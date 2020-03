Bersuit Vergarabat relanzó “Sr. Cobranza”y sigue en pie de lucha

Este sábado 14 de enero se presentará en el Vive Latino

La agrupación argentina celebra 30 años y suma a sus festejos a Dr.Shenka

Claudia Arellano

La sala 7 de La Cineteca Nacional fue el sitio perfecto para presentar el nuevo videoclip del relanzamiento de “Sr. Cobranza”, sí aquel emblemático tema que se convirtió en un ícono musical latinoamericano a fines los 90’s; sin duda la canción de protesta que marcó época y perteneciente a la banda Argentina Las Manos de Filippi, editada en su disco “Arriba las manos, esto es el Estado”, pero que se popularizó gracias a la mano de La Bersuit, quien hiciera famoso el tema, y ahora en pleno 2020, asegura las cosas siguen igual.

“22 años después y todo sigue igual”, es el lema de este relanzamiento que fue presentado entre medios y seguidores de la banda, quien en voz de “Cóndor”, reveló, posterior a la presentación, y en entrevista con DIARIO IMAGEN, lo que tienen programado este año como parte de las celebraciones por sus 30 años, iniciando claro con el relanzamiento del clásico “Sr. Cobranza”, esta vez con la participación de Dr. Shenka, quien es parte de Panteón Rococo.

“Shenka tuvo una colaboración muy acertada, ellos son voz de mucha gente en este México, aunque en general Latinoamérica está en esta situación de protesta de estar hartos de lo que ocurre con los gobernantes, Shenka le agrega un nuevo color al tema, le da un toque potente y contestatario al mensaje de la canción, para nosotros es un honor contar con la voz mexicana del rock más importante de los últimos años es un honor para todos nosotros. Latinoamérica está unida y no se va a callar.” dice Cóndor en un tono relajado.

De igual modo “Cóndor” comentó que con México no solo comparten su gusto por el rock sino que tristemente los argentinos comparten con este país el problema de feminicidios y violencia generalizada, pues dice esto radica en un solo sentido, la mala educación que se registra en los hogares, y es que dice que de manera natural se ha educado a las personas diciendo que los varones tienen cierta superioridad, quizá no de forma tácita, pero sí formativa.

“En Argentina la mujer puede ser profesionista o lo que ella quiere, pero al llegar a casa, ellas son quienes siguen limpiando y quienes se encargan en un 90 por ciento en la manutención de los hijos, en sentido emocional, el hombre se ha respaldado de alguna manera en decir que esto debe ser así porque no están capacitados, no es que no estemos capacitados, es que la realidad es que no nos hemos querido capacitar, es molesto escuchar términos como feminazi porque no hay tal, y cuando una mujer se vuelve agresiva antes hay una historia de por qué sucede esto”; dijo.

“Cóndor” observa fijado al piso, mientras es cuestionado, si ha realizado actos machistas, da un suspiro, una sonrisa desmotivada y dice: “La misma mujer llega a ser machista, ellas mismas llegan a darse un valor minúsculo, y las madres a dárselo, sí he tenido quizá muchos actos, pero cuando te das cuenta debes desarraigar y no justificar, cambiar eso que se hizo natural, y ser mejor ser humano, porque no es un tema de género, es un tema de cambio de mentalidad de la humanidad”, aseguró.

Finalmente el músico dijo que “Sr Cobranza”, sigue vigente, sigue siendo un himno del grito de los pueblos y que a la par de esta reedición pronto la agrupación argentina lanzará un álbum doble en el que en la primer parte consiste en una Live Session grabada en Argentina, que fue lanzada a mediados del 2019, y la segunda parte es el registro de un show en vivo realizado en el Estadio Obras de Buenos Aires, Argentina, en Mayo de 2019.

“Este disco esta trazado en dos partes la segunda Parte (2020) se lanza el 6 marzo a nivel mundial. Ambos discos, contaron con el trabajo de Martín Pomares como ingeniero de sonido y mastering, este disco doble cuenta con 29 temas y fueron invitados a participar: Dady Brieva en la canción “Negra Murgera”, Emiliano Brancciari (NTVG) ,”Sencillamente”, Andrés Calamaro, en su clásico “Tuyo Siempre” y Lula Bertoldi en “Veneno de Humanidad””, concluyó “Cóndor” Sbarbati.