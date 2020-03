Diego Alberto se convierte en el Chef más joven de México

Con apenas 15 años de edad

Hace dos años egresó de Master Chef Jr. y hoy es todo un profesional que desea aparecer en la Guía Michelin

Cariñosamente le llaman “El Chefcito”, cuyo talento en el arte culinario, surgió en el ámbito familiar… “A los siete años no me interesaba mucho la cocina, pero apoyaba a mi padre cuando preparaba langosta. Él no es chef, pero ésa es su especialidad… Con el tiempo me creció el interés por cocinar y aquí sigo”, señaló Diego Alberto, considerado actualmente como el Chef mexicano más joven, pues hace unos días, de manera sorprendente, se graduó como tal.

Según recuerda, su primera experiencia en la cocina fue preparando una pizza… “Mi madre me inscribió en un curso de verano para tener más conocimiento, pero como éramos niños, todos los utensilios que usábamos eran de plástico… Después aprendí a usar cuchillos de acero, en otro curso de verano”, agregó.

Pasado el tiempo vio en la televisión la convocatoria de Master Chef Jr., de TV Azteca, buscó cómo inscribirse y lo hizo a través de un video, donde aparecía guisando y dando instrucciones de cómo hacerlo. Lo mandó por correo y fue llamado para hacer un casting presencial y ver su imagen ante las cámaras. Más tarde fue aceptado entre los 18 mejores, gracias a una sopa de chile árbol con pollo que sorprendió a todos.

“Gracias a mi madre, a las enseñanzas de mi padre y a las recetas de la abuelita, que se han pasado de generación en generación, he aprendido a preparar una gama de grandes platillos muy mexicanos… Hay chefs que no revelan sus recetas, porque esta profesión gusta tanto a hombres como a mujeres, y cada quién tiene sus secretos”, comentó.

Con la alegría y entusiasmo propios de su edad, el talentoso Chef confiesa: “Mi plato favorito son los tacos y los chiles en nogada gourmet, ya que son una tradición muy nuestra. Disfruto tanto los que guisa mi abuelita, como lo de los grandes restaurantes”.

Actualmente Diego participa todos los viernes en el programa TU CASA TV, de la cadena Multivisión, compartiendo con grandes figuras de la farándula, como Raquel Bigorra y Michelle Vieth.

“Estoy feliz ahora, pero dentro de los próximos diez años me veo preparándome aún, ya que el buen chef se hace con la práctica en la cocina… Aunque ya me haya titulado, reconozco que en esta carrera nunca se termina de aprender” y afirma que le gustaría internacionalizarse “Me gustaría ir a otros países como Tailandia, Japón, pero de preferencia a Francia o España, y porqué no, abrir un restaurante en alguna de estas naciones. En el futuro, quisiera aparecer en la lista del gran gourment de la Guía Michelin, que aglutina a los mejores chefs del mundo, incluyendo a los mexicanos”, concluyó.