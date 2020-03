AMLO muestra su “escudo protector” ante crisis por coronavirus

Un par de mágenes religiosas

Al ser cuestionado sobre la presentación de un plan de acción ante la crisis económica mundial que está generando el coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya está listo y explicó que el mejor escudo protector ante la crisis que está generando el coronavirus es la honestidad y “el detente” (imágenes religiosas).

“El escudo protector es como el detente… El escudo protector es la honestidad, eso lo que protege, el no permitir la corrupción. Miren esto es lo que protege, esto es lo que me da la gente. Son mis guarda espaldas”, dijo el mandatario mientras se buscaba en su cartera sus oraciones.

“Esto es muy común en la gente y tengo otras cosas porque no solo es catolicismo, es la legión evangélica y libres pensadores que me dan de todo y todo lo guardo, porque no está de más”.

“Estamos tranquilos, y vamos a estar más tranquilos, porque vamos a tener… he hecho todo lo que se va a aplicar en el caso del agravamiento de la crisis, el escudo protector, que es como el detente, es la honestidad, esto es lo que protege, el no permitir la corrupción”, dijo en su conferencia mañanera.

“Saben lo que es el detente, ¿verdad?”, preguntó a reporteros el presidente, al no escuchar respuesta alguna llevó su mano al pantalón para sacar de su cartera la primera imagen religiosa y los dos amuletos que lo acompañan todo el tiempo, regalos de la gente: “son mis guardaespaldas”, reveló.

López Obrador aseguró que tiene otras cosas, porque no sólo es catolicismo, también religión evangélica y librepensadores, le entregan de todo y lo guarda, porque no está demás.

“Miren, aquí hay otro detente. Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo”, comentó López Obrador al seguir con la exhibición de sus estampitas religiosas.

El momento pintoresco de la mañanera iba concluir con una de las imágenes que más recuerda López Obrador, un trébol, por más que buscó no lo halló en su billetera. Era una estampa que le regaló un señor de Tamaulipas, el del restaurante El porvenir que es muy importante, “porque está enfrente del panteón”, explicó al terminar su conferencia.