Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Nuestras redes, la familia, los amigos y amigas y los medios, todos nos inundaron estos días de imágenes, videos y textos con toda clase de reflexiones sobre el grave momento de la mujer en México y el mundo.

Simplemente no había forma de escaparse del tema, y ni caso de buscarlo o intentar hacerlo.

Leí casi todo, hasta los textos más absurdos o los de humor que en este contexto eran, son, simplemente ofensivos a nuestra sensibilidad y neuronas. Pero de todo lo que me cayó tomé un texto que creo reflexiona bien todo el tema, desde la visión del machista que es una cultura adquirida en el hogar, por la madre y el padre, el resto de la familia.

No dice quién es autor y no importa, simplemente nos hace reflexionar del por qué muchos hombres y mujeres no embonan en esta lucha.

No le quité nada. Va:

“No nos hagamos pendejos, el miedo es de ellas, no nuestro, podrá dolernos y espantarnos, pero ninguno de nosotros, tiene miedo, ninguno de nosotros sabe lo que es tener temor a caminar por la calle, a tomar un taxi, ninguno de nosotros conoce el miedo de que se encabrone tu novio y te agarre a madrazos o te amenace de muerte por que terminas con él solo porque puede. Jamás lo conoceremos. “Un argumento que veo a cada rato, que me caga por cierto, cuando alguien habla sobre feminicidios es que nadie está seguro, ni niños ni niñas ni hombres ni mujeres.

“Pero… Yo sí estoy seguro, yo puedo ir al trabajo, a la tienda, al parque y sé que no me va a pasar nada. Y si me llegara a pasar algo, va a ser un accidente, o igual y hay una probabilidad bajísima de quedar atrapado en medio de una balacera y que una bala perdida, me alcance. Quizá se metan a robar a mi casa y me maten si intento defenderme, quizá si estoy de cajero en una tienda alguien entre a robar y me dispare o me apuñale. Pueden tratar de quitarme el coche y si me opongo me metan un balazo, o en una de esas, hasta en el micro por quitarme mi celular.

“ESOS son los riesgos que corremos TODOS, de los que nadie se salva. Pero a mí no me va a seguir un cabrón por siete cuadras para violarme en un callejón a MÍ específicamente. No se van a masturbar sobre mi ropa en un autobús ni me van a violar o manosear ahí mismo. No me va a levantar una camioneta a MÍ para secuestrarme y prostituirme en otro estado sólo porque soy hombre. No me va a perseguir una exnovia y desaparecerme en alguna zanja a un lado de la carretera después de meterme una botella de vidrio rota en el ano hasta que mi cuerpo colapse por el dolor. No me va a echar la culpa a mí un JUEZ de que me violaran en un bar “por andar fuera tan tarde”. No va a haber un juez que deje libre a mi agresor, sólo para que me vuelva a buscar, me vuelva a violar y me remate. No me van a exigir que me deje en la cara el semen de mi violador “porque si no pues no hay pruebas y no se puede hacer nada”. No va a haber grupos enteros de Facebook y Twitter rolándose el video de mí siendo violado para masturbarse con él. A mí no me va a pasar eso, y si llegara a pasar, sería un caso rarísimo y extremadamente aislado, no uno que se vea más de diez veces al día en México. Mientras yo no salga a buscar problemas directamente, los únicos peligros que corro son los generales, los de siempre.

“No comparen la inseguridad general con los ataques dirigidos específicamente a una mujer por el hecho de SER UNA MUJER, yo estoy seguro y puedo vivir tranquilo. Mi único miedo en el mundo es que le hagan algo a las mujeres que son parte de mi vida, porque por ser mujeres, ellas sí corren un chingo de peligro”. Lo de ayer es una reacción a este contexto. Y estamos involucrados todos no sólo las mujeres, las más cercanas a nosotros. La responsabilidad de cambiar este contexto, de terminar con la impunidad y con la no acción penal, de señalados con todas las pruebas de violencia contra mujeres y niñas, y niños, deben ir a la cárcel, ser castrados, impedir que salgan y repitan sus actos. En fin, ¿qué más decir de este movimiento? Poco. Sólo que hay que estar conscientes y prestos a involucrarnos más en lo que ellas exigen. Y Brindarles este apoyo con amor y respeto.

Nos hundimos

Ayer el dólar se disparó sobre 1.24 pesos debido al coronavirus indicaron los expertos. Este es el alza, dice Reuters, la más alta desde el 24 de enero de 2017. Y con esta tarifa abrirán los mercados este lunes.

Ello a su vez es el efecto sufrido por los petroprecios y el repunta del oro.

El barril de petróleo extraído de Texas, conocido como WTI y referencia principal para la mezcla mexicana, cotiza en 33.54 dólares y significa su nivel más bajo desde el 26 de febrero de 2016, tras desplomarse 18.8% o 7.7 dólares con respecto al viernes pasado. A su vez el crudo del Mar del Norte, referencia en Europa y conocido como Brent, se hunde 19.4% o 8.8 dólares y cotiza en 36.4 unidades por barril.

A ver con qué nos sale Andrés Manuel López Obrador en su mañanera de hoy, porque hasta ahora no dejaba de enorgullecerse, como si fuese su logro, del mantenimiento de la paridad peso dólar.

Macario Schettino abrió su colaboración finsemanal en El Financiero con una afirmación contundente, que no admite réplica. “Se acabó”, indica el cabezal de su texto. Y sí, habla del gobierno de Andrés Manuel López Obrador quien, según él, vive hoy los fenómenos de desapego ciudadano que afectó a sus antecesores: desde Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Los hechos están a la vista de todos: Salinas, recuerda, fue el presidente más popular de la historia en el quinto año de su gobierno, y lo perdió todo, con el asesinato de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu. A partir de eso se convirtió en el villano favorito.

Zedillo, reflexiona, en su primer mes vivió el llamado error de diciembre del cual fue rescatado por Bill Clinton , y el inicio del TLCAN. No se pudo recuperar del Fobaproa. Fox llegó con una popularidad tan alta como la de AMLO pero no logró retenerla. Su fracasó en lo del aeropuerto en Texcoco y las reacciones al ataque a las Torres Gemelas, extinguió su sexenio en apenas dos años. Calderón llegó con la Gran Recesión mundial y el crecimiento de la violencia lo sigue persiguiendo hasta hoy.

Peña Nieto arribó con un gran acuerdo nacional, el Pacto por México, y así asacó adelante reformas con 15 años de retraso. Pero el golpe de la ‘casa blanca’, lo de Ayotzinapa y la corrupción lo devastaron. Ya no pudo recuperar el ritmo. Para Schettino no hay vuelta. Amlo se diluyó en 14 meses. Tiró a la basura su predominio en la Cámara de Diputados y el Senado, y la Asamblea Legislativa del la CDMX y en 20 congresos estatales.

“Con ese inmenso capital político, decidió concentrar todo el poder en su persona. No sólo todas las decisiones relevantes, sino todo el discurso público, a través de sus eventos matutinos. Al apostar por toda la gloria, López Obrador concentró en su persona toda la responsabilidad.

“Un año y medio después, ha fracasado… Lo más relevante es la incapacidad de mostrar la más mínima empatía por las víctimas de una violencia que él aseguró que terminaría durante su primer año de gobierno. No sólo no ha presentado una solución razonable a este problema, sino que además ha tratado de trasladar la responsabilidad a las víctimas”.

Recortó presupuestos básicos que golpearon a sectores esenciales -niños con cáncer, enfermos con necesidad de hemodiálisis, rompió el crecimiento y nos hundió en la recesión, creó desabasto en medicinas y materiales y equipos y personal médico y ha tirado cientos de miles de millones de pesos en empresas y proyectos absurdos, debilitando unas finanzas públicas de por sí ruinosas.

Otro crítico, el periodista Carlos Loret indica que sólo le tomó 14 meses para hundir al país. Nada camina y todo hace crisis.

Monreal rompe con Kuri y los panistas en el Senado

Conociéndolo, creo que el reclamo de Ricardo Montreal a los panistas en el Senado debe tener pruebas irrefutables. El zacatecano los acusa de montaje con lo del supuesto espionaje. El caso es que estamos al filo de la aprobación de la marihuana, la regulación del outsourcing y al menos una decena de temas esenciales que deben ser resueltos de aquí al 30 de abril, sin contar que se atraviesa semana Santa. Los panistas están muy dolidos y son esenciales para los acuerdos. Sin ellos no caminan las reformas. ¿Vamos a ver otro momento de magia, de milagros legislativos de Monreal?

