunos showcase en espacios muy lindos, vamos a poder compartir con la gente y conocernos mejor. Obviamente como creadora de contenido me han apoyado mucho y ahora con la carrera musical siempre han estado pendientes de mí, lo cual agradezco muchísimo”.

Explica que “la idea es compartir con los fans y cantarles todas las canciones que he sacado hasta ahorita, por eso es showcase, no concierto, porque estamos empezando apenas. Lo ideal es convivir, tomarnos fotos, abrazarnos, porque hay que tener esa cercanía por medio de las redes sociales, pero nunca habrá nada como conocer a la gente en persona, uno jamás olvida estas cosas, como te tratan, siempre hay un recuerdo lindo”.

De manera que habrá sorpresas, dijo y recalcó en cuanto a su estilo musical que “realmente soy una persona versátil, no tengo un género, que yo diga esto es lo único que quiero hacer, como lo urbano o algo así, mas bien quiero ser abierta, poder hacer balada, pop, rock, porque la música expresa y eso quiero hacer, expresar mis sentimientos, que la gente se identifique”. No obstante, alega que va a cuidar el contenido de sus letras “me gusta cuidar las letras, quiero que las escuche desde el más chiquito hasta el más grande y no quiero herir a nadie, ni causar polémica, quiero que la gente se identifique con las canciones”.

Finalmente, invitó a sus fans a lo que será “un show íntimo y tranquilo”, pero a la espera de tener conciertos más grandes, “donde intento combinar mi mundo en redes con la música. Cuento una historia, por ejemplo en mi sencillo ‘Así soy yo’, es una reclusa, entonces trato de combinar la actuación con la música en el escenario”.

Luisa Fernanda se presentará este 13 de marzo en San Luis Potosí, para luego visitar Aguascalientes, Monterrey, Puebla, Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, Guadalajara, Mérida y Ciudad Juárez, cuyas fechas dará a conocer en sus redes sociales.