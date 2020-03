Otorgan base a trabajadores-outsourcing en Senado y Cámara baja; morenistas colocan a sus recomendados

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el zacatecano Ricardo Monreal indicó ayer que trabajadores de limpieza y otros que laboran en esa cámara bajo el régimen del outsourcing pasarán a ser de base.

Ello surge luego de que el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Mario Delgado anunciara que en la Cámara de Diputados se incluiría en nómina a sus empleados-outsourcing para dar fin en ese recinto a ese tipo de contratación.

En medio de esta decisión el senador Martí Batres se colocó a la cabeza de los empleados de limpieza en el Senado, a quienes citó la tarde de anteayer para hacerles llenar una lista que supuestamente promovería ante la administración senatorial para darle base.

No pocos senadores acusaron el engaño e intento de manipulación de Batres y preguntaron: ¿por qué no lo hizo cuando fue presidente del Senado entre septiembre de 2018 y fines de agosto de 2019?… él pudo promover esta basificación que ahora pretende imponer a otra administración y Presidencia del Senado.

La mayoría de los empleados de limpieza tanto en San Lázaro como en el Senado, son personas de la tercera edad, muchos de ellos afectados por males, discapacidades o por enfermedades geriátricas como reumas, diabetes, obesidad, etc., sin contar con que gran parte presentan cuadros de maltrato familiar.

Ayer, al atajar a Batres al señalar que la basificación de los trabajadores-outsourcing es una decisión colegiada de todas las fuerzas políticas dentro del Senado, y no producto de la gestión una sola persona, Ricardo Monreal aclaró que fue desde hace 2 meses que se le pidió al Secretario General revisar la condición de quienes trabajaban mediante outsourcing.

Ahora que se ha destrabado para que veamos cómo legislamos en materia de outsourcing, estamos revisando su situación laboral, el pasivo laboral y el costo para poderlo generar en la prevención presupuestal; pero no los dejaremos solos.

Como sea que se resuelva administrativamente, dijo, “lo vamos a resolver; así es que no se preocupen los trabajadores, se los decimos con toda honestidad, el Senado responderá y responderá bien porque, una vez que legislemos sobre outsourcing, que será en los próximos días, ustedes estarán como beneficiados de la figura jurídica que se crea y además el Senado asumirá con toda responsabilidad este tipo de derechos para los trabajadores”.

El zacatecano dijo no tener el número de trabajadores bajo este régimen, pero indicó que son varios cientos.

“… lo vamos a resolver, por eso nadie debe sacarse la medalla de que son ellos (los gestores), es el Senado en su conjunto el que está viendo con preocupación la situación de los trabajadores del Senado”.

La mala experiencia de San Lázaro

El proceso de regulación laboral que se de en el Senado, donde al anuncio de la basificación de los trabajadores-outsourcing se conoció que varios legisladores de morena, incluyeron en las listas a recomendados suyos.

Mario Delgado indicó que esta regularización laboral operará gracias a que se lograron en 2019 recortes y ahorros por 2 mil 500 millones de pesos debido a la cancelación de ciertos beneficios para diputados.

“Esta era la casa de los moches y no se encontraba el presupuesto para contratarlos, pero hoy ustedes van primero. Hay personas que tuvieron que esperar 21 años, trabajando en esta Cámara a través de una empresa.

“Cuando llegamos dijimos que veníamos a rescatar la dignidad de ser diputado, porque no se puede tener autoridad política, si no hay autoridad moral, y hoy no cabe duda que el país está cambiando”, indicó.

Sin embargo horas después surgió la denuncia de que varios legisladores de Morena y aliados como PES y PT incluyeron a parientes y otros de sus colaboradores y secretarias para incluirlos en la nómina de San Lázaro.

La secretaria General de la Cámara de Diputados, Graciela Báez Ricárdez, y el secretario de Servicios Administrativos y Financieros, Juan Carlos Cummings indicaron que la regularización laboral beneficiaría a 462 trabajadoras quienes tendrían plazas fijas con todos sus beneficios –seguro médico, derecho a pensión y otros–, como el resto de los trabajadores de la Cámara de Diputados.

Con esta incorporación los outosurcing que hasta el mes pasado recibían 4 mil 200 pesos mensuales pasarán a obtener 9 mil 526 pesos netos. Y sus prestaciones incluirán despensa, ayuda de transporte, previsión social, capacitación, aguinaldo, vales y seguro de vida; es decir, un salario integrado de 14 mil pesos. Esto mismo sería el estimado a recibir para quienes sean regularizados en el Senado.

Santiago Nieto cimbro ayer a Alejandro Murat

En el medio político nacional y en especial dentro de la Conago, Alfredo del Mazo y Alejandro Murat son señalados como los gobernadores consentidos de Andrés Manuel López Obrador.

“Los dos son más lopezobradoristas que los gobernadores de Morena”, nos dijo uno de este grupo.

Por eso sorprendió en primer lugar a Murat lo que dijo Santiago Nieto ayer en Palacio durante la mañanera de ya saben quién.

El rottweiler de la UIF al servicio exclusivo de AMLO reveló que él no ha olvidado el fraude fiscal al Infonavit de 5 mil millones de pesos cometido por la empresa Telra Realty con quien la administración del ahora gobernador de Oaxaca, cuando era director del Infonavit, firmó un contrato por 15 mil millones de pesos.

Nieto indicó que investiga ese contrato por “fraude fiscal, corrupción política y peculado”.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la temible UIF, dice que en la recisión de ese contrato se hizo del “conocimiento un fraude importante al Infonavit que abarcaba más de 5 mil millones de pesos, donde hubo una serie de transferencias para efecto de que el Infonavit pagara por la recisión de un contrato por 5 mil millones de pesos a una empresa de nombre Telra Realty. A partir de esa empresa se empezaron a hacer transferencias internacionales a cuentas de Estados Unidos por 19.1 millones de pesos.

“Se está en presencia también de un caso de defraudación de naturaleza fiscal con independencia de la corrupción política, y con independencia del peculado”, precisó.

Como suele ocurrir, los defraudadores hicieron otras transferencia a una empresa fiduciaria donde hubo una transferencia a Suiza y desde Estados Unidos se mandaron recursos a Reino Unido por 49.1 millones de dólares, además de las transferencias a nivel local de 2.09 millones de pesos y 7.8 millones de pesos.

“Es importante relatar cómo este modelo permitió fiscalmente un problema en cuanto a los mecanismos e incumplimiento de las leyes en materia de pago de impuestos”, dijo Nieto.

El caso es que Telra Realty, que en 2014 aparecía con cero pesos en sus declaraciones fiscales, y en 2015 solamente con 8 pesos; había recibido importes por 5 millones de pesos en sus transferencias.

“Y para 2016 declaró 2 mil 198 pesos y recibió 18.7 millones de pesos y retiro por 19.7 millones; en 2017 declaró ingresos por tres mil millones de pesos y en 2018 por mil 900 millones de pesos sin que esto fuera reportado de manera directa al Servicio de Administración Tributaria”.

O sea, están hasta el cuello.

Y q cree usted, pues que Nieto descubrió que el creador de la empresa defraudadora es hoy representante jurídico en el Gobierno de Oaxaca, ese que encabeza el exdirector del Infonavit cuando se firmó el contrato multimillonario.

¿Cómo la ve?

