Garantiza Segob a mujeres el derecho a la manifestación

Llama a que movilizaciones sean pacíficas

Cierran filas en torno al Presidente, ante críticas de feministas

Las integrantes del gabinete de Andrés Manuel López Obrador cerraron filas y le mostraron su apoyo, además de reiterar que las mujeres son prioridad de la Cuarta Transformación, ante la ola de críticas por parte de grupos feministas.

Encabezadas por Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación, secretarias de Estado y responsables de distintas instituciones respaldaron el proyecto político del Presidente y presumieron los programas y medidas que se han implementado en favor de las mujeres.

“Las mujeres son la prioridad de la Cuarta Transformación, sin las mujeres México no puede cambiar, no va a cambiar, no se va a transformar, y para ello el gabinete liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador trabaja para que las políticas y las acciones se integren a las necesidades específicas de todas las mexicanas”, aseveró Sánchez Cordero.

De cara a las marchas y el paro que realizarán mujeres en diversos puntos de la República los próximos 8 y 9 de marzo, Sánchez Cordero garantizó el derecho a la manifestación de los colectivos. La funcionaria hizo un llamado respetuoso a que las protestas de esos días se lleven a cabo de forma pacífica y civilizada.

“Hacemos un llamado para que todas las manifestaciones y eventos que tengan lugar con motivo del Día Internacional de la Mujer se realicen con paz y civilidad”, enfatizó Sánchez Cordero con motivo del Informe sobre políticas y acciones del Gobierno de México a favor de las mujeres y niñas.

En ese sentido, la funcionaria federal resaltó que la Secretaría de Gobernación (Segob) estará atenta a la actuación de los cuerpos policiacos, a fin de que se garantice plenamente el derecho a la manifestación de las mujeres.

Afirmó asimismo que la administración federal seguirá escuchando los reclamos y las peticiones que los colectivos feministas viertan con motivo de la marcha y darles una respuesta oportuna. “Queremos decirles de nuevo a las mujeres que desde el gobierno estaremos escuchando sus demandas y poniendo atención a sus reclamos, pero también estamos trabajando día a día para contar con las mejores políticas y acciones para darles respuesta”, enfatizó Sánchez Cordero.

La también ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resaltó que las mujeres que salgan a manifestarse este fin de semana plantarán una semilla que dejará atrás las experiencias opresivas a las que han sido sometidas.

Sánchez Cordero, aseguró que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador atenderá las demandas de las mujeres que son una prioridad para la cuarta transformación y dijo que la marcha del 8 de marzo es necesaria para “eliminar el patriarcado”.

“La movilización de mujeres es oportuna y necesaria para avanzar en nuestros derechos y oportunidades, para superar nuestras diferencias y eliminar el patriarcado y que la solidaridad de las mujeres y el respaldo de los hombres a estas causas se potencialice”, dijo.