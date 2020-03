Nadie puede detener el espionaje político

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

El espionaje mediante sistemas de video o de grabación no resulta ninguna novedad en México, pero no por tratarse de un hecho común puede pasar inadvertido. Por el contrario, el gobierno federal debería encontrar la forma de combatir esa ilícita actividad.

De hecho, nadie en México se salva de ser víctima del ilegal espionaje, ya sea por medio de las redes públicas de comunicación o directamente en sus casas u oficinas.

Por ejemplo, en agosto pasado, el propio presidente López Obrador, en su tradicional conferencia de prensa mañanera, denunció ser víctima del espionaje, mediante una diminuta cámara instalada en Palacio Nacional, donde el su equipo de trabajo celebra reuniones.

“Hace unos días se encontró una cámara de esas pequeñitas, sofisticadas”, denunció el primer mandatario, quien aclaró que el dispositivo no estaba en sus oficinas privadas, sino “en una de las salas donde hay reuniones de grupos”. También aclaró que no se había presentado ninguna denuncia, aunque por tratarse de una actividad ilícita, no debería dejarse pasar por parte del gobierno.

Pero el gobierno federal también ha estado del otro lado. Meses después de la denuncia de haber sido víctima de espionaje, el propio primer mandatario tuvo que negar que su gobierno recurra a esa actividad, concretamente para investigar a periodistas no simpatizantes de su administración.

Otra vez, en su conferencia de prensa, ya en noviembre de 2019, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno no utiliza mecanismos de espionaje a periodistas y a su vez, se comprometió a investigar si continúan este tipo de procedimientos como en administraciones pasadas. “Desde ahora le digo que no estamos metidos en eso. Aquí se decidió que no se iba a perseguir a nadie”, dijo López Obrador.

Con esta declaración el jefe del Ejecutivo Federal se refirió a las continuas denuncias que ha aprovechado su gobierno para acusar a los gobiernos anteriores precisamente de espionaje. En casi todos los medios de comunicación del país se pueden encontrar frecuentes informes acerca de los hallazgos en el Archivo General de la Nación acerca de los testimonios de que fueron objeto de pesquisas ilegales personas e instituciones.

Sea lo que sea, el hecho es que no hay investigaciones serias – o por lo menos no hay resultados, si es que se han puesto en práctica – para perseguir y castigar a los responsables de esa forma de intromisión en la vida privada de los ciudadanos o en las actividades de instituciones de la sociedad civil o del propio gobierno.

El anterior recuento viene al caso porque ayer, nuevamente, el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri, denunció ante el pleno que fue motivo de espionaje político y la oposición en conjunto exigió que se formulara de inmediato una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). Como consecuencia, el Senado suspendió la sesión.

Acompañado de todos los integrantes de su bancada, Kuri mostró un aparato con un micrófono que encontró en la sala de juntas del PAN, donde sesionan para discutir su postura frente a los asuntos programados para presentarse ante el pleno.

“Es un espionaje ‘gandalla’ a la oposición; esto es algo inaudito, tenemos que ir hasta las últimas consecuencias”, recalcó Kuri, quien logró el respaldo de todos los grupos parlamentarios.

En respuesta, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, resaltó que a través de la historia siempre reprobaron ese tipo de prácticas que se dieron en el pasado, y pidió a la presidenta del Senado, Mónica Fernández, que se comunicara de inmediato a la FGR, a fin de que se lleve a cabo una investigación para fincar responsabilidades, “caiga quien caiga”.

En tanto, el coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió que se suspendiera de inmediato la sesión para dar paso al ministerio público y se revisaron todas las oficinas. Recordó que se compraron 600 cámaras y es importante, dijo, determinar dónde está cada una de ellas.

Ante el escándalo, la presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, decretó un receso por tiempo indefinido, para esperar la llegada de los peritos de la Fiscalía General de la República.

Los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD, MC y PVEM acordaron demandar que se investigue “hasta las últimas consecuencias” el hallazgo de micrófonos y cables ocultos en las oficinas de Acción Nacional.

El outsoursing, nuevo motivo de desacuerdo en las filas de Morena en el Senado

Desde hace tiempo se habían advertido diferencias dentro de la bancada de Morena en el Senado con motivo de las propuestas reformas para regular el outsoursing o subcontratación.

Se formaron dos corrientes, una considerada radical, encabezada por el líder del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, y otra inclinada a la negociación, que tiene como dirigente al coordinador de los senadores “morenos”, Ricardo Monreal, quien de hecho rechazó la iniciativa del líder minero al convocar a mesas de negociación abiertas a todos los sectores involucrados en esa actividad.

En paralelo, las dos cámaras del Congreso iniciaron procedimientos para dar base a los trabajadores de limpieza de sus respectivas sedes, quienes en estaban contratados conforme al sistema vigente de outsoursing. Con ello, en los hechos, se descalificó esa forma de subcontratación, descalificada por muchos especialistas por considerar que escamotea a los trabajadores muchas prestaciones consagradas en la Ley Federal del Trabajo, como la seguridad social, Infonavit y aportaciones para la jubilación.

Las diferencias dentro de la bancada de MORENA se hicieron manifiestas luego de que el dirigente minero y presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Gómez Urrutia, advirtió que el proyecto de dictamen para regular el outsourcing, elaborado a partir de las mesas de debate organizadas por la directiva de su Cámara, no puede aprobarse, ya que lo que hace es legalizar la subcontratación ilegal, tal como lo propone el grupo de empresarios que se han enriquecido con esa práctica.

Gómez Urrutia aseguró no estar confrontado con el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, pero dijo que no entiende su declaración en el sentido de que lo acordado con los empresarios no cambiará.

El dirigente minero recordó que en el referido foro se escucharon opiniones de todos los sectores involucrados, por lo cual no entiende por qué se pretende imponer la de los empresarios y no la de los líderes obreros o representantes de otras organizaciones o de los propios senadores cuyas opiniones difieren.

En particular, Gómez Urrutia, rechazó la posición del coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri, quien le exigió “respetar” los acuerdos de esa mesa ejecutiva. El dirigente minero recordó al panista que la propuesta no se ha votado en las comisiones dictaminadoras, ya que la reunión que se había programado para el pasado martes se pospuso.

“Ese proyecto que elaboró la mesa ejecutiva no se votó y la mesa no tiene facultades para imponerlo a los integrantes de las comisiones legisladores”, insistió el líder de los mineros.

Además recordó que, junto con la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Ana Lilia Rivera, solicitó por escrito a la mesa directiva del Senado recuperar el dictamen aprobado por ambas comisiones, el pasado 3 de diciembre – el cual fue retirado para dar paso a los trabajos de la mesa de negociación – de manera que se la base para el debate ante el pleno.

“Que se suba el dictamen que habíamos aprobado en diciembre y que estos cambios que propone la mesa ejecutiva se presenten como reservas, pero no como un dictamen aprobado por cualquiera de las dos comisiones unidas”, sostuvo el dirigente sindical.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, aseveró que para regular el outsourcing o subcontratación se respetarán los acuerdos alcanzados con los empresarios. “No vamos a ceder a cambiar o modificar, o que piensen los empresarios o los funcionarios del gobierno que se incumplió con el acuerdo que se llevó a cabo”.

Monreal anticipó que el tema de outsoursing, así como otro tema conflictivo, la legalización del consumo de la mariguana con fines recreativos, podrían ser aprobados en el curso de la semana venidera, probablemente en la sesión del jueves venidero.

