Celebrarán Foro Internacional de Angeología en México

Los días 21 y 22 de marzo

La mexicana Ariadna Tapia será la anfitriona de este evento que se ha realizado antes en Panamá y Argentina

Arturo Arellano

Los días 21 y 22 de marzo se llevará a cabo en la Ciudad de México el Foro Internacional de Angeología que reúne a los 10 mejores angeólogos de América Latina y España, entre ellos la mexicana Ariadna Tapia, quien será la anfitriona de este evento a celebrarse en el Hotel Del Prado y para el cual los boletos ya están disponibles a la venta.

En entrevista exclusiva para DIARIOIMAGEN, la talentosa angeóloga mexicana, habló al respecto “Es el Tercer Foro Internacional de Angeólogos, anteriormente se realizó en Panamá Argentina y ahora en Ciudad de México los días 21 y 22 de marzo, en el marco del equinoccio de primavera, pará activar el portal 2020 y llamar a la sanación y buena cosecha. Queremos aprovechar estas fechas porque sabemos en nuestro país que son día cargados de energía bastante positiva”.

Adelanta que “seremos 10 angeólogos internacionales, vienen de España, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y México por supuesto van a compartir temas importantes, sobe sanación integral, no sólo parte física, sino emocional, se trata de generar prosperidad económica, buenas relaciones y más felices, además de que habrá disponibles algunos productos”.

En lo que a su participación se refiere comentó: “Hablaré de sanación integral, soy anfitriona en México y cierro el evento. Mi forma de trabajar es de manera interactiva, porque me gusta que no sólo me escuchen, sino que lleven a la práctica todo el conocimiento que estaremos ofreciendo y de que tengan un crecimiento personal, de eso se va a tratar el evento, serán dos días mágicos y maravillosos en el Hotel Del Prado”.

Afirma que entre la tribulación violenta que azota a nuestro México. “Hace falta tener un contacto espiritual, vivimos una realidad difícil, que nos sorprende y todos tenemos la obligación moral de cambiar la situación desde nuestro núcleo familiar, hay que dar amor, porque hay desintegración social, porque hay desintegración familiar. Lo primero es ocuparnos de tratar estas carencias emocionales y trabajar en nuestro autoestima, fomentar el respeto, el amor, los buenos principios. A todo esto hay que sumar el alimento espiritual, la energía de los ángeles, para que aquello en lo que creas te de fuerza”.

Así, este evento está dirigido a todas las personas “A todos los que deseen acudir. Es algo integral, que no es por el tema religioso, sino por el espiritual, la gente no se va a arrepentir. Las dos ediciones anteriores han sido extraordinarias, es momento de que México demuestre de que está echo también”.

Finalmente, explicó que el costo es de 1,400 pesos por los dos días de ponencias, “adentro habrá venta de libros, de productos espirituales, como péndulos, libros y ese tipo de situaciones, algunas esencias. Eventualmente podrían llevar algo extra, por si quieren adquirir algo, pero con el costo de entrada se cubren todas las ponencias y talleres”. Los boletos están disponibles a través de Www.forointernacionaldeangeologia.Com o en las redes sociales de Ariadna Tapia, donde se encuentra como @ariadnatapiaok.