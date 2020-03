“Quiero que Pedro interprete, yo solo prestarle mi voz y mi cuerpo”: Diego Schoening

Habla de su incorporación a Jesucristo Súper Estrella

El ex Timbiriche se subirá al escenario con Erik Rubín, Beto Cuevas, María José, Leonardo de Lozanne, Kalimba y Enrique Guzmán a partir del 9 de abril

Arturo Arellano

La compañía de “Jesucristo Súper Estrella”, encabezada por Alex Gou se complació en anunciar oficialmente a su nuevo artista invitado: Diego Schoening , quien se incorporará al elenco en el papel de “Pedro”, por lo que a partir del 9 de abril en el Centro Cultural Teatro 1, el actor y cantante compartirá el escenario con Erik Rubín, Beto Cuevas, María José́, Leonardo de Lozanne, Kalimba y Enrique Guzmán.

El personaje de “Pedro” en esta nueva versión del aclamado musical, fue estrenado por Yahir en julio de 2019. No obstante, el compromiso asumido del cantante con el regreso de “Hoy No Me Puedo Levantar” lo obligó a dedicarse de lleno a aquella producción, de modo que fue suplido por Samo, otra estrella de calidad internacional, que a su vez, varias funciones más tarde tendrá que separarse de la obra, puesto que grabará su nuevo disco.

Hizo su casting como todo un profesional

Para salvar la noche y luego de someterse como todo un profesional a un riguroso casting, es Diego Schoening, ex timbiriche, quien llegará al escenario del Centro Cultural Teatro 1, para ofrecer su visión y ejecución de este importante personaje, y quien mejor para platicarnos de este proceso que el mismo Schoening, quien en entrevista para DIARIOIMAGEN dijo: “Alex (Gou) me habló hace unos meses para preguntarme si me gustaría formar parte de este musical, en el momento le dije ‘claro, me encanta’, porque además quien están en el escenario son grandes amigos míos. Me comentó ‘te van a hacer un casting, para que te tomen cuenta, así que hice mi audición la mandé y ese momento ya habían escogido en Londres a Samo”.

Antes, el papel lo hicieron Yahir y Samo

No obstante a lo anterior, añade “Samo tenía que meterse a grabar su disco, así que Londres autorizó que yo viniera yo a tomar este lugar por las ultimas semanas de esta temporada. Me han hecho llegar cosas de Yahir y Samo, quienes hicieron el personaje antes, para darme una idea de lo que tenían trazado en el escenario, espero darle mi propio sello. Quiero que sea “Pedro” el que interprete, yo solo prestarle mi voz y mi cuerpo”.

Agregó que con esta oportunidad se siente “honrado y emocionado, son varios retos los que hay que enfrentar, uno de ellos es que he tenido que ensayar solo en Estados Unidos, donde vivo y trabajo desde hace varios años. Es complicado hacer mi propio mapa mental de quienes están, como están y todo enmarcado por la música. Hemos estado platicando y creo que será hasta la última semana de marzo cuando volaré para tener los ensayos en forma con todos mis compañeros”.

Otro reto insiste en que es “precisamente compaginar con tanto talento, que llegues a sumar, que no te quedes ahí nada mas, sino que te sumes a ese corazón que le ponen, porque ellos ya llevan rato presentándose, se lo saben todo al derecho y al revés, uno tiene que llegar y ponerse al corriente, dejarlo todo en el escenario”.

“Soy mocho y fiel creyente”: Schoening

Calificándose a si mismo como fiel creyente, celebra que va a pode ser parte de esta obra en fechas muy importantes para la religión católica “Híjole yo si soy bien mocho, que te puedo decir, soy mocho, mocho, soy muy creyente y me siento feliz de la vida, amo todo tipo de manifestación espiritual, soy muy católico y me encanta que estaremos siendo parte de Jesucristo Súper Estrella en fechas tan importante para nosotros (los católicos) como lo es La Semana santa”.

Pese a gran trayectoria se sigue preparando

Si bien, Schoening se mantiene siempre trabajando en diferentes proyectos musicales, nos afirmó que en este momento se encuentra “muy clavado y ensimismado en Jesucristo Súper Estrella, quiero llegar al ciento por ciento de mi capacidad vocal y física para poder hacer un buen papel. A pesar de la trayectoria uno se tiene que seguir preparando, quiero tener este debut en el Centro Cultural 1 el día 9 de abril con lo mejor de mi”.

Asegura que su preparación rumbo a este debut con “Pedro”, va desde lo físico hasta lo vocal. “Ya de por si que siempre hago ejercicio, como lo que me gusta, pero a horas específicas, cuido muy bien mi alimentación, voy de dos a tres horas al gimnasio de lunes a sábado y descanso domingo, luego llego a mi casa y siempre hago calentamiento vocal, ejercicios de voz, trato de no descuidar mi garganta y todo mi cuerpo, porque finalmente es mi herramienta de trabajo”.

Es su reencuentro con Jesucristo

Finalmente, recuerda que esta no es la primera vez que se enfrenta a estos temas musicales, ni a la puesta en escena en sí, puesto que cuando formó parte de Timbiriche, tuvieron la oportunidad de cantar, precisamente canciones de Jesucristo Súper Estrella. “Es algo increíble, ha sido una ‘Diosidencia’, con Timbiriche en el 85 grabamos ‘Sueño con volver a verte’, estábamos contemplados para ser los pastores en la versión de Jesucristo Súper Estrella de aquellos años y ahora me toca volver a cantarla y plasmarla, ya no como el pastor sino como el importante (risas), el principal, eso me llena de felicidad y orgullo, es algo bien bonito”.

No obstante, este no fue su primer encuentro con Jesucristo Súper Estrella. “Fue antes de Timbiriche, me tocó ver la película en el 82 y me dejó muy clavado, porque en aquel entonces había tenido catecismo y clases de evangelización, pero no te presentan a estos personajes como aquí (Jesucristo Súper Estrella) no los muestran de esta manera, solo tenías a los buenos y a los malos, y no entiendes la conspiración. Pero en el musical los ves más allá de si son buenos o malos, los puedes ver como personas, incluso, a Jesús. En realidad me marcó también mucho más la música, el rock eso fue lo que me atrapó”, concluyó.