“Pendiente, combate a violencia contra mujeres”

Durante su participación en la ceremonia por el Día Internacional de la Mujer en Zacatecas, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que detener la violencia que enfrentan las mujeres es una asignatura pendiente.

“Este es un problema ancestral y estamos bien conscientes de que reconocer la responsabilidad que tiene el Estado no es suficiente. Sabemos que es urgente materializar estrategias a corto plazo que lo detengan y que se aseguren que las violencias cometidas en contra de las mujeres no van a quedar impunes”, dijo. Es deber del Gobierno de México, añadió asegurar en el día a día la adecuada política de atención a víctimas de violencia, en la que no haya riesgos de revictimización y en la que existan espacios que garanticen la protección de sus vidas, su seguridad e integridad, y donde les brinden atención médica, psicológica y jurídica de excelencia.

“Nuestra prioridad como Estado es sumar acciones, construir puentes, por eso nos encontramos en un esquema de participación con los tres Poderes de la Unión y con los tres órdenes de gobierno, para mejorar los sistemas de procuración y de impartición de justicia, diseñando mecanismos y generando acciones que a corto plazo rompan factores asimétricos de poder y prejuicios machistas que reproducen las violencias contra las mujeres.

“No descansaremos hasta que todas y cada una de nuestras mujeres mexicanas disfruten de paz y seguridad en sus hogares y en todos los espacios de su vida, en un país en el que todos sus derechos son reconocidos y protegidos”, subrayó. Frente al presidente de la República, destacó avances como sociedad en temas como el derecho de las mujeres a la educación, a la salud y a la política, sin embargo, en otros campos aún son insuficientes para lograr el desarrollo pleno de este sector.

“Mucho se ha luchado por la igualdad laboral, por la distribución equitativa de las labores domésticas y del cuidado parental, pero todavía falta mucho en estos temas por conseguir, la lucha por el reconocimiento de estos y otros derechos y las libertades de las mujeres no ha concluido, las violencias contra nosotras siguen presentes.

La deconstrucción de este sistema machista está todavía como una asignatura pendiente, el día que se logre la incorporación plena de nuestras mujeres al desarrollo económico, social y político de nuestro país, ese día potenciaremos el crecimiento económico como nunca en la historia lo habremos imaginado”.