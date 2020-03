Tianguis turístico sin cambios, hasta ahora

No se prevé que haya cambios ni cancelaciones en el desarrollo del Tianguis Turístico en Mérida, Yucatán, en poco más de una semana. La instrucción de la presidencia es apegarse a los protocolos que estableció la Secretaría de Salud en el sentido de que mientras no se mueva a fase dos no se cancelarán eventos masivos. Todos los días a las siete de la noche, el Subsecretario de Salud dará a conocer la actualización de la evaluación y si se determina la fase dos, se suspenderían todos los eventos masivos, cosa que de acuerdo al ritmo de contagios y situación del COVID-19 en México, es poco probable.

El día de ayer, El Diario de Yucatán publicó una nota afirmando que Darío Flota, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), comentó en una conferencia de prensa que el domingo próximo, es decir, el día 15 de marzo, se tomaría una decisión final con relación al Tianguis Turístico. Buscamos a Darío Flota, quien en entrevista nos aseguró primero que nada, que estas decisiones no corresponden al consejo que dirige ni al estado de Quintana Roo, sino a las autoridades federales, sobre todo en materia de salud y, que no se emitió alguna información en ese sentido.

Quintana Roo —apuntó— tendrá una presencia preponderante en el Tianguis Turístico, al mismo nivel que Yucatán, la entidad sede. Están listos desde el CPTQ para tener a Quintana Roo y el Caribe Mexicano como un destino primordial dentro del foro turístico más importante de México.

Muy difícilmente se cancelaría el Tianguis Turístico, siempre y cuando todo marche como se prevé, aunque debemos permanecer atentos a los informes de la Secretaría de Salud federal, no a las notas en plataformas sociales que solo siembran incertidumbre.

La emergencia en Houston

Donde sí padecen una emergencia sanitaria es en la ciudad de Houston, Texas. Ayer se anunció la cancelación por la tarde, del resto de las fechas del Rodeo de Houston, uno de los tres más grandes del mundo y evento emblemático de la ciudad, lo mismo que el Tour de Houston y distintas actividades que se tenían planeadas en el corto plazo en esta ciudad texana. Sin lugar a dudas mientras no haya información certera con relación a la pandemia, lo más recomendable es evitar viajar a Houston y en general a Texas hasta que no se tenga precisión de lo que ocurre.

Accidente en el metro

Esta información nos la comparte un trabajador del sistema, cuya identidad protegemos por obvias razones: El accidente de dos vagones del metro en la línea uno, de la estación Tacubaya, se debió a la falta de mantenimiento, dijo un trabajador, al tiempo que acusó a la directora del Servicio de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía Soto, del mal manejo en la operación del organismo.

Florencia Serranía Soto, causó un daño patrimonial de más de 65 millones de Euros (1,365,000.0 millones de pesos), en su primera gestión al frente del STC Metro del 2004-2006, en la adjudicación directa STC-GACS/CCE/IMP-4079/2005, Los bienes (vías) fueron entregados y estos nunca fueron compatibles, debido a que el bien no pudo ser usado y mas aún almacenados a la intemperie, y a el día de hoy con un valor de cero pesos.

Asimismo la directora del Metro, ha colocado a personas en puestos clave dentro del organismo, sin la experiencia necesaria, tal es el caso de la gerente de almacenes, quien fuera niñera de sus hijos, o amistades al frente de la dirección de compras del STC. El Metro tuvo un subejercicio de 2 mil 15 millones de pesos.

