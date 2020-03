Valeria triunfa y avanza con “Cuando te vuelva a ver”

“Me subo al escenario con mucha actitud y orgullo de ser mujer”

La joven regiomontana oscila su sonido entre el pop y el R&B con lo que lanza su nuevo sencillo que será parte de su EP “Odio amarte”

Arturo Arellano

La cantautora mexicana de Pop R&B, Valeria, se lanzó como solista a los 17 años de edad, cuando preparó su primer EP titulado: “Worth It” , grabado y producido en la ciudad de Los Ángeles, California, por el afamado Thom Russo; hoy a sus 21 años regresa con mayor experiencia para lanzar un nuevo EP, titulado “Odio amarte” del que se desprende su sencillo “Cuando te vuelva a ver”, que además viene acompañado de un videoclip y toda esa carga sonora del pop y el R&B.

En entrevista con DIARIOIMAGEN, durante su visita a nuestras instalaciones, la joven y talentosa Valeria declaró que “esta canción es parte de un nuevo EP titulado ‘Odio amarte’, donde fusionó el R&B con tintes de trap y urbano, está conformado por cuatro canciones más que serán próximos sencillos a promover como ‘Nuestro amor es un vicio’, ‘Si te vas’, ‘Malo’ y ‘Bye Bye’. Empezamos con una historia de amor, luego vamos por el desamor y en el caso de ‘Cuando te vuelva a ver’ hablo de cuando te enamoras de alguien y que cada que lo ves caes de nuevo, vuelves a creer, hasta llegar a un momento en que ya te es indiferente”

Agrega que “dos canciones que van a salir después de este sencillo ‘Malo’ y ‘Bye bye’, ésta última que habla más del amor propio, de que tienes que amarte primero para poder amar a alguien más, porque a veces damos mucho amor y no recibimos el mismo es darte a entender que debes amarte por encima de todo”.

Queda claro que el EP de Valeria es conceptual, por lo que describe “es hilando una historia con las canciones, lo mismo nos gustaría hacerlo de manera visual, estamos esperando que se logre esa secuencia porque habrá video para ‘Malo’ y para ‘Bye bye’. Me gustaría conectar todo con espejos, siento que los temas se pueden unir de esa manera, porque a final del día a la única persona que ves frente al espejo es a ti mismo, esa semejanza lo podría conectar muy padre”.

En cuanto a su sonido, destaca que “siempre se está averiguando el estilo, me gusta estar creando, experimentando cosas, no estancarme en cierto estilo, aunque mantengo mucho R&B, pop, trap, urbano, en esos ritmos voy jugando para encontrar mi estilo”.

Para llevar esto al escenario asegura “soy una persona muy expresiva, me encanta poder conectar con la gente y mi tarea es dar un show increíble donde quiera que me presente, veo como hace Katy Perry, que te guste o no su música, con su show te deja con la boca abierta, Beyoncé también lo hace con mucha bailarinas, eso me gustaría lograr, ojalá pueda ir escalando mi show a algo cada vez mas grande. Me subo al escenario con mucha actitud y orgullo de ser mujer”.

Celebra que ha podido trabajar con mujeres “la coreógrafa es mujer, las bailarinas, la fotógrafa, la compositora, eso es muy padre, me encanta cómo nos estamos uniendo mucho ahorita como mujeres, que hay hermandad, ya no somos víctimas, vamos todas adelante, sin clasismos, buscando hacer algo muy grande por nosotras”.

Este mensaje se verá reflejado en “Bye, bye”, un próximo sencillo. “En esta canción es decir yo me merezco algo que tu no me estás dando, voy a ser independiente en ese sentido, me veo en el espejo y digo, ‘no necesito a nadie más, soy suficiente, me quiero a mí misma, me acepto como soy’ y encontrar en ese camino el amor propio, no necesitas de nadie más para entender quién eres”.

Finalmente, celebra que “las mujeres están en el top de la música, ver a dos mujeres latinas en el escenario del Super Bowl como Jennifer Lopez y Shakira fue increíble, es un orgullo, se siente una más poderosa y así es cuando nos unimos todas, porque al final ese poder es de la suma, no se podría de manera individual, tenemos que estar juntas al final del día dice mucho más eso”.

Los primeros sencillos de Valeria ya están disponibles en plataformas digitales.