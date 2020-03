This is Techno se pospone

Se realizaría el 18 de abril en la Sala de Armas de la Ciudad de México, pero ha debido postergarse hasta nuevo aviso

Continúan confirmados Riva Starr, David Penn, Ferreck Dawn, Kaiserdisco, Deniz Bul, Olivier Giacomotto, Vazik y Tini Tun

Arturo Arellano

This Is Techno es el inicio de una nueva era de eventos para vivir una de las mejores experiencias inteligentes y audiovisuales en el corazón de la Ciudad de México, donde se reunirá la elite del techno mundial, bañada con la sabiduría trendy de 2020. El evento se realizaría en la Sala de Armas, este 18 de abril pero por la alerta sanitaria del Covid-19 ha debido postergarse hasta nuevo aviso.

No obstante a lo anterior, para el evento continúan confirmados artistas como Riva Starr, David Penn, Ferreck Dawn, Kaiserdisco, Deniz Bul, Olivier Giacomotto, Vazik y Tini Tun, de lo cual nos platicó en entrevista para DIARIOIMAGEN, el productor general del evento Cristian Flores. “Es un festival muy específico, marcado hacia los amantes de la música electrónica. Surgió la idea de generarlo como uno de los mejores en tecnología, hemos tenido referencias de otros festivales de Europa que te envuelven e influencian”, comentó.

Describió: “Es uno de esos festivales donde ves a uno de los mejores productores, pero o solo eso, sino que se enmarca la música con cosas como láseres, visuales, pantallas, todo tipo de elementos que hacen de esto no solo un concierto sino una experiencia sensorial increíble”.

A esto, añadió: “Es un festival con toda la experiencia, nuestra tarea es crear un concepto igual o mejor de lo que podemos ver en otros países. Sabemos que hay muchos festivales pero ninguno especializado en este género, ni pensando en una experiencia envolvente” afirmó.

En ese tenor, destaca: “Queremos que sea un festival que se quede año con año y que Sala de Armas sea su casa. Llevamos muchos meses de logística para crear la iluminación, tener un buen audio, con sistema automatizado, motores independientes, un box en medio de la estructura y arriba un sistema inteligente de iluminación. Triángulos en cuyas puntas se dará movimiento a la iluminación”, explicó.

Lo anterior es con el propósito de que mientras la gente baila, los triángulos se luminosos se muevan al ritmo de la música. “Será lo mejor en producción con gente que trabaja en Cirque su soleil y otras producciones de corte internacional, quienes se han sumado con nosotros para la creación de esta experiencia”

En cuanto al Lineup, señaló: “Es innovador, con talento nacional e Internacional, todos los que encabezan el cartel son de Europa a los que se suman los mexicanos será una mancuerna explosiva. Me preguntan cuántas ediciones ha tenido el festival, para que los mejores djs a nivel internacional hayan decidido venir, pero más bien nos ha respaldado nuestra trayectoria como productor de eventos”.

Recordó que para aceptar venir al festival “si te evalúan como empresa, como promotor, me encargué del booking. Me preguntaron sobre mi carrera, yo venía de gira en el interior de la República con Alejandro Sanz. Llevo 9 años en producción de conciertos masivos, así que pude entregar testigos y fotos de lo que he desarrollado”.

Pese a la postergación del evento y a que no tienen aún definida una nueva fecha, comentó: “Tenemos la expectativa de un aforo de 3mil a 4mil personas, aunque la capacidad es de hasta 8 mil personas. No obstante, así fueran 500 personas nosotros nos vamos a encargar de que se lleven la mejor de las experiencia, concluyó.