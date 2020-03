Vive Latino triunfa con Gun’s & Roses y sin miedo al Covid-19

Festival Iberoamericano de Cultura Musical

Miles de asistentes gozan de música, paz y baile durante dos días en el Foro Sol

Pese a que muchos eventos masivos fueron cancelados o pospuestos alrededor del mundo por la pandemia del Covid-19, el Vive Latino 2020 no cedió al pánico y luego de implementar medidas sanitarias celebró su primer día en el Foro Sol con una asistencia de más de 40 mil personas, según reportaron organizadores del evento, no obstante, para el día siguiente, se dice, que el aforo pudo haber disminuido hasta en un 50%.

Previo al ingreso al evento, se tomó la temperatura de cada uno de los asistentes, lo cual retrasó un poco el ingreso, pero fue una de las condiciones para llevar a cabo el evento, de esto se reportó que 27 presentaron fiebre, mientras que 12 bandas cancelaron su presentación, entre ellas: All Them Witches, Ambar Lucid, Black Pumas, Biznaga, Enrique Bunbury, Fangoria, Gustavo Santaolalla, Kyary Pamyu Pamyu, Portugal The Man, She Wants Revenge, Usted Señálemelo y Vetusta Morla.

Lo anterior, se pudiera pensar que mermaría los ánimos, no obstante, la gran mayoría de los asistentes gozó de paz, música y baile, durante ambas jornadas, incluso algunos aprovecharon la situación de la pandemia, para ponerle color al festival, acudiendo con carteles en los que presumían de su osadía, al acudir al evento masivo sin miedo a contraer la enfermedad, otros tantos, vistieron atuendos que recordaban a películas de zombies, en las que la gente debe salir completamente cubierta de pies a cabeza, sin olvidar, por supuesto, el cubrebocas industrial.

Una de las presentaciones que más preocupaba a los asistentes, era la de la legendaria banda Gun’s & Roses, ya que al haber cancelado otras agrupaciones, se esperaba lo peor, sin embargo de manera puntual para cerrar la primera jornada, Slash, Axl Rose y compañía, saltaron al escenario para deleitar con temas como “Mr. Brownstone”, “Chinese Democracy”, “Welcome to the Jungle”, “November Rain”, “Knockin’ on heaven’s door”, “Sweet Child O’ mine” y otras con las que hicieron saber a los atrevidos asistentes que el riesgo había valido la pena, pues no dejaron de ovacionar a la agrupación desde su entrada al escenario y hasta que se despidieron entre pirotecnia.

Para no dejar huevos vacíos ante la cancelación de algunos artistas, “Inspector”, legendaria banda del ska mexicano se presentó en el lugar y horario de Rodrigo y Gabriela, mientras que Camilo VII llegó para sustituir a Milky Chance en el escenario Telcel. Por otra parte, Moderatto sustituyó a Mogwai y aunque cada una de las bandas suplentes ofreció lo mejor de su buena vibra y repertorio, sí hubo algunas quejas de parte del público, que argumentan que compraron sus boletos para ver a otros grupos.

Para el segundo día, si bien, se esperaba un aforo de cerca de 70 mil personas para ver a bandas como DLD, Zoé, Andrés Calamaro, Zoé Unplugged, Los Tucanes de Tijuana, Cultura Profética, Babasónicos, Ely Guerra y Porter, se presume que muy probablemente no se alcanzó la cifra, probablemente por que la gente comenzó a temer un poco por la alerta sanitaria ante el coronavirus.

Pese a lo anterior, los miles de fanáticos que acudieron se mostraron felices y confiados, disfrutando de lo que solo el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino puede ofrecer.