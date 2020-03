La adoración al caudillo

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

No hay la menor duda de que Andrés Manuel López Obrador le llega directo al corazón del pueblo. Al pueblo mexicano cree que como en la películas mexicanas del siglos pasado los “machos” son los que deben dirigir a un país, un pueblo o a una familia, los debiluchos de mente o de espíritu o de cuerpo y los temerosos no caminan a este ritmo y paso que se requiere para dar la impresión como la deja AMLO de que no hay pandemias ni crisis que nos doblen ni habrían, menos en cualquier campo y esto pues le encanta a los mexicanos, los de corazón, son los que siempre nos conformamos con eso de que no ganamos pero lo importante era competir, será para la otra, los que creemos en los milagros y las siembras de temporal o la fortuna en los ”cachitos” y pues que caray, siempre, los jodidos triunfan al final sobre los ricachones violentos, perversos y explotadores que aparecen en las novelas y en las películas, el pueblo bueno triunfa “moralmente” pero triunfa y gana porque al final le son reconocidos sus sacrificios, y cuando un dirigente piensa y actúa como el pueblo sabio vive y se siente, pues este es el ideal y el que se adora, no importa que sea un bruto como muchos generales de la revolución, no importa que no vean por el futuro sino por sus intereses y que de pronto, de humildes campesinos y robavacas, se puedan ver con muchas viejas y muchos ranchos, pues se lo merecen por ese “sacrificio” que se hace por los demás. Por esas y otras munchas razones, AMLO, entiende la forma de pensar del infelizaje y sus sueños y ambiciones y les pega en el mero corazón. Así que, temerariamente, se lanza a los grupos para mostrar que con valor y fe no le pasa nada, no sé si como a Trump ya le inyectaron algún producto que les hace inmunes a los contagios, por ello, tienen tanta confianza y se muestran como los triunfadores y que están ligados al pueblo, al pueblo sabio que todo lo ve y todo lo juzga.

DE AQUELLA ÉPOCA Y LAS ACTUALES CREEN EN LA BONDAD DE “Pepe el Toro” y en “Nosotros los pobres”, “El quinto patio”, “Los tres García”, en fin, las novelas sencillitas y cursis de la televisión, las rosas de Guadalupe o los concursos de todo por un beso o una canción, y de ver como salen de jodidos a la cumbre por el triunfo y sus méritos luchando en contra de los que todo lo tienen y nos desprecian, así piensan los jodidos y así se muestra el presidente, pues es válido, hace lo que le dicta su intuición, experiencia y conciencia para sostenerse en el apoyo del pueblo y con el pueblo, lo que digan los demás pues le vale, son los enemigos, los “fifís”, los reaccionarios y esos tienen la derrota moral desde que esta decretada por el Tlatoani.

Si existen más de once millones de indígenas que le adoran porque es el único que ha llegado con ellos, los apapacha, los consiente, les brinda ayuda y apoyos, les da confianza para que ellos hagan lo que deben en sus obras y acciones, pues ahí tiene y tendrá un enorme ejército de luchadores sociales que le defenderán, al igual que los millones de jodidos en las ciudades, por eso lo que hagan o dejen de hacer los clasemedieros que solamente hablan pero no actúan, pues le vale y los señala como los “fifís” y reaccionarios, claro que no dice que los “fifís” y reaccionarios, explotadores, mentirosos y brutales son los grandes capitalistas que andan a su lado y a los que sirve para que los jodidos y los indios pues no se alebresten y hagan desmanes y conflictos y perturben las “inversiones y a los inversionistas mexicanos y extranjeros”, sabe bien cómo hacer que se ayude a los jodidos pero para apoyar a los ricos y que no tengan conflictos sociales ni problemas, al final de cuentas: perro con hueso ni ladra ni muerde, y con poquitos dineros pues andan quietos y tranquilos, agradecidos y solidarios con el que les ha realizado el milagro de voltear a verles y apoyarles realmente con dinero a pesar de que este dinero sea de todos y no del presidente, pero él luchó por ellos, y ahí, lo adoran, es lo que no entienden los políticos tradicionales y los clasemedieros que solo cacaraquean y le hacen a la chachalaca, como la caca del perico: ni huelen ni hieden.

Ahora muchos de nosotros andamos preocupados porque se pueda contagiar, enfermar y morir y externamos nuestros temores y él se burla de todos, porque a lo mejor, no lo sabremos hoy pero a lo mejor después, que desde los EU también le dieron, como a Trump, un antídoto que le hace inmune al coronavirus y eso los mostrará como súper hombres que ya nadie podrá bajar del poder, si a AMLO no le da ni un catarrito, que al parecer no le dará, pues todos podremos estar seguros que lo consideramos como un súper héroe y es como cuando un boxeador va ganando los campeonatos y no importa que sea sinaloense parrandero o de Tepito, jodido pero valiente y no rajón y el pueblo se lanza a verlo como un héroe, pero si pierde, pues era un pendejo o se lo llevo el tren por faltarle el respeto a su madre, por andar de cusco con otras viejas y de gastalón como tantos que hemos visto al final de sus días dando lastima y pidiendo algo para comer o para beber, y es que todito se le consiente menos faltarle a su madre ,y de ahí que AMLO diga que les pedirá a las madrecitas que llamen a sus hijos a portarse bien a pesar de que todos sabemos que esa devoción a la madre, es de dientes para afuera, cuando ya murieron o cuando es el diez de mayo, solamente así, no de verdad, son los cuentos como de la puntita nada más y mañana te lo pago.

Conocer el comportamiento de las masas y de su forma de pensar y de actuar es lo que garantiza el valor de la dirigencia, y cuando además se muestra poderoso y da todo, pues la Adoración se deja ver en los actos y las muchedumbres y los apoyos dispuestos a llegar a la muerte para defender a su líder… y bueno, ya veremos lo que pasa, ojalá no se tuerzan los caminos de Dios y nos lleve la tiznada… porque estamos en el filo de la navaja… Y todos a lavarse las manos y recluirse en casa para no nacerle al mártir del coronavirus.

socrates_campos8@yahoo.com.mx