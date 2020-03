José Hoek lanza “Ventura” y “Silueta” en México

El artista defiende la música electrónica de Venezuela para el mundo

Arturo Arellano

José Hoek es un talentoso artista venezolano que se encuentra estrenando sus dos nuevos sencillos “Ventura” y “Silueta”, mismos que serán parte de un cortometraje llamado “Delta”, una continuación de su aclamado video “Hombre Bala”, cortometraje que se estrenará próximamente en festivales de cine.

En entrevista con DIARIOIMAGEN, José Hoek celebró, “estos sencillos los lanzamos hace un par de semanas. ‘Ventura’ es rock psicodélico, donde pude interactuar con la banda venezolana Bridges, desde mi óptica más electrónica, nos retroalimentamos en una experiencia muy divertida. El otro sencillo es ‘Silueta’, que hice con un artista de hip hop alternativo que se llama atípico y con él fue explorar un sonido que acompañara su lírica y discurso, abrimos nuestro centro de gravedad para trabajar con otros músicos”.

Al no haber géneros definidos en la actualidad de manera pura, José refiere que “los géneros son solo etiquetas referenciales, o identifico más mi música por mi método de trabajo, que es con sintetizadores modulares análogos, como centro de mi composición, de ahí uso también instrumentos más orgánicos, como un bajo o una guitarra o a veces otros más divertidos como un melotrón, etcétera. Eso lo va dictando la dinámica de cada canción y cada momento. Es una relación que tengo con las máquinas y mi afán de aproximar el sonido electrónico, no desde una óptica digital sino desde la perilla, el botón o el cable”.

Sobre los detractores de la música electrónica refiere que “hay un problema de comunicación que parte de los artistas de la música electrónica, porque los sonidos electrónicos están en el día a día, en la estación del Metro, en una parada de bus, en el ringtone de un celular, una nevera, todo tiene un sonido y ahí esta la música electrónica presente. Generalmente asociamos la música electrónica con la noche, el dance, el techno, pero eso apenas es una minúscula expresión de la música electrónica, porque este género siempre está agregando valor a un sin fin de géneros, artistas como Tame Impala, que los visualizas como bandas de rock, pero tienen contenido electrónico altísimo”.

Su ambición como artista es “conectar con la gente, vivencialmente, no dirijo mi sonido para un mercado o para vender, al contrario, me gusta ser genuino y me abro a los demás, me permite una conexión con la gente, espero que conforme vaya publicando mi música vaya acompañando su vida y emociones. Estoy contento de la recepción en México, Chile, Argentina, España que lo veo en redes sociales”.

Tentativamente José estaría regresando a México a finales de año para presentar su show en vivo.