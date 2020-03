Este 9 de marzo y para siempre “¡Vivan las mujeres!”: Eugenia León

Suma un éxito más en su trayectoria con el disco “A los 4 vientos”

La cantante se suma a la lucha contra la violencia a las mujeres y a la búsqueda de la igualdad de género a través de una gran canción que grabó a dueto con Rosalía León

Arturo Arellano

La cantante Eugenia León es una de las mujeres más importantes en la música de nuestro país, es por ello que su voz es una de las más escuchadas, no solo por su talento y extraordinarias canciones, sino por la fuerza con la que se ha unido a causas sociales, como lo hace ahora en defensa de las mujeres, contra la violencia que sufren y en búsqueda de la igualdad de género. La gran señora se suma con un sencillo titulado “¡Vivan las mujeres!” a dueto con Rosalía León y con su participación en la iniciativa #ElNueveNingunaSeMueve a celebrarse este 9 de marzo en todo el país.

Para platicarnos sobre el sencillo, que además es parte de su más reciente disco “A los 4 vientos” y sobre su postura en torno al movimiento feminista, la cantante concedió una entrevista a DIARIOIMAGEN. “Están surgiendo muchísimas canciones dedicadas a las mujeres, ésta, por ejemplo, surgió hace varios años cuando Liliana Felipe y Jesusa Rodríguez, teniendo la intención de hablar sobre las mujeres campesinas en el tema del empoderamiento, hacen este tema, que finalmente se vuelve un himno que puede representar a todo tipo de mujeres. Lo grabé con Rosalía León a dueto el año pasado y tuvimos el gusto de cantarlo en Bellas Artes y para que quedara más redondo nos esperamos al 7 de febrero pasado para lanzarlo oficialmente”.

Las mujeres son más fuertes

Describe que “es una canción elocuente, que, si bien, habla de las mujeres del campo, también habla de las mujeres en un sentido más universal, es una canción hermosa, que además habla del derecho de elegir sobre nuestros cuerpos, de ser felices, habla de la educación, temas que deben ser importantes en la agenda de cualquier mujer. Aunque parece que el país se cae a pedazos, porque el sistema nos ha dañado por generaciones, ahora venimos las mujeres más fuertes a defender lo que nos corresponde”.

En este tenor, agrega que “las mujeres no toleran más violencia, porque a más conciencia y claridad, las respuestas han sido de una violencia insoportable y no lo toleraremos más. Aunque el disco se permea con bolero y ranchero, con dolor del corazón, de la existencia y soledad, cosas que nos afectan. También necesitaba una canción que hablara de las mujeres en un sentido más empoderado”.

Se sumará a #ElNueveNingunaSeMueve

Sobre los movimientos pactados para los días 8 y 9 de marzo, con una marcha feminista y después el paro nacional, la cantante comentó: “Yo me sumo aunque no puedo moverme porque estoy convaleciente de una cirugía, pero si pudiera estaría marchando con ellas. En lo que se refiere al lunes, no habrá nadie, en casa le he pedido a una de mis colaboradoras que no venga, también mi mánager que es mujer, juntas dijimos no nos movemos. Apoyamos este movimiento de mujeres maravillosas, valientes que exigen cambios y aunque sé que falta mucho para que la sociedad cambie, algo se va moviendo. Podría decir que no sería lo que soy si no hubiera antes de mi mujeres que lucharán por mis derechos, para que yo pudiera salir de casa a cumplir mis sueños”.

Ante los detractores del movimiento, enfatizó que “tienen el derecho de decir lo que quieran, pero finalmente como le dijo el Quijote a Sancho ‘deja que ladren, porque estamos caminando’. Hay mucha desinformación, han satanizado el feminismo, a quienes son activistas de este movimiento social. Pero esto no es un movimiento de viejas locas, es de la humanidad, están tomando la postura y lugar que debieron tener siempre. Aunque siempre hay una parte que intenta mantenernos en la oscuridad y una manera de hacerlo es hablando mal del movimiento, pero esto no es sólo por la mujeres sino por la humanidad y no van a detenerlo”.

La igualdad no es por puestos de poder

Afirma que “he escuchado a hombres decir ‘llegando le pegas a tu mujer y que no te pregunte porque, porque ella ya sabe’, es algo terrible que sucede y debemos detener. La igualdad no es por puestos de poder en el gobierno, ni en las empresas, es más bien porque queremos se libres”

Celebra que si existe un cambio en este sentido. “Sí está sucediendo, aunque la presencia de la mujer en la farándula siempre ha existido; la situación es como te expresas. Hay mujeres que se cosifican, como dice la frase horrenda ‘son producto para caballeros’, pero por otro lado estamos las que componemos, cantamos, las talentosas, pensantes. Siento que aprendí mucho de la nueva generación de mujeres creativas, ya no solo es el tema de amor en la música, sino la reflexión sobre el tiempo, lo que hemos hecho del planeta, de las comunidades gay, que tienen derecho de ser como quieran y merecen el respeto”.

También es una lucha de los hombres

Concluye en este tema que “esto no se quedará en una marcha y un paro, porque habrá más movimientos, poderosos, porque esta situación de violencia contra las mujeres está en un grado de enfermedad grave y debemos detenerlo. Afortunadamente también hay hombres despertando y no nada más criticando. Esta batalla no es solo de las mujeres, sino de los hombres que se están despertado a este pensamiento, a esta justicia que debe hacerse realidad”.

Finalmente, adelantó que “el 21 de marzo por fin saldré de mi casa para dar un concierto en Los Cabos en el marco del concepto de ‘Las tres grandes’, donde comparto el escenario con otras dos estrellas de la música. Después vamos a Puebla a continuar cantando mi nuevo repertorio, que por supuesto incluye la canción ‘¡Que vivan las mujeres!’ y otras de mi más reciente disco”.

