Éxito en “La Mole” con Iván Drago y “Superman”

Entre otakus, frikis, cosplay y amantes del entretenimiento

La convención de comics y cultura pop más grande del país reunió a 20 mil personas por día, según los organizadores

Arturo Arellano

La convención de comics, entretenimiento y cultura pop mas grande del país se celebró sin mayores complicaciones, reuniendo según sus organizadores a cerca de 20 mil personas por día, quienes disfrutaron de las amenidades del evento, activaciones con las marcas, firmas de autógrafos y la oportunidad, al menos para quienes compraron su boleto preferencial, de conocer a personajes como Tom Welling quien dio vida a Superman en la serie Smallville o a Dolph Lundgren, acérrimo rival de Silvester Stallone en la saga de Rocky.

Todo comenzó pasadas las 10 de la mañana en la primera jornada, cuando se abrieron las puertas para que los amantes de lo friki, otakus, cosplayers y en general quienes quisieran pasar un buen momento, pudieran entrar y recorrer cada uno de loso stands que fueron repartidos a lo largo y ancho del Centro Citibanamex.

Coleccionables de Dragon Ball, Saint Seiya y más

En la entrada del recinto colocaron a un monstruo de dimensiones gigantescas, en el que los asistentes podían tomarse fotografías para colocar en sus redes sociales, anunciando su llegada a la convención, donde posteriormente te encontrarías con algunas maquetas realizadas con figuras de acción, a fin de que maestros fotógrafos de Canon ofrecieran un taller de fotografía, en cuyas capturas los protagonistas serian los juguetes coleccionables, ya fueran de Marvel como Iron Man o en su defecto de DC comics con Batman y The Joker como los favoritos.

Entre los expositores participantes se contó con la presencia de arcas como Nintendo, Ban Dai, Funko Pop, Panini, Mascara de Latex, entre otras que ofrecieron para los asistentes artículos como ropa, accesorios, videojuegos y sobre todo juguetes coleccionables, entre los que destacaron figuras de Dragon Ball y Caballeros del Zodiaco, fabricadas por Ban Dai, empresa que ha acompañado los juegos de los niños desde los ochentas.

En cuanto a las estrellas internacionales hicieron presencia los protagonistas de la serie Smallville, Tom Welling, Erica Durance y Michael Rusenbaum, quienes además se tomaron fotografías con algunos de los asistentes a quienes además les firmaron artículos coleccionables.

Emocionan los Power Rangers

Otros que acudieron fueron tres de los actores principales de Mighty Morphin Power Rangers, serie que marcó a los niños de los noventas, por presentar historias llenas de personajes muy al estilo japonés, pero en un contexto americanizado; los invitados fueron Austin St. James, David Yost, Steve Cárdenas y Walter Jones.

La cereza del pastel fue sin duda la presencia del actor Dolph Lundgren, quien dio vida al boxeador ruso Iván Drago en la cuarta entrega de la saga de Rocky protagonizada por Silvester Stallone. Lundgren también poso para las fotografías a la par que firmo juguetes, batas de boxeo, shorts, chamarras y toda clase de objetos alusivos a su carrera como actor, pero principalmente a su paso por Rocky.

Otro que de manera mas discreta causo revuelo entre los asistentes fue Doug Jones, quien ha trabajado en la caracterización de diferentes personajes fantásticos en las cintas de Guillermo del Toro e hizo presencia para convivir con algunos fans.

CMLL representa a México

En cuanto al talento nacional, hubo gran cantidad de ilustradores, quienes demostraron su talento para crear toda clase de personajes, desde los mas tiernos hasta los más oscuros, en contextos que iban de lo divertido, pasando por lo fantasioso e incluso a lo irracional en alguno de los casos.

Otros que causaron revuelo con su presencia fueron los luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre, entre ellos Gran Guerrero, Guerrero Maya y quien se robó el cariño de todos en el lugar, el pequeño gran Kemonito, quien madrugador desde las 10 de la mañana del sábado estuvo atendiendo uno a uno a sus fans en el original stand que colocó la empresa de luchas, pues tenia forma de cuadrilátero y en este la gente podía tomarse fotos con las estrellas del pancracio.

Cosplay: Belleza y talento

Otra atracción de este tipo de eventos es la presencia de aquellos quienes con su creatividad y talento recrean todo tipo de atuendos fantásticos, que van desde los cosplay de animes famosos como Dragon Ball, Death Note, y otros, pasando por los videojuegos con personajes de The King of Fighters o Gears of Wars, hasta llegar a quienes replican los vestuarios de películas como Harry Potter, El señor de los anillos y por supuesto, todas las sagas de superhéroes.

De este modo, encontramos en La Mole a Bulma de Dragon Ball en la piel de Miranda Purple, de la misma serie al androide 18 personificado por la bella Kate Sarkissian; en un tenor mas terrorífico y a la vez sensual la hermosa Juliette Usagi se vistió de Freddy Kruger. Otras que cautivaron con su belleza y talento para recrear impresionantes atuendos fueron Evenink Cosplay, Elizabeth Rage, Holly Wolf, Leon Chiro, Helly Valentine, entre otros.