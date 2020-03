Reportan muerte de cuarto paciente en hospital de Pemex

Por aplicación de medicamento contaminado

Falleció este martes la cuarta persona que recibió medicamento contaminado para hemodiálisis en el Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco. Se trata de la señora Marina Sánchez González, de 49 años.

Inocente Hernández informó que su esposa murió este martes a las 14:20 horas y, con voz entrecortada, acusó que a doña Marina la mataron. “Me siento muy mal, me la mataron y no se dieron cuenta cuando le metieron la medicina caducada. Es culpa del director, me siento muy mal”, expresó.

Pemex informó este lunes que, en seguimiento a la atención de derechohabientes afectados por la administración del producto contaminado en el lote C18E881 de Heparina sódica, con caducidad de enero 2021, el número de pacientes bajo tratamiento médico es de 55.

De acuerdo con Petróleos Mexicanos actualmente permanecen hospitalizadas 33 personas afectadas por recibir Heparina sódica en malas condiciones durante procesos de hemodiálisis.

De ellos, detalló, uno de ellos salió de terapia intensiva y siete pasaron a atención ambulatoria, sin que esté comprometida su salud. Agregó que dos de los cinco pacientes que están en terapia intensiva han requerido mayor soporte médico vital.

Familiares de las personas afectadas por recibir un medicamento en mal estado, algunos de los cuales han muerto, alistan una demanda contra quien o quienes resulten responsables.

Comentaron que serán asesorados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.