El combate a la delincuencia

Augusto Corro

¿Cuándo desaparecerá la violencia en México? ¿Se hacen los esfuerzos necesarios para combatirla?

Planteamos la pregunta a más de ocho días de dos manifestaciones de mujeres que clamaban justicia.

Hartas de ser víctimas de la violencia, miles de personas de marcharon en las principales ciudades de México el domingo 8.

Un día después, el 9, realizaron un paro nacional con resultados positivos. Las mujeres demandaban justicia.

En los últimos años, los feminicidios crecieron y las autoridades fueron rebasadas por los delincuentes.

En presente, la impunidad es escandalosa, pues más del noventa por ciento de los delitos no es castigado.

En esas condiciones, las carpetas de los victimarios se van a los archivos. Mientras, las mujeres son secuestradas y asesinadas.

La marcha y el paro recientes seguramente impactaron a las autoridades federales que buscaban de alguna manera desatenderse de la violencia contra las mujeres.

Pero fue tal la presión que los diferentes gobiernos tomaron prometieron atender con mayor atención los reclamos de justicia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informará, el próximo lunes, sobre el tema de seguridad y violencia en México.

El informe se presentará en la conferencia de prensa mañanera y asistirá todo el Gabinete.

Un feminicidio mas

Los feminicidios no tienen importancia alguna para las autoridades del Estado de México (Edomex).

Se toma nota de los crímenes y ahí termina la historia. Tiene que tratarse de hechos relevantes para que policía, por ejemplo, realice la investigación correspondiente.

Hay municipios, donde nadie mueve un dedo para luchar contra la delincuencia. Si ocurriera lo contrario, no habría poblaciones como Ecatepec, una perfecta tierra sin ley.

Tocamos el tema, porque Blanca Valeria, de 29 años, fue reportada como desaparecida desde el 24 de enero. El hecho ocurrió en Mexicaltzingo.

La semana pasada los padres de la joven recibieron la noticia de que la habían encontrado sin vida.

¿Qué fue lo que le ocurrió a Blanca Valeria? Nadie la sabe. Ni siquiera la policía tiene la menor idea de lo sucedido a la joven.

Como sucede en la mayoría de los feminicidios, Blanca Valeria, se efectuó una misa de cuerpo presente antes de llevarla a su última morada.

Las autoridades ya no informaron más sobre la muerte de la joven. Un crimen más en el mundo de la impunidad.

Atención a los jóvenes

Seguramente se conocerá que tan avanzada es la lucha contra la delincuencia organizada que se apoya en jóvenes para la realización de actos criminales.

En los últimos años creció la cifra de menores de edad reclutados por la delincuencia organizada. Esto no es nuevo.

Según las autoridades, una manera de alejar a los jóvenes de la delincuencia es apoyarlos e incentivarlos.

Pero esta estrategia no funciona. Para empezar, los recursos que reciben no son suficientes para satisfacer sus necesidades elementales. No salen de su situación de pobreza.

Esta condición los desvía a realizar trabajos en el comercio ambulantes, a robar coches o unirse a las bandas de narcos.

El plan del gobierno federal para rescatar a los jóvenes de las manos del hampa quizás podría obtener resultados positivos, pero no inmediatamente.

Pero lo que debía aplicarse son medidas de corto plazo, inmediatas, que realmente funcionen.

De otra manera la ayuda a los jóvenes tendrá efectos muy lentos en el rescate de aquellos menores que se encuentran en manos de los delincuentes.

La masacre

Cuatro adultos y un menor perecieron durante una balacera en el bar “La Típica” de Salamanca, Guanajuato. El pequeño acompañado de su madre pasaba por el lugar cuando se registraba el tiroteo. Veintiuna personas resultaron lesionadas.

Con ese hecho violento, Guanajuato continúa entre los primero lugares de violencia en México.

De acuerdo con la versión de las autoridades, los delincuentes llegaron en dos camionetas. Entraron al local y desataron la balacera.

La parte complementaria de esta historia todo mundo se la imagina: los delincuentes se subieron a sus vehículos y huyeron con rumbo desconocido.

