Betty quiere “Volar” y ser libre con todas las mujeres

Su música está disponible en plataformas digitales

La cantautora lanza un nuevo sencillo con arreglos más orquestales, y con éste pretende continuar en el gusto de la gente

Arturo Arellano

Betty es originaria de Monterrey, formó parte del grupo Voces durante 7 años y los inicios de su carrera como cantautora se remontan a cuando tenía 10 años de edad e inspirada por la necesidad de expresar sus sentimientos realizó sus primeras composiciones. Hoy, después de haber tenido éxito con varios discos, la artista está de regreso para presentar su nuevo sencillo “Volar” que cuenta con arreglos más orquestales y con el que pretende continuar en el gusto de la gente.

“Volar” es una canción de su autoría y en esta se acompaña de una Orquesta de Cuerdas, con músicos integrantes de varias orquestas filarmónicas, donde habla de un reclamo de libertad, pero que mejor que la propia autora en entrevista para DIARIOIMAGEN para contarnos más detalles. “Esta vez no vengo con disco, el último fue ‘Por amor’, pero ahora tengo un nuevo sencillo, como se esta usando actualmente, porque no quería tardarme tanto en presentar nuevo material, estar presente”.

Explica que “es una canción que habla de libertad, de paz, que es lo que estamos necesitando en estos tiempos tan turbulentos. Hay que dejar los miedos, la violencia, hay que alcanzar esta libertad plena y no solo las mujeres, sino toda la sociedad en general”. En cuanto a la sonoridad refiere: “Siempre he cantado pop y balada, lo grabe el año pasado en el estudio ‘Noviembre’ con mi productor que es muy joven y hace cosas para películas”.

Destacó que fue “el grupo de cuerdas String México, quien me acompañó en este tema, yo hace mucho tenía el deseo de hacer algo con orquesta y aquí lo puedo realizar, incluso lo pudimos documentar en video, aprovechamos que estaban todos los músicos, es algo muy visual. El video ya esta en Youtube, en mi canal”.

Sobre el movimiento feminista que aplicó dos importantes acciones con la marcha el 8 de marzo y el paro nacional el 9 del mismo mes, aseguró que “no debe quedarse en solo esto, yo me sumé, no trabajé, no salí, para que nos extrañaran, pero debemos darle seguimiento a este tipo de acciones y al mismo movimiento. Siempre he sido feminista, desde niña apoyo totalmente a las mujeres, somos la base de la familia y nos convertimos en la base de la sociedad, porque somos quienes educamos principalmente y de nosotras depende tener un mejor país, sin hacer menos al hombre, pero siempre hemos sido discriminadas y sometidas, es momento de que eso se termine”.

Reconoce que este apoyo a las féminas sí ha incrementado en la música. “Hace poco recuerdo que en la SACM los puestos principales eran ocupados por hombres, pero este año vi a Mónica Vélez que es una de nuestras compositoras mexicanas mas importantes, vi a Natalia Lafourcade y me da mucho orgullo, las cosas se están equilibrando. Lo que falta es difusión y espacios , porque talento sobra, hay muchas grandes cantantes y compositoras que necesitan un espacio”.

Asimismo, y ante la iniciativa que se emitió en México para prohibir el reggaetón, señaló “No estoy de acuerdo, cada ritmo, cada género musical cumple una función, hay canciones para escuchar, para analizar, para dedicar y otras más para dedicar, no se debe prohibir nada, porque debe existir libertad de expresión a quien no le guste que no lo escuche”.

Como baladista, concluye que “me gustaría que mis canciones fueran de utilidad, que dejen un buen menaje para la gente, que les llegue al corazón, con ‘Volar’ muchos se han identificado y es algo que me da gusto”.

Betty continuará lanzando sencillos hasta llegar a un Ep o compilarlos en un Cd.

