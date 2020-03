4T ante el precipicio irremediable, no hay expectativas optimistas

Índice político

Francisco Rodríguez

Por culpa de la corrupción, la inepcia y la ignorancia, el Estado nacional se encuentra atrapado por un panorama de estrechez económica y parálisis administrativa. El futuro presupuestal es incierto por la errónea adscripción de los recursos, la quiebra de las divisas de la exportación petrolera, una planta industrial y de empleo devastada y una economía secada por las excesivas sustracciones de circulante monetario.

Estamos ante el precipicio irremediable. Así no puede haber expectativas optimistas. Estamos sentenciados por los compromisos contraídos, pagos y pensiones burocráticas que han crecido, adeudos atrasados a proveedores, intereses de nuevas obligaciones monetarias, servicios altísimos de la deuda externa y pasivos internos incontables.

El único espacio que quedaba, ejecutar inversiones en proyectos de gasto público y social, siquiera para intentar gobernabilidades mínimas, ya casi no existe. El gobiernito está empeñado en la pasividad, el regocijo y la abulia, operando sólo lo permisivo, lo que reporta comisiones y prebendas.

No existe emoción social en sus cometidos. No hay voluntad ni sentido de la organización para emprender transformaciones discursivas. Un Estado que cumpla con los compromisos más apremiantes, que intente fortalecer el mercado interno, ha sido abandonado por engarces fantasiosos con la principal potencia extranjera.

El concepto moderno de la equidad debe ser ajeno al culto al poder

Hasta los mínimos de protección y sobrevivencia están en riesgo por el desinterés, la burla y la falta de programa cierto de gobierno. Ninguna razón económica o ideológica es válida para que puedan ser afectados los renglones sensibles en obra pública y gasto social, postergados y tachados por el presupuesto federal.

La única fantasía son los programas electoreros para lograr la eternidad en el poder, a través de la reelección o de confiar las sustituciones a los favoritos que opinen lo mismo sobre el futuro de todos nosotros. Así no se puede.

El concepto moderno de la equidad, ajeno al culto al poder, ha rebasado el esquema formal de la administración rampante. La convivencia en dignidad tiende a ser una rara avis. Somos presas de las cifras de crecimiento engañosas y las estadísticas maquilladas. Ha vuelto la burra al trigo, pero enloquecida y soberbia.

Todo al olvido, para sólo promover los deseos faraónicos del Caudillo

Uno de los últimos reductos de la razón de ser del Estado, la seguridad pública y nacional, está en el caño. Ni qué decir del impulso al desarrollo, el impulso al fortalecimiento nacional a través del mercado interno, las inversiones multiplicadoras del empleo, el aliento a las políticas de vivienda y de salud pública. Todo se ha echado al olvido, para promover los deseos faraónicos del Caudillo. El llamado a unir esfuerzos para responder constantemente a las nuevas realidades del crecimiento de la población, del agotamiento de los recursos no renovables, de la catatonia económica e institucional, sobre el principio de la redistribución para lograrla equidad, es más desoído y despreciado que un llamado a misa.

El gobierno actual ha provocado el enfrentamiento entre los mexicanos

Junto con la educación, la salud, la seguridad, el empleo, la capacitación para el trabajo, el saneamiento ambiental, la alimentación, la cultura y la vivienda social, las mayores áreas de interés prioritario para cualquier gobierno, todo se ha volteado para promocionar imágenes, cultos gubernamentales ridículos, loas a los incompetentes y corruptos.

Aparte de fracasado, el gobierno actual ha provocado el enfrentamiento entre los mexicanos, la pérdida de rumbo de los valores ancestrales, la falta de identidad, y se encuentra en medio de un polvorín de inconformidades ciudadanas, que él mismo ha propiciado. Es el rehén favorito de lo que ha prometido y denegado.

La apodada inversión extranjera directa son sólo los flujos de capital externo que vienen a robustecer su monto con los altos intereses financieros que aquí pagamos, con cargo al presupuesto but of course.

Las succiones monetarias de Pemex, la Guardia Nacional y los llamados programas sociales inservibles, han dado al traste con todo lo demás. México no puede soportar un déficit productivo de más de dos billones de pesos que nos estrangula y nos mata poco a poco. No hay un solo quinto del presupuesto que se haya destinado a vivienda, alimentación o apoyo al campo.

Estamos sufriendo exactamente lo mismo en contra de lo que se votó

Los defensores del despilfarro cuatrotero son cada vez más parecidos a los defensores de las francachelas presupuestales alemanistas, salinistas o peñistas. Todos ellos han descuidado la agricultura y la alimentación autosuficiente. Los lenguaraces paniaguados sólo están al servicio de las ideas trasnochadas de la reelección presidencial. Exactamente lo mismo en contra de lo que se votó.

El dinero líquido del presupuesto se ha ido hacia un barril sin fondo. El peligro es inminente. Ante la pandemia, la estanflación, la devaluación y la hambruna, estamos más indefensos que un gusano en un gallinero. Todos los cisnes negros han caído sobre la Cuatroté y ninguno se ha dado cuenta del tamaño del destrozo nacional. Ellos viven en el paraíso artificial de un mentecato.

La población se pregunta: ¿A qué se dedica en serio el gobiernito de la Corta T?

Los programas de empleo e industrialización, ni los conocemos. Todo es para lo electorero que no tiene transparencia ni efectividad, pues los criterios con los que se operan –si es que existen– están guardados a siete llaves, tapados a cal y canto. Las políticas mentadas no protegen contra riesgos sociales ni redistribuyen el ingreso.

Las transferencias sin normas escritas y observables no aseguran jamás cubrir las necesidades de los grupos vulnerados. Su efectividad no es evaluada con metodologías bien definidas y públicamente expuestas. No hay un sistema de información integral para consolidar padrones de beneficiarios, ni para evitar duplicidades.

Entonces, la población se pregunta: ¿A qué se dedica el gobiernito de la Corta Transformación? ¿A caer sobre la doliente humanidad de los cautivos, los contribuyentes victimizados por las amenazas? ¿A levantar monumentos a los corruptos? ¿A tolerar las masacres de los narcotraficantes?

La fórmula mágica: 90 % de lealtad probada y 10% de conocimiento

Han arrojado al país a un precipicio del que nadie sabe cuánto tiempo tardará salir. Es demasiado el daño infligido.

La culpa es de la ambición desenfrenada de poder, de la corrupción, de la ineptitud, de la improvisación y de la ignorancia supina.

Pero la fórmula mágica de los demagogos seguirá siendo: noventa por ciento de lealtad probada y diez por ciento de conocimiento de la materia.

¿No cree usted?

Índice Flamígero: “Las mañaneras” ya son todo, menos informativas. Pero el Caudillo insiste en mantenerlas. En la del lunes más reciente una reportera la preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador si suspendería la conferencia matutina desde Palacio Nacional por coronavirus, a lo que el tabasqueño, tras descartar, precisó que su gobierno ha resistido sin pagar publicidad oficial. “¡No; brincos dieran! (descartar “la mañanera”). No pagamos publicidad en la telera, en la radio, en los periódicos. Sí hay compra de espacios, pero no como era antes. Si no tuviéramos esto, me bocabajean, nos tumban. Tenemos que estar informando a la gente; quién me ha sacado adelante en los momentos más difíciles, el pueblo. Por eso ‘la mañanera’, y la importancia de la redes, las benditas redes, porque ya son otros los medios de comunicación, ya no es que una lanzada en medios va a tumbar a un gobierno porque ahora la gente tiene información. A nosotros en la oposición nos tenían bloqueados, nos rodeaban, eran un cerco informativo”.

