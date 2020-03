Mayor atención a personas indígenas con epilepsia

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Las mujeres aportan $3 billones a la atención médica global

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2019 nombró a la epilepsia como un imperativo de salud pública que siempre ha sido estigmatizada lo que propicia exclusión social. Aún se cree que el mal una “posesión por espíritus maléficos”, que se trata de una forma de “locura” o que es contagiosa” El Dr. Máximo León, neurólogo con alta especialidad en epilepsia y Secretario del Capítulo Mexicano de la Liga Contra la Epilepsia, afirma que en los pueblos indígenas pueden presentar una combinación de padecimiento, propias de sus localidades y las del mundo occidental urbano en la que se incluyen enfermedades neurodegenerativas o cardiovasculares, incluyendo la epilepsia. El riesgo de muerte prematura en personas con epilepsia es hasta tres veces mayor que en la población general y según datos del Consejo Ejecutivo de la OMS en torno a la carga mundial de la epilepsia, se calcula que la brecha terapéutica (el porcentaje de personas con epilepsia cuyas crisis no se tratan apropiadamente en un momento determinado), es de un 75% en los países de ingresos bajos, y mucho más alto en las zonas rurales que en las urbanas. La Liga Internacional Contra la Epilepsia y el Capitulo Mexicano de la Liga contra la Epilepsia y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en apoyo con Armstrong Laboratorios de México, anuncian una alianza de colaboración, cuyo principal objetivo será el fomento a la educación y protección del derecho a la atención de personas indígenas con epilepsia en sus propias lenguas. En esta primera etapa se pretende difundir material médico informativo en las 4 principales lenguas indígenas: náhuatl, maya, mixteco y otomí, cuya finalidad es que la población conozca detalles de la enfermedad y sus consecuencias, incluyendo tratamiento, diagnóstico y trato digno.

La contribución de las mujeres a diversas áreas del conocimiento ha sido de gran trascendencia histórica, sin embargo, no siempre ha sido reconocida y mucho menos valorada. Ejemplo de ello es la brecha que aún existe con las mujeres que se dedican a la investigación científica. De acuerdo con la UNESCO menos del 30% de investigadores científicos en el mundo son mujeres. De igual manera, destaca que sólo uno de cada cinco países ha alcanzado la paridad de género, al lograr que entre 45 y 55% de sus investigadores sean mujeres. En México la cifra es del 33%. Razón por la cual, es indispensable reconocer, visibilizar y valorar a las mujeres que se dedican a innovar, y al mismo tiempo, incidir para que tengan las mismas condiciones y oportunidades para desarrollar su potencial creador, ya que la falta de incentivos, prejuicios y normas sociales han llevado a que sólo un tercio de las estudiantes elijan carreras vinculadas a ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas. Además de que muy pocas mujeres ocupan puestos de toma de decisiones y no perciben salarios bien remunerados en dichas áreas El rápido desarrollo tecnológico y la innovación también presentan nuevas oportunidades, así como nuevos desafíos. Sabiendo que la innovación y la tecnología no benefician automáticamente a todos por igual, ONU Mujeres ha incluido la innovación como uno de los “impulsores del cambio” en su Plan Estratégico 2018-2021. La promoción de la igualdad de género en salud debe verse como una inversión y como requisito previo para crear economías más sostenibles y sociedades más equitativas en todo el mundo. A nivel mundial, las mujeres representan hasta el 70% de la fuerza laboral sanitaria, incluidas las enfermeras y, cada vez más, como doctoras. Las mujeres aportan $3 billones a la atención médica global. La industria farmacéutica, en la medida en que trabaja para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas y fomenta un modelo económico basado en el empleo capacitado, la investigación, el desarrollo y la innovación, constituye uno de los sectores clave a escala global a la hora de lograr que en 2030 los Objetivos de Desarrollo Sostenible sean una realidad, .En el Día Internacional de la Mujer, que se conmemorará el 8 de marzo, y cuyo lema este año es “Soy de la Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres”, hay que reflexionar sobre los logros que se han alcanzado pero también el largo camino que aún falta por recorrer para alcanzar la igualdad de género.

