Vence plazo para coronavirus

Desde el portal

Ángel Soriano

Mañana vence el plazo para saber si el ciudadano chino portador del coronavirus que paseó por el Centro Histórico contagió o no a alguna o algunas personas con las que tuvo contacto por la Ciudad de México, toda vez que son 14 días para que surja el mal, de acuerdo a las autoridades sanitarias que están al pendiente de los trabajadores que lo atendieron.

En tanto, el virus se propaga por 23 países y suman ya, hasta ayer, 360 muertos en China, una potencia que avanza hacia el predominio mundial y que, con tal virus, se debilita al quedar aislados del mundo sus ciudadanos que son rechazados en tanto el número de visitantes disminuye al igual que su economía, siendo una verdadera catástrofe tal calamidad.

La ciencia tiene un gran reto. De la misma manera como China es capaz de construir en horas un hospital, de igual forma es deficiente en detectar este tipo de virus que, hasta el momento, se ignora su procedencia y forma de combatirlo. El potencial humano, económico y nuclear, lo mismo que la lucha por el predominio de la hegemonía mundial queda reducidos a la nada con esta emergencia.

Y, por lo que respecta a México, hasta ahora no se han detectado casos comprobados e incluso los estudiantes mexicanos residente en Wuhan que retornan al país, también han pasado los protocolos sanitarios y no constituyen ningún riesgo. Sin embargo, las autoridades afirman que están preparadas para cualquier emergencia. Los riesgos por el tránsito migratorio, no obstante, siguen latentes.

TURBULENCIAS

Pide diputado apoyar centros de rehabilitación

El diputado Jesús Salvador Minor Mora propuso que los recursos que formen parte del patrimonio de la Federación por la extinción de dominio, se destinen a programas de salud pública y construcción de Centros Públicos de Atención de Drogas. La iniciativa plantea incluir dichos programas, además de los ya establecidos, relativos a la prevención del delito y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia; destaca que a escala mundial y en los ámbitos ejecutivo, legislativo y judicial, prevenir, tratar y rehabilitar a las personas que consumen estupefacientes, es uno de los principales retos, porque sólo uno de cada siete adictos con trastornos por consumo de drogas recibe tratamiento cada año, subrayó que según las cifras más recientes de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, el 16.2 de hombres y 4.8 por ciento de mujeres, ha consumido algún tipo de droga alguna vez en la vida, mientras que 2.9 por ciento los hizo en el último año…Convocan a empresas en general y a 3PL’s (Proveedores de Servicios Logísticos) a participar en el Estudio de Tercerización 2020 de Miebach Consulting, la firma líder en el mundo de consultores e ingenieros para la cadena de suministro. “Este tipo de Estudios permiten obtener un mapa actual de tendencias de primera mano, ver cómo van cambiando las situaciones cada dos o tres años y poderlas comparar y analizar. Los resultados de esta edición se presentarán en septiembre del 2020”, indicó Héctor Quiñones, Director General de la firma…El gobernador Alejandro Murat Hinojosa recibió del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT), su Pliego Petitorio y en el cual se pronunciaron a favor de la paz y la justicia en la zona triqui. “La paz es sinónimo de desarrollo, de calidad de vida, de hermandad y solidaridad, y eso es lo que queremos para el pueblo triqui y la Mixteca”, y refrendó el compromiso para signar un Acuerdo de Paz que ponga fin a los conflictos en la zona y anunció que el próximo 7 de febrero se sostendrá una reunión con la presencia de los representantes de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca…

asorianocarrasco@yahoo.com

@BrechaRevista

www.revistabrecha.com