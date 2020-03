Laura Malpica: Mi camino al pódium

Fit Mundo

Laura Malpica

Les platicaré sobre mi segunda parte de preparación para la competencia, el cierre y la post competencia donde obtuve un emocionante primer lugar

Hola de nuevo, hoy les hablaré de mi segunda parte de preparación para la competencia, el cierre y la post competencia que está de lujo. Llegué al viernes súper cansada, pero casi lloro al terminar mi último entrenamiento y pasarela, sabía que podría lograrlo y que debía relajarme y así fue.

El sábado fue algo movido porque tenía que alistarme con todo y practicar un poco de pasarela, cosa que me estresó porque ocupar la capa de mi traje de fantasía fue sumamente pesado no lograba trabajar al cien con ella mis poses, pero me aferré hasta que funcionó.

El mejor momento fue cuando comí mi primer carga que fueron 400g de carne (vacío) sin sal ni grasa, con una deliciosa tortilla, limoncito y un vino Shiraz, fue mi momento de relax, conviviendo con mi mamá y mi novio, eso me relajo mucho y de ahí me fui a pintarme el cuerpo con Protan, ya sabes la pintura del “mamado”, fue algo súper nuevo para mi, estar en bikini y recibiendo la pintura en un ambiente abierto para secarme más rápido, me moría de frío y de emoción a la vez.

A las 10 de la noche fue mi segunda carga de hot cakes y a la cama, así estuve comiendo trozos de hot cake con Nutella , traguitos de vino y agua. Sientes sed, hambre, nervios y ganas de que ya pase la competencia para devorarte lo que más se te antoja.

Entonces llegó el gran día, se me fue como agua la mañana, cuando me vi era la una de la tarde y yo estaba lista para salir a escena, estaba súper nerviosa, pero hice mi primera pasarela, escuchando mi nombre “Número 50 Laura Cisneros”, y ahí fue Wellness me lleve el segundo lugar; luego corrí a cambiarme al traje de fantasía, fue mega divertido, pero estaba muy nerviosa.

Subí e hice mi pasarela muy divertida y segura, disfruté mi capa en exceso, en ese logré el primer lugar y me sentí muy orgullosa de mi. Al finalizar me fui con mi familia a comer a un bufete de mariscos porque moría de antojo, una malteada de vainilla y casi explotando un helado de cereza, me endulce el día.

Ahora estoy en descanso total, pero el lunes que viene retomo para irnos a la siguiente competencia en mayo, espero todo su apoyo, gracias por leerme y seguir mi columna cada viernes. Les mando un enorme beso, abrazo y muchas bendiciones. Recuerda que puedes escribirme para cualquier duda de fitness.

¡Hasta el siguiente viernes!

IG: @anaiztha (#Malpicabb)

Fb: Ngaire Akona